Minas, mísseis e quilómetros de costa: é isto que dá a vantagem ao Irão no Estreito de Ormuz

Há 2h e 13min

As ameaças e os ataques do Irão a embarcações no Estreito de Ormuz aumentaram o risco de trânsito a ponto de interromper quase todo o tráfego por essa estreita via navegável

O Estreito de Ormuz está efetivamente fechado há quase quatro semanas - lançando os mercados globais de petróleo no caos - e não há um fim claro à vista.

As ameaças e ataques do Irão a navios no Golfo aumentaram o risco de passagem ao ponto de quase todo o tráfego ter parado neste estreito corredor marítimo, que é a principal rota para cerca de 20% do petróleo e gás natural do mundo, além de fertilizantes essenciais para a produção agrícola global.

À medida que a crise energética se agrava, o Presidente dos EUA, Donald Trump, tem destacado esforços diplomáticos para pôr fim ao bloqueio, ao mesmo tempo que avança com o envio de milhares de tropas adicionais para o Médio Oriente e avalia a possibilidade de escoltas da Marinha norte-americana a petroleiros.

Mas o Irão continua a ter vantagem em muitos aspetos — em parte devido aos seus métodos de guerra não convencionais, incluindo drones baratos e minas marítimas, e em parte devido à sua geografia. Em conjunto, estes fatores tornam mais difícil para os Estados Unidos ou outros países defender embarcações ou garantir militarmente a segurança do estreito.

E manter o controlo é lucrativo para o Irão. Autoridades iranianas afirmaram que continuarão a cobrar taxas pela passagem segura de alguns petroleiros pelo estreito, depois de a Lloyd’s List Intelligence ter divulgado, a 23 de março, um relatório indicando que pelo menos dois navios pagaram somas elevadas para atravessar.

Porque é que a geografia favorece o Irão?

O Estreito de Ormuz tem cerca de 39 quilómetros na sua parte mais estreita, segundo a empresa de análise marítima Vortexa. E praticamente todo o tráfego passa por duas principais rotas de navegação ainda mais estreitas.

“É descrito como um ponto de estrangulamento por uma boa razão. Existem vários pontos de estrangulamento no mundo, mas pode argumentar-se que este é particularmente desafiante, porque não há alternativas”, disse Nick Childs, especialista em forças navais e segurança marítima no International Institute for Strategic Studies (IISS).

O Estreito de Ormuz tem apenas 24 milhas de largura no ponto mais estreito

O Estreito de Ormuz situa-se entre o Irão e Omã, com as suas zonas económicas exclusivas a encontrarem-se a meio. A estreiteza facilita ataques iranianos, já que os navios têm pouco espaço para manobrar ou tempo para reagir a ameaças.

Fontes: Flanders Marine Institute (2026): MarineRegions.org, Vortexa, US Energy Information Administration

Gráfico: Renée Rigdon e Annette Choi, CNN

Imagem refeita com legendas em português com recurso a inteligência artificial

Parte do desafio para as embarcações e para eventuais operações de escolta é a limitação extrema de manobra.

“Em mar aberto há sempre a opção de desviar a rota; num ponto de estrangulamento isso é impossível”, explicou Kevin Rowlands, editor de uma revista do grupo de reflexão Royal United Services Institute. “Isso significa que o Irão não precisa necessariamente de procurar os seus alvos. Pode simplesmente esperar.”

Na prática, cria-se uma “zona de abate”, referiu, onde o tempo de aviso antes de um ataque pode ser de apenas segundos.

Além disso, o Irão dispõe de cerca de 1.600 quilómetros de costa, a partir da qual pode lançar mísseis antinavio. Essas baterias são móveis, tornando-os mais difíceis de eliminar, e a extensa costa do Golfo significa que o Irão pode atacar muito além do próprio estreito.

“Do lado iraniano, não se trata de uma planície. Há colinas, montanhas, vales, áreas urbanas e ilhas costeiras. Tudo isso dificulta a deteção de ameaças e facilita esconder sistemas móveis de armas”, explicou Rowlands, que também é o antigo diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Marinha Real do Reino Unido, afirmou à CNN num e-mail.

Que ameaças enfrentam os navios no Estreito de Ormuz?

Analistas afirmam que a capacidade do Irão de causar danos a embarcações comerciais através do seu arsenal ofensivo foi reduzida desde que a guerra começou.

“No entanto, é quase impossível reduzir o risco a zero, e podemos esperar que os navios enfrentem um nível residual de ameaça por algum tempo proveniente de alguns ou todos esses sistemas,” disse Rowlands.

O Irão implementou uma estratégia ofensiva em múltiplas camadas para controlar o estreito.

A estratégia iraniana efetivamente fechou o Estreito de Ormuz, e os EUA estão a considerar operações navais para garantir a via. Aqui estão as maiores ameaças que as embarcações civis enfrentam no estreito.

Nota: As ilustrações não estão em escala e podem não ser precisas.

Fonte: CNN, entrevistas com analistas do International Institute for Strategic Studies e Royal United Services Institute

Gráfico: Annette Choi e Lauren Kent, CNN

As ameaças complexas significam que qualquer operação para escoltar embarcações provavelmente precisará ir muito além de um comboio tradicional de navios de guerra à frente e atrás dos petroleiros, segundo Rowlands.

“É mais provável que uma missão naval utilize uma abordagem de defesa em camadas, com vigilância de satélites, aeronaves de patrulha e drones aéreos. Os navios podem seguir uma rota específica previamente limpa de minas,” acrescentou.

Os EUA conseguiram degradar muitas das capacidades navais convencionais do Irão, afirmou Childs. Mas a maior ameaça continua a vir do arsenal não convencional iraniano, como drones, pequenas embarcações de ataque rápido e até barcos não tripulados carregados de explosivos.

“Se os iranianos decidirem colocar minas, podem lançá-las a partir de um dhow (barco à vela) aparentemente inocente,” explicou Childs. “Embora os EUA provavelmente tenham contabilizado os principais submarinos do Irão, ainda existem possivelmente ‘submarinos anões’ a considerar,” acrescentou, referindo-se a pequenos submarinos que podem operar em águas rasas.

Aliados dos EUA, incluindo o Reino Unido, França e Bahrein, estão também a trabalhar em planos viáveis para proteger a navegação internacional na via.

Qual é a situação atual?

O Irão atacou pelo menos 19 embarcações perto do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã.

Analistas observam que o Irão nem sequer precisa destruir os navios para alcançar o seu objetivo de perturbar o comércio global de energia. Contanto que a ameaça permaneça suficientemente elevada, as empresas de transporte marítimo provavelmente não arriscarão retomar o trânsito. Algumas embarcações ligadas ao Irão, China, Índia e Paquistão conseguiram atravessar o estreito.

O Irão afirmou que “embarcações não hostis” podem atravessar o estreito se coordenarem com as autoridades iranianas. O relatório da Lloyd’s List Intelligence indicou que pelo menos 16 embarcações passaram com sucesso, incluindo uma que se acredita ter pago uma taxa de 2 milhões de dólares, bem como vários petroleiros “zombie” que usaram identidades falsas de embarcações desmanteladas. A CNN não pôde verificar independentemente o relatório.

Mesmo que todo o tráfego de petroleiros seja retomado, levará tempo para limpar o congestionamento: quase 2.000 embarcações estão presas dentro do Golfo Pérsico, segundo a International Maritime Organization.

O Irão tem fortes capacidades para atacar navios civis no Golfo

O Irão atacou pelo menos 19 embarcações desde o início da guerra, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Ainda assim, vários navios ligados ao Irão, China, Índia e Paquistão terão passado em segurança.

Dados até 25 de março de 2026.

Fontes: Instituto para o Estudo da Guerra, Lloyd’s List Intelligence, MarineTraffic, Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia

Gráfico: Annette Choi e Lauren Kent, CNN

Imagem refeita com legendas em português com recurso a inteligência artificial

A administração Trump tem vindo a destacar o que considera serem progressos diplomáticos. O Irão, por seu lado, afirma não estar em negociações com os EUA, embora tenha reconhecido ter havido uma troca de mensagens através de mediadores.

O discurso de Trump sobre negociações ocorre num contexto de milhares de fuzileiros navais e marinheiros norte-americanos a caminho do Médio Oriente.

Dois responsáveis dos EUA disseram à CNN no início desta semana que a 11.ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais e o Boxer Amphibious Ready Group estão a caminho. E responsáveis norte-americanos disseram previamente à CNN que a Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais (MEU) do navio de assalto USS Tripoli estava a ser enviada para o Médio Oriente, sem revelar exatamente onde seria destacada ou que operações seriam realizadas.

Estas MEUs têm sido tipicamente usadas para missões como evacuações e operações anfíbias que exigem movimentos de navio para terra, incluindo ataques e assaltos. Isso aumentou a especulação sobre possíveis operações terrestres, embora a administração Trump tenha afirmado até agora que excluiu operações terrestres no Irão.

Analistas militares indicaram que os EUA podem estar a contar com o facto de que apenas trazer o USS Tripoli e outros recursos de fuzileiros navais para a região, como ameaça, poderá ser suficiente para alterar os cálculos do Irão.

Trump também ameaça atingir mais locais ligados ao comércio de petróleo iraniano caso continue a bloquear o Estreito de Ormuz. Na última sexta-feira, o exército norte-americano atacou instalações militares na Ilha Kharg, que lida com cerca de 90% das exportações de crude do país. Locais relacionados com o comércio de petróleo na ilha controlada pelo governo não foram atingidos, mas Trump alertou que poderão ser os próximos alvos, o que representaria uma escalada adicional.

Brad Lendon, Hanna Ziady, Helen Regan, Haley Britzky e Zachary Cohen da CNN contribuíram para esta reportagem