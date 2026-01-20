Edifícios da ONU em Jerusalém Oriental demolidos pelas autoridades de Israel

Agência Lusa , AM
Há 1h e 20min
UNRWA

Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que o complexo não tem imunidade

Israel demoliu hoje edifícios dentro do complexo da sede da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) em Jerusalém Oriental, testemunhou um fotógrafo da Agência France Presse.

Os edifícios foram demolidos pelas escavadoras deslocadas para o local. O complexo fica situado no bairro de Sheikh Jarrah, Jerusalém Oriental.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que o complexo não tem imunidade, e que a demolição foi realizada de acordo com as "leis israelitas e internacionais".

Um funcionário da agência das Nações Unidas acusou Israel de ter cometido "uma grave violação do direito internacional", bem como dos privilégios e imunidades da ONU.

ONU considera ilegal e grave demolição

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) denunciou hoje um "ataque sem precedentes" depois de Israel ter demolido edifícios na sede da organização em Jerusalém Oriental.

O diretor da UNRWA na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, Roland Frierich, disse à Agência France Presse que o "ataque sem precedentes" constituiu uma grave violação do direito internacional, bem como dos privilégios e imunidades das Nações Unidas. 

Da mesma forma, o porta-voz da agência, Jonathan Fowler, afirmou que, tal como todos os Estados-membros das Nações Unidas, Israel tem a obrigação de proteger e respeitar a inviolabilidade das instalações da organização.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina acusou ainda as forças israelitas de terem confiscado os equipamentos dos funcionários que foram depois expulsos à força da sede do organismo em Jerusalém Oriental.

As autoridades israelitas acusaram os responsáveis da agência de participar no ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Temas: Israel UNRWA Demolição

Médio Oriente

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Edifícios da ONU em Jerusalém Oriental demolidos pelas autoridades de Israel

Há 32 min

Edifícios da ONU em Jerusalém Oriental demolidos pelas autoridades de Israel

Há 1h e 20min

Trump convidou Putin e Lukashenko para fazerem parte do Conselho de Paz para Gaza

Ontem às 18:07

"É um criminoso": líder supremo do Irão responsabiliza Trump pelas vítimas nos protestos

17 jan, 12:59
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

18 jan, 18:00

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Ontem às 10:33

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Ventura vence no concelho com mais casas destinadas a residência secundária dos proprietários

18 jan, 20:48

O "enigmático" gato-dourado africano é tão raro que ninguém sabe quantos existem

18 jan, 12:00

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Ontem às 02:52

Trump tem tarifas, a Europa tem uma "bazuca comercial". Este impasse na Gronelândia pode ficar feio. E depressa

Ontem às 18:00

Europa prepara "bazuca comercial" de 93 mil milhões de euros como retaliação à ameaça de Trump de anexar a Gronelândia

Ontem às 12:49

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Há 1h e 44min

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

Ontem às 11:25