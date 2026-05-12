Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Israel teme que Trump assine "mau acordo" com o Irão e deixe por cumprir objetivos da guerra

CNN , Tal Shalev
Há 26 min
Benjamin Netanyahu (ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)

Israel está apreensivo com a possibilidade de o Presidente norte-americano, Donald Trump, selar um entendimento com o Irão antes de estarem resolvidas as questões fundamentais que levaram os dois países ao conflito. A informação foi avançada à CNN por diversas fontes israelitas.

Para o governo de Telavive, qualquer pacto que preserve parcialmente o programa nuclear de Teerão e ignore o desenvolvimento de mísseis balísticos ou o apoio a milícias aliadas na região significaria que a guerra terminaria de forma incompleta.

"O principal receio é que Trump se canse das negociações e aceite um acordo — qualquer acordo — com concessões de última hora", explicou uma fonte israelita. Embora Washington tenha garantido que o stock de urânio altamente enriquecido será uma prioridade, a mesma fonte sublinhou que a exclusão dos mísseis balísticos e das redes de influência iranianas das conversações "é um problema grave".

Durante o conflito, o Irão disparou mais de mil mísseis balísticos contra Israel e os Estados árabes do Golfo, além de várias vagas de drones.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um acordo parcial que não neutralize as principais capacidades militares de Teerão e que alivie a pressão económica sobre o país poderá, segundo as autoridades, estabilizar o regime e garantir-lhe um fluxo imediato de liquidez. Estas preocupações evidenciam o fosso entre Trump, que parece pouco inclinado a retomar as hostilidades, e Benjamin Netanyahu, que teme um desfecho aquém dos objetivos inicialmente traçados.

Em resposta, uma porta-voz da Casa Branca afirmou que o Irão "tem plena consciência de que a realidade atual é insustentável", assegurando que Trump "tem todas as cartas na mão" no processo negocial.

"Os seus mísseis balísticos foram destruídos, as instalações de produção desmanteladas, a marinha afundada e os seus aliados estão fragilizados", referiu Olivia Wales num comunicado enviado à CNN. A responsável acrescentou que o país está a ser "estrangulado economicamente pela Operação Fúria Económica", perdendo cerca de 500 milhões de dólares por dia devido ao bloqueio naval norte-americano nos portos iranianos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apesar dos esforços, um entendimento final continua incerto. Persistem divergências profundas quanto à reabertura do Estreito de Ormuz e ao futuro do programa nuclear, com Israel a preparar-se para a eventualidade de os combates recomeçarem. Contudo, a administração Trump mantém a aposta na via diplomática, revelando-se relutante em reiniciar um conflito que fez disparar o preço dos combustíveis nos Estados Unidos.

Metas reduzidas

No início da guerra, Trump sugeriu que o objetivo dos Estados Unidos passava por destruir o programa de mísseis balísticos, cessar o apoio a grupos armados regionais e encerrar as instalações nucleares para impedir o desenvolvimento da bomba atómica. No entanto, passadas dez semanas, as negociações parecem centradas apenas no urânio — especificamente no enriquecimento para fins militares — e na livre circulação no Estreito de Ormuz.

Esta redução de prioridades é visível no discurso público do primeiro-ministro israelita. Em fevereiro, antes do início das hostilidades, Netanyahu exigia cinco condições para um acordo aceitável. Na semana passada, numa mensagem em vídeo dirigida ao Gabinete de Segurança, reduziu a lista a apenas um ponto: "O objetivo mais importante é a retirada de todo o material enriquecido do Irão e o desmantelamento das capacidades de enriquecimento". Não houve qualquer menção aos mísseis balísticos ou ao apoio a grupos como o Hezbollah ou o Hamas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma fonte próxima do processo explicou que Israel já compreendeu que os mísseis e as milícias "estão provavelmente fora da mesa", uma vez que não constam dos primeiros esboços diplomáticos. É por essa razão que Netanyahu está a priorizar a questão do urânio como a ameaça mais imediata.

O primeiro-ministro israelita confia sobretudo no contacto direto com Trump, uma vez que não deposita total confiança no enviado Steve Witkoff ou em Jared Kushner, o genro do Presidente, que têm liderado as conversações com o Irão. Paralelamente, Netanyahu tem procurado obter informações através de canais diplomáticos informais com o Paquistão e o Qatar.

"Ficaremos satisfeitos se não houver acordo"

"Existe um receio real de que Trump aceite um mau acordo. Israel está a tentar exercer a maior influência possível", explicou outro responsável israelita à CNN. Ainda assim, Netanyahu atua com cautela para não ser visto como o responsável por empurrar Trump de volta para a guerra.

O setor de segurança de Israel teme, especificamente, um acordo provisório que prolongue o cessar-fogo e alivie as sanções sem resolver a questão nuclear. Teerão tem insistido que um pacto preliminar deve cobrir apenas o alívio económico e o Estreito de Ormuz, adiando o dossier nuclear para etapas posteriores.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um alto responsável de Telavive garantiu à CNN que o país permanece em alerta máximo perante uma possível rutura das negociações. "Estamos atentos. Ficaremos satisfeitos se não houver acordo, se o cerco a Ormuz continuar e se o Irão sofrer mais alguns ataques", afirmou, reconhecendo que a decisão final cabe a Trump.

Entretanto, fontes próximas das discussões confirmam que os Estados Unidos e Israel mantêm a coordenação de planos militares para o caso de a diplomacia falhar, incluindo ataques a infraestruturas energéticas e operações contra a liderança iraniana. Boaz Bismuth, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa do Parlamento, resumiu a situação numa publicação digital: "Ou há negociação, ou há estrondo".

Surgiu ainda nas conversações a ideia de uma "cláusula de caducidade" — uma disposição que permitiria a expiração de certas restrições após um determinado número de anos, tal como acontecia no acordo de 2015 assinado por Barack Obama. Israel teme que este novo modelo contenha elementos semelhantes ao pacto anterior, que tanto Trump como Netanyahu criticaram duramente no passado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Fontes israelitas revelaram que o país está a pressionar para a inclusão de duas salvaguardas: a proibição total de enriquecimento durante o período de vigência da cláusula e o desmantelamento das instalações subterrâneas de Fordow e Pickaxe Mountain, locais onde se acredita que o Irão esteja a avançar com as suas capacidades nucleares. Para as chefias militares de Israel, se a guerra terminar sem que o urânio enriquecido seja retirado do território iraniano, a missão será considerada um fracasso.

Temas: Israel Trump Acordo Irão Benjamin Netanyahu
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

Israel teme que Trump assine "mau acordo" com o Irão e deixe por cumprir objetivos da guerra

Há 26 min

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Trump diz ter "100%" de certezas de que o Irão vai deixar de enriquecer urânio

Hoje às 16:53

Portugal ainda não decidiu se vai participar com meios numa eventual missão em Ormuz

Hoje às 15:55

A obscura rede de refinarias de petróleo chinesas que financiam o Irão

Hoje às 13:17
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

Ontem às 07:00

"Houve 75 mil euros para o chic-nic": organização culpa Câmara de Lisboa pelo cancelamento à última hora da Queima das Fitas

Ontem às 21:07

Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal

Hoje às 11:14

Digi baixa os preços, mas não é a única. Após mês de estagnação, há novas flutuações nas telecomunicações

Ontem às 09:00

Os Estados Unidos têm muito mais do que milhares de militares nas bases europeias. Têm a segurança da Europa nas suas mãos

Hoje às 07:00

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

Hoje às 18:07

Casa assaltada no centro de Lisboa. Suspeitos levaram meio milhão de euros em dinheiro e joias

Hoje às 09:06

DGS publica normas sobre o hantavírus: saiba o que é um caso suspeito e os sinais a que deve estar atento

Hoje às 00:05

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

Há 3h e 45min

Autocarro sem travões abalroa esplanada nos Restauradores. Há três feridos

Hoje às 18:13

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Há 2h e 32min