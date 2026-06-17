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Evento imobiliário israelita promove comercialização de terras ocupadas ilegalmente na Cisjordânia

João Sundfeld
Há 1h e 16min
Colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada (AP)
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A organização do evento negou que territórios em colonatos ilegais seriam publicitados. Cerimónia ocorreu apesar de protestos de parlamentares e da sociedade civil

Um evento imobiliário israelita em Londres anunciou a venda de terras em colonatos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. Segundo folhetos publicitários obtidos pelo The Guardian, o evento promovia projetos que seriam construídos em Ma’ale Adumim, Givat Ze’ev, Kfar Eldad eTeneh Omarim (Cisjordânia ocupada) e em Ramat Eshkol e Givat Hamatos (Jerusalém Oriental).

Os organizadores haviam afirmado que imóveis e terrenos em colonatos ilegais não seriam comercializados, e mais de 100 legisladores britânicos, apoiados por organizações da sociedade civil, pediram o cancelamento do evento, alegando que isso seria uma obrigação do governo por respeito ao Direito Internacional. Segundo os políticos, a cerimónia faria parte do “projeto de expansão colonial” de Israel.

Andy McDonald, deputado, copresidente do grupo parlamentar multipartidário Britânico-Palestino e responsável por enviar o pedido de intervenção estatal ao ministro dos Negócios Estrangeiros, afirmou ao The Guardian que “existe, no mínimo, um indício de que havia pessoas a anunciar terrenos em colonatos ilegais, o que é contrário à lei, e o governo tem de agir”. Além disso, o autarca de Londres, Sadiq Khan, garantiu que referiu à polícia que qualquer indício de ilegalidade seria investigado.

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Esta não é a primeira vez que um evento imobiliário israelita promove imóveis e terras em colonatos ilegais. Isso ocorreu anteriormente em Toronto e Nova Iorque, onde os organizadores pareciam utilizar o momento para publicitar supostas oportunidades de encontrar a “casa dos sonhos” nestas regiões.

Anteriormente, a possibilidade de contar com terrenos na Cisjordânia Ocupada e em Jerusalém Oriental era tida como “ridícula” pelos organizadores. Segundo eles, esta alegação teria sido feita por “apoiadores de movimentos anti-Israel e de grupos terroristas”.

Após a repercussão negativa dos panfletos, foi emitido um pedido de desculpas pelo “erro”. “Ninguém no evento promoveu ou falou sobre imóveis nos ‘territórios disputados’, como Givat Ze’ev ou Kfar Eldad. A sua menção na brochura do evento foi um erro, pelo qual pedimos desculpa”.

Além disso, um evento de 2025 convidou as pessoas a demonstrarem interesse em Gush Etzion, um colonato israelita considerado ilegal pelo governo britânico. O website em que esta região era mencionada, porém, não está mais disponível na Internet. Gush Etzion também esteve publicitado este ano, mas a repercussão negativa fez com que a organização optasse por retirá-lo do website.

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Segundo o The Guardian, o deputado Hamish Falconer pediu para que a Advertising Standards Authority, entidade responsável pela publicidade no país, analisasse as evidências de ilegalidades. O órgão, porém, diz que não recebeu reclamações e remeteu a questão ao Governo, alegando não ter jurisdição para atuar.

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Temas: Israel Israel Palestina Cisjordânia Cisjordânia Colonatos

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