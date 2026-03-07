Israel ataca "com mais de 80 caças da Força Aérea" academia militar e bunkers que abrigam oficiais iranianos

Há 1h e 17min

O Exército israelita anunciou ter atacado este sábado Teerão e o centro do país, bombardeando a Universidade Imã Hussein, assim como bunkers militares com mísseis e lançadores nos quais operavam "centenas de agentes do regime", incluindo "altos funcionários".

"Mais de 80 caças da Força Aérea Israelita, guiados pela inteligência, completaram uma nova onda de ataques contra infraestruturas do regime terrorista iraniano em Teerão e outras zonas do centro do Irão", detalha o exército num comunicado.

As forças armadas israelitas afirmaram que a Universidade Imã Hussein, em Teerão, era utilizada para a formação de oficiais da Guarda da Revolução e continha "múltiplos recursos militares" utilizados pelo Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (CGRI).

Ainda segundo Israel, a instituição estava a ser usada como local de reunião do CGRI, em particular, durante a ofensiva desta madrugada.

Em relação à instalação subterrânea, Israel afirma que "o local incluía bunkers militares e centros de comando a partir dos quais operavam altos funcionários do regime iraniano".

Também o Irão lançou uma nova onda de ataques contra Israel, de acordo com a Agência de Notícias Tasnim, ligada à Guarda da Revolução, ativando alarmes em cidades como Telavive e Jerusalém, mas sem que os projéteis tivessem tido impacto, segundo Israel.

Por outro lado, os Estados Unidos afirmaram ter atacado mais de 3.000 alvos no Irão e destruído ou danificado mais de 43 embarcações apenas na primeira semana de bombardeamentos norte-americanos contra o país.