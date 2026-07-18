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Mesmo com o desconto no ISP, combustíveis voltam a subir para a semana

CNN Portugal , HCL
Há 2h e 16min
Combustíveis (Getty Images)
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Os preços dos combustíveis vão registar uma nova subida expressiva na próxima semana, apesar do reforço do desconto no ISP.

Os combustíveis vão voltar a subir já na próxima semana, segundo fontes do setor, isto apesar do reforço do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos.

O gasóleo deverá aumentar cerca de 11,5 cêntimos por litro, passando para um preço médio de 1,96 euros. Já a gasolina deverá subir 5,9 cêntimos, para um valor médio próximo de 1,97 euros por litro.

Estes preços já têm em conta o novo alívio fiscal decidido pelo Governo para atenuar o impacto da subida das cotações internacionais. De acordo com os valores publicados em portaria, o ISP aplicado ao gasóleo foi reduzido em cerca de 1,7 cêntimos por litro, enquanto, na gasolina, a descida foi de aproximadamente 0,6 cêntimos.

O Governo anunciou descontos extraordinários e temporários no ISP de 60,13 euros por cada mil litros de gasóleo e de 46,42 euros por cada mil litros de gasolina. Estes montantes correspondem, no entanto, ao desconto acumulado em vigor e não a uma nova redução de seis cêntimos no gasóleo e de 4,6 cêntimos na gasolina.

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Sem o reforço do alívio fiscal, a subida prevista para a próxima semana seria ainda mais acentuada. Mesmo assim, os consumidores deverão encontrar nas bombas aumentos superiores a 11 cêntimos no gasóleo e próximos de seis cêntimos na gasolina.
 

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Temas: ISP Combustiveis Descontos Preço Gasóleo
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