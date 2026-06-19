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Israel e Hezbollah chegam a acordo para cessar-fogo

CNN , Kristen Holmes, Nic Robertson, Mostafa Salem e Kevin Liptak
Há 27 min
Ataques israelitas contra o sul do Líbano (Getty)
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Acordo terá sido mediado pelos Estados Unidos e pelo Catar

Israel e o Hezbollah chegaram a acordo para restabelecer um cessar-fogo, segundo várias fontes familiarizadas com as negociações.

O cessar-fogo deveria entrar em vigor às 16:00 locais e foi mediado pelos Estados Unidos e pelo Catar, de acordo com uma fonte conhecedora do processo. Uma outra fonte diplomática com conhecimento das negociações afirmou que o acordo contou com a mediação do Catar, dos Estados Unidos e do Irão.

Num briefing realizado na tarde desta sexta-feira, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel recusou confirmar a existência de um cessar-fogo.

"Continuamos a agir de acordo com as orientações políticas em vigor. Enquanto essas orientações não forem alteradas, continuaremos a atuar em conformidade", afirmou o porta-voz.

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