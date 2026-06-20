Israel mata mais de 20 pessoas em novos ataques ao Líbano um dia depois de novo acordo de cessar-fogo

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Forças Armadas israelitas dizem que ataques foram uma resposta a mais de 50 disparos do Hezbollah contra soldados destacados no sul do Líbano. Secretas norte-americanas já tinham indicado baixa probabilidade de Israel suspender ataques ao país vizinho, apesar da provisão incluída no memorando de entendimento entre EUA e Irão

Pelo menos 23 pessoas foram mortas este sábado e 20 ficaram feridas em ataques de Israel ao sul do Líbano, menos de um dia depois de o país e o Hezbollah, milícia apoiada pelo Irão, terem aceitado um novo cessar-fogo no âmbito do memorando de entendimento assinado pelos EUA e Teerão.

As forças armadas israelitas dizem que os ataques aéreos surgiram em resposta a mais de 50 disparos de militantes do Hezbollah contra soldados que Israel destacou para o sul do país vizinho. “Os lançamentos [de rockets] constituem violações repetidas do acordo de cessar-fogo”, disseram os militares, citados pela Reuters.

Entre os mortos no Líbano contam-se quatro membros de uma família, após um dos ataques ter tido como alvo a sua casa na cidade de Barish, no distrito de Tiro, informaram fontes médicas libanesas. Outro ataque matou uma pessoa na cidade de Sohmor, no distrito de Bekaa Ocidental. A agência noticiosa estatal do Líbano (NNA) diz que um soldado libanês também foi morto num outro ataque à cidade de Kafr Rumman.

Segundo jornalistas no terreno, a Força Aérea israelita renovou os ataques ao distrito de Bekaa Ocidental e em várias outras áreas do sul do Líbano nas últimas horas. Três pessoas foram mortas na cidade de Arabsalim, na província de Nabatieh, informou a NNA, enquanto aviões de guerra e drones israelitas atacaram o distrito sul durante a noite e ao longo da manhã, destruindo prédios residenciais e casas.

A artilharia israelita bombardeou Nabatieh e os seus arredores antes do amanhecer, com relatos de ataques a Qanaarit, no distrito de Sidon, e à cidade de Shoukin mais tarde no mesmo dia.

Em comunicado, o exército libanês referiu que “os ataques israelitas têm como objetivo frustrar os esforços para restaurar a estabilidade no país”. No início da semana, o presidente norte-americano, Donald Trump, já teria sugerido o mesmo objetivo israelita de “sabotar” o acordo com o Irão, segundo a CNN, após a assinatura do memorando de entendimento mas antes do anúncio de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Ainda segundo a CNN, as tensões entre Trump e Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, estão num pico inédito por causa disso mesmo.

fotos: Getty Images

Numa conferência de imprensa ao lado do emir do Catar, à margem da cimeira do G7 esta semana, Trump criticou as ações de Israel no Líbano, dizendo que “não é preciso demolir um prédio de apartamentos de cada vez que se está em busca de alguém, porque há muita gente nesses prédios e nem todos são do Hezbollah”. As declarações surgiram após um ataque israelita a Beirute, a capital libanesa, que o presidente dos EUA considerou “exagerado”, acrescentando: “Se não fosse pelos Estados Unidos, Israel não existiria agora, teria sido varrido da face da Terra, e todas as pessoas inteligentes em Israel sabem disso.”

Este sábado, é esperado que altos funcionários norte-americanos cheguem à Suíça para preparar a próxima ronda de negociações com o Irão, após Teerão ter cancelado a sua chegada, prevista para sexta-feira, face aos ataques de Israel ao Líbano na sexta-feira.

O cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah tinha entrado em vigor às 16h de ontem, hora local, com duas fontes do grupo de militância libanês a dizerem à Reuters que, da sua parte, começou a ser implementado assim que chegou a notificação. Já um porta-voz do exército israelita disse que ia manter os seus soldados no sul do país vizinho, no que Telavive considera ser uma “zona de segurança”.

Também ontem, o embaixador israelita em Washington, Yechiel Leiter, disse que o seu país estava comprometido com o cessar-fogo no Líbano, negando quaisquer ataques realizados após as 16h30. Entretanto, o Washington Post noticiou a existência de um relatório das secretas norte-americanas em que a espionagem dos EUA considerava altamente improvável que Israel parasse de atacar o Líbano.

Já Trump disse ontem à NBC que havia pedido a Israel que concordasse com um cessar-fogo com o Hezbollah, sublinhando que, “às vezes, só é preciso ter calma e usar a cabeça”.