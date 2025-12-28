Porque Trump é fundamental para a estratégia de reeleição de Netanyahu

28 dez 2025, 08:32

ANÁLISE || Visita do primeiro-ministro israelita a Mar-a-Lago é o ato inicial da sua campanha à reeleição nas eleições de 2026

Quando o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Mar-a-Lago, este domingo, o encontro representará mais do que uma simples reunião diplomática.

Para Netanyahu, será o ato inicial da sua campanha de reeleição em 2026, na qual o presidente americano desempenhará um papel fundamental.

Oficialmente, as eleições em Israel estão marcadas para outubro de 2026, embora esse cronograma possa ser antecipado. Duas ameaças imediatas pairam sobre a coligação de Netanyahu: a crise do recrutamento militar de ultraortodoxos e o prazo para a aprovação do Orçamento do Estado, em março de 2026. Qualquer uma delas pode desencadear eleições antecipadas.

O sexto governo de Netanyahu - no poder há 18 anos em diferentes mandatos como primeiro-ministro - enfrentou turbulências extraordinárias, desde a reforma judicial de 2023, que levou centenas de milhares às ruas, passando pelos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou mais de 1.200 israelitas, até à guerra subsequente, que deixou Israel isolado diplomaticamente e profundamente dividido.

No entanto, Netanyahu resistiu. A sua coligação sobreviveu mais tempo do que todos os governos israelitas dos últimos seis anos, dando-lhe tempo para restaurar a dissuasão regional de Israel, evitando, ao mesmo tempo, uma investigação substancial sobre o processo decisório que antecedeu as falhas de segurança sem precedentes de 7 de outubro de 2023.

Rockets são disparados da Cidade de Gaza em direção a Israel em 7 de outubro de 2023. foto Mahmud Hams/AFP/Getty Images

Inquéritos de opinião desde outubro de 2023 têm mostrado de forma recorrente que a sua coligação não alcançará a maioria de 61 assentos no Knesset necessária para governar, oscilando entre 49 e 54 lugares. A sua estratégia de reeleição parece basear-se num cálculo simples: distanciar-se o máximo possível do fracasso de 7 de outubro e contar com Trump para ajudar a reescrever essa narrativa nas urnas.

“O presidente dos EUA será fundamental – se não o fator principal – na estratégia de reeleição de Netanyahu”, diz Nadav Shtrauchler, estratego político que trabalhou anteriormente para o primeiro-ministro.

A aliança tem precedentes. Durante os tumultuosos ciclos eleitorais de Israel em 2019-2020, o Likud espalhou outdoors pelas ruas israelitas que mostravam Trump e Netanyahu a apertar as mãos, com a inscrição “Netanyahu, noutro patamar”. Trump fez gestos simbólicos em momentos críticos da campanha: reconheceu a soberania israelita sobre os Montes Golã em 2019, apresentou um plano de paz palestiniano anterior em 2020 e liderou os Acordos de Abraão.

Mais recentemente, Trump defendeu a campanha por um perdão a Netanyahu, apelando publicamente ao presidente israelita, Isaac Herzog, durante um discurso no Knesset em outubro, em comemoração do cessar-fogo em Gaza, que lhe concedesse um indulto. "Ei, tenho uma ideia, sr. Presidente – porque é que o senhor não lhe concede um perdão?", perguntou Trump, descartando as acusações de corrupção contra Netanyahu como assuntos triviais de "charutos e champanhe".

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa no Knesset, o parlamento israelita, a 13 de outubro de 2025, em Jerusalém. foto Chip Somodevilla/Getty Images

O episódio desencadeou uma campanha alinhada do Likud que culminou no próprio pedido formal de clemência dirigido por Netanyahu a Herzog. Num vídeo que acompanhava a sua petição, Netanyahu fez referência à defesa de Trump, afirmando que isso "permitiria que ambos os líderes promovessem interesses vitais num momento de oportunidade fugaz".

Shtrauchler identifica aquele discurso no Knesset como "o lançamento de facto da sua campanha eleitoral, gerenciada pelo melhor estratego político do mundo, Donald Trump".

"Trump provavelmente reaparecerá nos cartazes de campanha de Netanyahu, como já aconteceu no passado", diz Strauchler. "A sua presença irá pairar sobre a campanha. Mas trata-se de qualidade, não de quantidade."

De facto, uma fonte bem informada do Likud, familiarizada com o planeamento, afirma que Netanyahu já discutiu a possibilidade de receber Trump em Israel durante a sua campanha, na sua segunda visita desde que regressou à Casa Branca.

O gabinete do primeiro-ministro israelita recusou o pedido de comentário da CNN.

Os números explicam o porquê. Uma sondagem da Gallup de setembro de 2025 sobre a vida em Israel mostrou que a aprovação da liderança dos EUA entre os israelitas era de 76%, em comparação com os 40% de aprovação da liderança do governo israelita. O acordo de cessar-fogo para Gaza, creditado à mediação e à determinação de Trump, apenas fortaleceu a imagem do presidente americano em Israel.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, participam numa conferência de imprensa conjunta no Salão de Jantar de Estado da Casa Branca, em Washington, D.C., em 29 de setembro. foto Jonathan Ernst/Reuters

A estratégia de Netanyahu, segundo analistas israelitas, vai concentrar-se em espetáculos diplomáticos: expandir os Acordos de Abraão, normalizar as relações com a Arábia Saudita e remodelar o Médio Oriente – tudo em sintonia com o desejo de Trump de receber o Prémio Nobel da Paz, que Jerusalém está ativamente a promover. O presidente do Knesset, Amir Ohana, um aliado de Netanyahu, uniu-se recentemente ao presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, para lançar uma iniciativa parlamentar global, instando líderes mundiais a apoiarem a indicação de Trump ao prémio de 2026.

“O mais importante para Netanyahu é o seu legado”, diz Shtrauchler. “A sua mensagem será a de que ele conquistou muito, mas que a sua missão não terminou – ainda existe a ameaça iraniana e ainda há acordos de paz a serem feitos.”

No entanto, a visão de Trump de uma paz histórica no Médio Oriente não se materializou e ainda enfrenta obstáculos significativos. O cessar-fogo em Gaza é frágil, com Trump a pressionar Israel para acelerar a Fase 2 – nenhuma força internacional surgiu para governar Gaza, e as perspectivas de desarmamento do Hamas parecem remotas. Os países árabes, que se esperava que aderissem rapidamente aos Acordos de Abraão, continuam hesitantes e a normalização das relações com a Arábia Saudita ainda está distante.

Há divisões noutros teatros de operações regionais. Na Síria, o apoio de Trump ao regime de Al-Sharaa contrasta com a determinação de Israel em manter uma zona de segurança. No Líbano, Washington pressiona pela diplomacia, enquanto Jerusalém duvida da capacidade de Beirute de conter o Hezbollah sem outra campanha de intervenção militar.

O Irão continua a ser um ponto crítico de tensão, com Israel a monitorizar de perto o enriquecimento nuclear de Teerão e cada vez mais preocupado com suas atividades de mísseis balísticos. Ambos os líderes exaltaram a breve “guerra dos 12 dias” como um triunfo, mas as ambições nucleares e de mísseis de Teerão mal diminuíram. As autoridades israelitas duvidam que Trump se apresse em autorizar outra grande operação militar israelita contra o Irão, particularmente após as consequências do controverso ataque de Israel em setembro contra a liderança do Hamas em Doha, no Catar.

Em comunicado, a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, disse que “Israel nunca teve um amigo melhor na sua história do que o presidente Trump”.

“Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com o nosso aliado Israel para implementar com sucesso o Plano de Paz de 20 Pontos do Presidente e fortalecer a segurança regional no Médio Oriente”, adiantou Kelly. “Como ele afirmou repetidamente no seu primeiro e segundo mandatos, o presidente está empenhado em garantir que o Irão jamais obtenha uma arma nuclear.”

Esta imagem, capturada de uma filmagem da AFPTV, mostra uma coluna de fumo na sequência de explosões na capital do Catar, Doha, em 9 de setembro de 2025. foto Jacqueline Penney/AFP/Getty Images

A arena mais politicamente tensa continua a ser Gaza, onde Trump busca avanços na próxima fase, enquanto Netanyahu enfrenta a resistência da sua coligação de direita a quaisquer novas retiradas. Fontes israelitas sugerem que Netanyahu pode buscar aprovação para mais uma operação militar dentro da Faixa de Gaza antes de concordar em avançar no cessar-fogo – uma demonstração final de força para satisfazer os seus parceiros antes de fazer novas concessões.

“Netanyahu não está a agir isoladamente”, observa um ex-funcionário israelita. “Jared Kushner e outras figuras importantes próximas a Trump, assim como os seus aliados no Golfo e amigos na Turquia e no Catar, estão cada vez mais frustrados com os atrasos de Netanyahu no plano de cessar-fogo em Gaza e temem qualquer manobra que possa comprometer a estabilidade regional mais ampla”

A abordagem de Netanyahu, indicam as mesmas fontes, provavelmente envolve a elaboração de um pacote abrangente de medidas condicionadas: progresso em Gaza atrelado a garantias de segurança contra o Irão e o Líbano, acomodação aos cronogramas políticos internos e, potencialmente, apoio à sua campanha pelo indulto presidencial.

“Netanyahu explora sempre as conexões”, diz um alto funcionário israelita. “Ele troca avanços numa frente por compensações noutra. Parece provável que ele tenha de entregar a Fase 2 a Trump, pelo que a questão crucial é o que é que ele receberá em troca – apoio dos EUA para outro ataque às instalações nucleares do Irão, por exemplo, ou apoio para uma ação militar no Líbano.”

Mesmo que avanços históricos não se materializem, Trump oferece algo igualmente valioso: atenção. Cada tweet, visita ou declaração presidencial dominará as manchetes, roubará os holofotes dos opositores de Netanyahu e dará aos israelitas algo mais para discutir além do fracasso do 7 de outubro.

“Acredito que a aliança deles é muito forte e baseada num entendimento e visões compartilhadas”, destaca Shtrauchler. “Pode haver divergências ou conflitos, mas eles entendem-se e são capazes de resolvê-los. Até agora, têm-se coordenado o tempo todo. Netanyahu adiou muitas ações até à vitória eleitoral de Trump – e espera receber o mesmo apoio em troca.”

Em eleições anteriores, as intervenções de Trump ajudaram Netanyahu a evitar a derrota, mas nunca garantiram uma vitória decisiva. Entre 2019 e 2021, não conseguiu formar uma coligação estável, o que acabou por desencadear cinco eleições em quatro anos.

Trump continua a ser provavelmente a carta mais poderosa no baralho político de Netanyahu – mas, como a história recente o demonstra, isso pode não ser suficiente para lhe garantir uma vitória.

Donald Judd, da CNN, contribuiu para esta reportagem.