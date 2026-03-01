Um homicídio por dia. Há uma epidemia de crimes a exacerbar as desigualdades na sociedade israelita

Há 27 min

A polícia israelita resolveu apenas 15% dos homicídios nas comunidades árabes de Israel, contra 65% entre os judeus israelitas

Uma mãe morta a tiro à porta de um supermercado. Um homem morto após sair de uma mesquita. Um médico morto a tiro enquanto tratava pacientes. Estes casos chocantes já não são anomalias: são o resultado de uma epidemia de crimes violentos que assola Israel.

As vítimas são todas cidadãos palestinianos de Israel. Os homicídios na comunidade aumentaram de forma tão dramática que, em média, uma pessoa foi morta por dia durante este ano. Os cidadãos palestinianos representam 20% da população do país, e muitos dizem que o governo israelita não só falhou em conter a onda de crimes, como a sua inação ajudou a estimular um ciclo de violência perpetrado em grande parte por grupos criminosos organizados árabes.

Os dados revelam uma desigualdade gritante: a polícia israelita resolveu apenas 15% dos homicídios nas comunidades árabes de Israel, contra 65% entre os judeus israelitas, de acordo com dados do parlamento israelita, o Knesset, e do Eilaf, o Centro para o Avanço da Segurança na Sociedade Árabe.

Os cidadãos palestinianos de Israel são descendentes daqueles que não foram expulsos ou forçados a fugir de suas casas quando Israel foi fundado em 1948. Receberam a cidadania, mas viveram sob regime militar até 1966, e muitos afirmam que continuam a enfrentar discriminação na sociedade israelense.

O ano passado foi o mais mortal já registrado para a comunidade, com 252 mortos - a grande maioria por tiros -, de acordo com um relatório publicado pela Abraham Initiatives, um grupo que promove a inclusão social e a igualdade de direitos para os cidadãos palestinos de Israel.

E 2026 já teve um início sangrento, com 46 mortos até agora, de acordo com o grupo.

É uma realidade mortal que despertou o alarme, com dezenas de milhares de cidadãos palestinianos do país a saírem às ruas nas últimas semanas - acompanhados por alguns judeus israelitas - para exigir uma ação do governo.

“Não à morte, não ao assassinato, queremos viver em justiça”, gritavam os manifestantes em árabe num protesto em janeiro em Sakhnin, uma cidade de maioria palestiniana no norte de Israel, que atraiu dezenas de milhares de pessoas.

Os participantes disseram à CNN que foi a maior manifestação que a comunidade árabe viu em anos, culminando uma greve geral de vários dias dos proprietários de lojas.

O que começou ali cresceu e tornou-se num movimento de protesto nacional, com greves e manifestações ocorrendo quase diariamente em todo o Israel. As ruas de todo o país ficaram cheias de um mar de bandeiras pretas e as fontes de água foram tingidas de vermelho, enquanto os cidadãos declaravam um “dia nacional de perturbação”.

Uma semana após a greve em Sakhnin, o presidente israelita, Isaac Herzog, fez uma rara visita à cidade, onde se reuniu com autoridades árabes locais e organizadores do protesto.

Disse que a luta contra o crime e a violência na comunidade árabe “deve estar no topo das prioridades nacionais e ser tratada com a máxima determinação”, chamando-a de “obrigação moral”.

E na quinta-feira, o comissário de polícia de Israel, Daniel Levi, declarou o crime na comunidade árabe “um estado de emergência nacional” e “uma situação intolerável que deve acabar”.

Apelou a outras agências governamentais para se juntarem à polícia na ajuda para resolver a questão.

“Deixem-nos matarem-se uns aos outros”

Para muitos cidadãos palestinianos de Israel, as declarações soaram a vazias. Qasem Awad esperou mais de um ano para que o assassino do filho fosse levado à justiça.

O filho, Abdullah, um médico de Mazra'a, na Galiléia ocidental, estava a tratar uma mãe e os seus dois filhos numa clínica em fevereiro passado quando um atirador mascarado entrou e o matou a tiros à queima-roupa. Tinha 30 anos na época.

Abdullah estava a substituir outro médico naquele dia. O pai acredita que foi confundido com outra pessoa.

“Se olharmos para a comunidade árabe palestina em Israel, quantos são mortos diariamente e sem motivo?”, diquestiona Awad. “Essas pessoas não têm nada a ver com o mundo do crime. São danos colaterais, e meu filho é um deles.”

Nos dias seguintes à morte de Abdullah, os pais afirmam que a polícia israelita os visitou e garantiu que iria investigar a sua morte e identificar o autor do crime.

Mais de um ano depois, a promessa continua por cumprir e a família afirma não ter recebido qualquer notícia das autoridades policiais.

Se o filho fosse judeu, Awad acredita que o assassino já teria sido preso “em uma hora”.

Como muitos outros na sua comunidade, Awad entende que o governo israelita negligencia intencionalmente os crimes cometidos contra cidadãos palestinianos.

Membros das forças de segurança montam guarda enquanto cidadãos palestinianos de Israel se reúnem em Sakhnin para protestar em 22 de janeiro. Jalaa Marey/AFP/Getty Images

“Isto faz parte de uma política de dividir para conquistar. ‘Deixem que eles se matem uns aos outros enquanto nós ficamos sentados a relaxar’”, refere.

Awad destaca a rapidez com que os perpetradores palestinianos são levados à justiça por crimes contra israelitas.

“As ferramentas tecnológicas e o know-how estão disponíveis para que capturem os assassinos. Mas quando isso afeta a população árabe, não têm mais as ferramentas ou o know-how?”, questiona.

De acordo com o relatório da Eilaf, os cidadãos palestinianos de Israel enfrentam uma “aplicação seletiva” da lei.

“Por um lado, uma abordagem dura em relação à atividade política e à liberdade de expressão e, por outro, uma abordagem branda em relação aos criminosos e ao crime”, afirma o relatório.

Em resposta a uma pergunta da CNN, a Polícia de Israel diz num comunicado que “uma investigação minuciosa e complexa foi iniciada” após o assassinato do Awad, onde as autoridades interrogaram “dezenas de partes envolvidas, com o objetivo de localizar os suspeitos e descobrir a verdade”.

Homicídios duplicam sob a supervisão de Ben Gvir

Cidadãos palestinianos de Israel e judeus israelitas organizam uma marcha de protesto contra a indiferença do governo em relação ao aumento das taxas de criminalidade na comunidade árabe na Praça Habima, em Tel Aviv, Israel. Mostafa Alkharouf/Agência Anadolu/Getty Images

Dados compilados pela Abraham Initiatives mostram que os casos de homicídio entre cidadãos palestinianos de Israel mais do que duplicaram em 2023.

Esse foi o primeiro ano completo em que o ministro da Segurança Nacional de extrema-direita, Itamar Ben Gvir, supervisiou a polícia.

Ben Gvir, que foi condenado por apoiar o terrorismo e incitar o racismo anti-árabe, rejeitou a responsabilidade, culpando os líderes árabes locais por fecharem os olhos às atividades criminosas. No mês passado, disse que tinha “alocado enormes recursos para a luta contra o crime e as organizações criminosas”.

Os críticos dizem que as ações de Ben Gvir falam mais alto do que as suas palavras. Poucos meses após assumir o cargo, o ministro cortou o financiamento essencial para uma iniciativa contra o crime anti-árabe chamada “Stop the Bleeding” (Pare o Sangramento), lançada pelo governo anterior. No ano seguinte, demitiu o agente da polícia responsável pelo combate ao crime na sociedade árabe e colocou um agente de patente inferior no seu lugar.

Em fevereiro, Ben Gvir defendeu o trabalho que tem feito, afirmando na rádio Kan Reshet Bet que houve “grandes sucessos” durante o seu mandato. “Não trabalho para os árabes, não apenas para os árabes”, afirmou. “Trabalho para todos.”

“Há 20% menos homicídios no setor judaico, vamos colocar isso em cima da mesa... 60% menos homicídios de mulheres judias e 20% menos roubos de carros.” Ben Gvir disse que o crime no setor árabe é um “fenómeno grave” e que pretende “combatê-lo”. Mas culpou o procurador-geral, com quem tem uma rivalidade contínua, e “40 anos de negligência” das autoridades pelo aumento, apesar do número recorde de homicídios durante o seu mandato.

A preocupação não é apenas o aumento dos homicídios, mas a crescente ousadia com que são cometidos.

De acordo com o relatório da Eilaf, três em cada quatro homicídios no ano passado ocorreram em espaços públicos, indicando a “normalização perigosa do crime aberto... sem qualquer medo real de intervenção imediata ou dissuasão eficaz”.

“À luz da fraca governação, da presença policial limitada e da diminuição da confiança nas instituições, o crime organizado nas cidades árabes encontrou um terreno fértil para a expansão, construindo gradualmente a sua influência económica e social ao explorar o vazio deixado pelo Estado”, afirma Rawyah Handaqlu, diretora da Eilaf.

Handaqlu diz que a violência reflete a “exclusão e marginalização” dos cidadãos palestinianos de Israel, argumentando que o Estado frequentemente relegou o crime e a violência a serem simplesmente um produto da sociedade árabe, o que “responsabiliza a sociedade por uma realidade que lhe é imposta”.

Um manifestante segura um cartaz com a imagem do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, e as palavras “Os beduínos contra o assassinato, vocês falharam”, enquanto membros da minoria árabe de Israel protestam em frente ao Gabinete do Primeiro-Ministro em Jerusalém, em 11 de janeiro. Ammar Awad/Reuters

Aida Touma-Suleiman, membro palestiniano do Knesset que levanta ativamente a questão da criminalidade no parlamento, acredita que o primeiro passo para erradicar o crime na comunidade árabe é derrubar o governo de direita, que ela descreve como “racista, fascista e criminoso”.

“Quando o governo não age... não responsabiliza os criminosos e não os processa, é como se os estivesse a patrocinar”, explica à CNN no protesto em Sakhnin. “Queremos que eles façam o trabalho que devem fazer e queremos dar aos nossos jovens a segurança para se desenvolverem e sentirem que estão a viver.”

Em dezembro, o gabinete do primeiro-ministro israelita anunciou planos para redirecionar 70 milhões de dólares de um programa destinado a promover o desenvolvimento económico árabe para a polícia, com o fim de combater o “crime nacionalista grave” na comunidade árabe.

O Mosawa Center, um grupo que defende a igualdade de direitos para os cidadãos palestinianos, considerou esta medida um “passo político perigoso” que não contribuiria em nada para combater o crime.

“Enquanto o ministério não utiliza os orçamentos já à disposição, pressiona para cortar os orçamentos atribuídos a outras áreas, como a educação e a habitação, e transferi-los para os seus próprios cofres”, afirmou num comunicado. “Isto só pode ser interpretado como uma política deliberada de empobrecer ainda mais a sociedade árabe e mergulhá-la mais profundamente em crises, incluindo o flagelo do crime.”

De volta à sua casa em Mazra'a, Awad continua à espera de justiça e diz que só encontra conforto nas fotografias do seu falecido filho.

Quando questionado se tem alguma esperança de que haja justiça pela morte do filho, suspira e aponta para o teto.

“A justiça só existe lá em cima, com Deus.”