Espionagem dos EUA conclui: Israel vai continuar a atacar o Líbano

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Memorando de entendimento EUA-Irão prevê o fim da ofensiva militar israelita no Líbano, mas as secretas norte-americanas não têm expectativas de que Telavive suspenda os ataques ao Hezbollah. Relatório das secretas foi noticiado pelo Washington Post horas antes de Israel executar um novo ataque contra o Líbano este sábado de manhã, matando pelo menos 16 pessoas

As forças armadas israelitas deverão manter em marcha a sua ofensiva contra o Líbano apesar do memorando de entendimento entre EUA e Irão com vista a implementar um cessar-fogo total no Médio Oriente. Esse memorando, assinado a meio desta semana virtualmente por Washington e Teerão à margem da cimeira do G7, prevê especificamente o fim dos combates no Líbano, mas um relatório recente da comunidade de serviços secretos dos EUA aponta que é improvável que Israel ponha fim aos ataques.

A notícia foi avançada na sexta-feira pelo Washington Post, numa altura em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, está sob intensa pressão interna para continuar as operações contra o grupo militante libanês Hezbollah, em contraponto à pressão da administração de Donald Trump para não pôr o acordo com o Irão em risco.

Segundo o NYT, as agências de informações norte-americanas acreditam que Israel provavelmente dará continuidade às suas operações militares no país vizinho, mesmo que isso prejudique as negociações em curso, sob as quais se antecipa que EUA e Irão cheguem a acordo quanto ao programa nuclear iraniano e quanto a um acordo de paz permanente que ponha fim à guerra iniciada a 28 de fevereiro.

O memorando de entendimento EUA-Irão é profundamente impopular entre os israelitas, com comentadores e analistas do país a criticarem duramente nos últimos dias o que foi alcançado pela administração Trump, por não abordar o programa de mísseis do Irão nem a exigência de Teerão para que as forças norte-americanas abandonem a região e, sobretudo, por impor restrições às operações militares de Israel no Líbano.

Embora nem Israel nem o Hezbollah sejam signatários do memorando, ambos concordaram em implementar um cessar-fogo na sexta-feira – que as secretas americanas parecem acreditar que não irá ser respeitado. Também na sexta-feira, o embaixador de Israel nos EUA, Yechiel Leiter, disse que o seu país se comprometeu com um cessar-fogo imediato e “suspendeu todas as operações ofensivas” no Líbano – insistindo que as forças israelitas vão permanecer no sul do país vizinho, porque Israel “jamais abrirá mão” da sua segurança.

Antes do anúncio do cessar-fogo, Israel levou a cabo novos ataques aéreos contra o Líbano na sexta-feira de manhã, na sequência de um ataque do Hezbollah com um drone que matou quatro soldados israelitas numa emboscada na parte sul do Líbano, que Israel está a ocupar. Pelo menos 47 pessoas morreram no ataque aéreo israelita.

Estes confrontos levaram as autoridades norte-americanas e iranianas a adiar novas negociações de paz que deveriam ter começado ontem na Suíça. Este sábado de manhã, Israel conduziu novos ataques contra o sul do Líbano, que provocaram pelo menos 16 mortos. Até à hora de publicação, os EUA ainda não tinham reagido à violação do cessar-fogo.

As recentes avaliações da espionagem dos EUA mostram que é grande o ceticismo quanto aos compromissos de Israel, precisamente pelo que dizem ser as suas preocupações de segurança a nível regional. Os relatórios noticiados pelo Washington Post confirmam o que já é público – que Netanyahu e outros oficiais de segurança israelitas estão desconfortáveis com o memorando de entendimento entre EUA e Irão – numa altura em que as relações entre Washington e Telavive estão cada vez mais tensas.

O mais recente pico de tensões teve lugar na quinta-feira, quando o vice-presidente norte-americano, JD Vance, teceu duras críticas a Netanyahu pela sua postura antagónica em relação às condições impostas pelos EUA. “Donald J. Trump é o único chefe de Estado em todo o mundo que simpatiza com a nação de Israel neste momento", disse Vance em conferência de imprensa. "Se eu estivesse no gabinete do governo israelita, não estaria a atacar o único aliado poderoso que me resta em todo o mundo."