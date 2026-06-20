Ameaça de Vance é o mais recente sinal de que os EUA podem estar a romper com Israel

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Embora os comentários de Vance tenham recebido toda a atenção, Trump também já disse exatamente a mesma coisa sobre o aliado de longa data dos Estados Unidos no Médio Oriente

O facto de os Estados Unidos se terem juntado a Israel para lançar uma guerra no Médio Oriente representou sempre uma situação delicada para a aliança de longa data EUA-Israel.

Mas as coisas pareceram ter chegado a um ponto crítico na quinta-feira, quando o vice-presidente norte-americano, JD Vance, fez declarações duras e contundentes contra Israel — palavras que soaram muito como uma ameaça.

Foi o culminar de dias de sinais de alerta da administração Trump, que claramente teme que Israel possa sabotar um acordo EUA-Irão que muitos consideram favorável para os iranianos. Israel e o Hezbollah concordaram em renovar o cessar-fogo na sexta-feira, disseram fontes à CNN, depois de os confrontos entre os militares israelitas e o grupo militante apoiado pelo Irão terem colocado novamente em risco as negociações EUA-Irão.

A ruptura parece inevitável, por vários motivos:

Os objetivos de Israel para a guerra com o Irão eram substancialmente diferentes dos objetivos dos Estados Unidos, e Israel estava muito mais envolvido.

A reputação de Israel nos EUA já caiu substancialmente nos últimos anos.

Até mesmo o Partido Republicano, ainda fortemente pró-Israel, viu recentemente muitos influenciadores proeminentes criticarem Israel veementemente e teve de lidar com o crescente antissemitismo na sua base.

Embora o presidente Donald Trump se tenha alinhado fortemente com Israel, também propagou inúmeros estereótipos antissemitas ao longo dos anos.

E Trump tende a tratar bem os aliados apenas na medida em que isso o beneficia.

Agora, o governo está praticamente a gritar: Vocês têm de aceitar o que vos demos e ficar felizes, ou então...

Resta saber se os EUA chegarão à parte do "ou então". Contudo, é notável que até mesmo o Partido Republicano pareça estar a aproximar-se cada vez mais de um ponto de ruptura com Israel.

Os comentários de Vance

As declarações de Vance, nas quais apontou para a impopularidade mundial de Israel, foram as mais marcantes.

"Donald J. Trump é o único chefe de Estado em todo o mundo que simpatiza com a nação de Israel neste momento", disse Vance em conferência de imprensa na quinta-feira. "E ele por acaso é o chefe de Estado da superpotência mundial. Se eu estivesse no gabinete do governo israelita, não estaria a atacar o único aliado poderoso que me resta em todo o mundo."

Depois, Vance repetiu a ideia de que talvez Israel devesse agir com cautela.

Ele citou a dependência de Israel em relação às armas norte-americanas, bem como a necessidade de alguns líderes israelitas "acordarem e perceberem a realidade da situação em que o país se encontra".

Isso ecoou a linha dura traçada numa entrevista com Ross Douthat, do New York Times, publicada na quinta-feira, na qual o vice-presidente instou Israel a reconhecer que os EUA têm sido um "parceiro incrível" e invocou como os sistemas de mísseis americanos protegeram os israelitas.

Vance também sugeriu que Israel deveria reduzir os seus esforços no Líbano, que ameaçam o frágil processo de paz.

"Vocês são um país de nove milhões de pessoas", disse Vance sobre Israel. "Vocês não podem simplesmente resolver todos os vossos problemas de segurança nacional matando."

Os comentários de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, aponta o dedo ao primeiro-ministro israelita,​ Benjamin Netanyahu, enquanto se cumprimentam durante uma conferência de imprensa em Mar-a-Lago, Palm Beach, Flórida, em dezembro. foto Jonathan Ernst/Reuters/Arquivo

Este último comentário ecoa o de Trump, que já descreveu por diversas vezes a conduta de Israel como excessivamente autoritária.

O presidente americano admitiu, no início deste mês, ter dito ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que estava "louco" face à conduta de Israel no Líbano.

Trump também disse ao Axios que havia advertido Netanyahu de forma categórica.

"Eu disse: 'Bibi, é melhor você ter cuidado, ou vai acabar sozinho'", disse Trump.

Em 14 de junho, Trump usou as redes sociais para criticar um ataque israelita a Beirute, a capital do Líbano, dizendo que "não deveria ter acontecido" e que o ataque do Hezbollah ao qual Israel estava a responder era "muito pequeno e insignificante".

Em seguida, Trump tornou-se ainda mais crítico de Israel em comentários feitos ao lado do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, na passada terça-feira, durante a cimeira do G7 em França.

“Não é preciso demolir um prédio de apartamentos de cada vez que se está em busca de alguém, porque há muita gente nesses prédios e nem todos são do Hezbollah — disso eu tenho certeza”, disse Trump.

O presidente dos EUA também classificou um ataque retaliatório recente de Israel como “exagerado”.

Trump concluiu que, “se não fosse pelos Estados Unidos da América, Israel não existiria agora, Israel teria sido varrido da face da Terra, 100%, e todas as pessoas inteligentes em Israel sabem disso.”

Embora os comentários de Vance tenham recebido toda a atenção, Trump estava a dizer exatamente a mesma coisa.

Um momento tenso para as relações Israel-EUA

Nada disto significa que Trump e Israel estejam prestes a romper laços. Provavelmente, há alguma estratégia em curso, na esperança de manter Israel, claramente insatisfeito, sob controlo no contexto das negociações de paz.

E talvez funcione. Fontes disseram na sexta-feira que Israel e o Hezbollah concordaram em renovar o cessar-fogo após um confronto mortal.

Mas Israel e Netanyahu também têm um grande interesse em extrair o máximo possível desta guerra, dada a raridade da oportunidade para outros países se juntarem aos seus esforços para tentar conter o Irão.

Israel está simplesmente numa posição muito diferente — previsivelmente diferente — da da administração Trump, que parece só querer que isto acabe. Portanto, é previsível que tente dificultar a saída dos EUA.

No entanto, mesmo deixando tudo isso de lado, o simples facto de Trump e Vance estarem a falar nestes termos é notável. Uma das maiores críticas a Israel neste momento é que a sua conduta na guerra em Gaza simplesmente foi longe demais – alguns, incluindo uma comissão independente das Nações Unidas, chegaram a classificá-lo de genocídio, uma acusação que Israel nega. Se Trump disser que Israel foi longe demais, isso ajudará a consolidar essa perceção.

É também uma maneira muito incomum de o governo norte-americano tratar Israel.

É verdade que Trump frequentemente trata os seus aliados mal e de uma forma muito transacional. (Veja-se o que está a acontecer neste momento com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.) Contudo, a aliança com Israel tem sido diferente. Trump pareceu vê-la como mais benéfica e quase sagrada, mesmo quando Netanyahu o frustrava a nível pessoal.

No entanto, a maneira como Vance falou sobre Israel na quinta-feira assemelhou-se muito à forma como ele e Trump intimidaram o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky — lembra-se de "Alguma vez nos disse 'obrigado'?" — na Sala Oval no ano passado.

Em ambos os casos, Trump e Vance buscavam colocar um aliado no seu devido lugar face à relutância em aceitar certos termos para encerrar uma guerra.

Neste caso, contudo, a situação ameaça desestabilizar décadas de política externa americana: uma estreita aliança com Israel.