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Governo diz que portugueses detidos por Israel na flotilha devem voltar hoje a Portugal

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 12min
Flotilha Gaza (Getty Images)
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Os dois portugueses integravam a flotilha internacional que seguia para Gaza e foi intercetada por Israel

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse esta quinta-feira à Lusa que "está previsto" que os dois cidadãos Portugueses que foram detidos em Israel sejam deportados hoje para Portugal via Turquia.

“Está previsto que os dois cidadãos nacionais que foram detidos em Israel [por participarem na flotilha para Gaza] sejam deportados hoje para Portugal, via Turquia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já informou as respetivas famílias”, disse fonte do MNE à Lusa.

Os dois médicos portugueses, Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias, foram detidos na segunda-feira pelas autoridades israelitas, no âmbito da missão "Sumud Global Flotilla", que seguia para Gaza.

A embarcação onde seguiam os dois portugueses e que se deslocava para a Faixa de Gaza foi intercetada na segunda-feira pelas forças israelitas em águas internacionais.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro defendeu a suspensão parcial do acordo comercial entre a União Europeia e Israel na sequência da divulgação do vídeo divulgado pelo ministro da Segurança israelita Itamar Ben Gvir.

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Nas imagens, os membros da flotilha, detidos, são humilhados pelas forças de Israel.

A União Europeia (UE) classificou hoje como "completamente inaceitável" o tratamento dado aos ativistas da flotilha para Gaza detidos por Israel, após a divulgação de um vídeo partilhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Itamar Ben Gvir.

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Temas: Israel Flotilha Gaza Guerra Ministério dos Negócios Estrangeiros
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