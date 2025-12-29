Três polícias mortos após operação contra o Estado Islâmico na Turquia

29 dez 2025, 09:03

Troca de tiros entre as forças de segurança e unidades terroristas fez ainda vários feridos

Três agentes da polícia turca morreram esta segunda-feira numa operação contra o Estado Islâmico em Yalova, no nordeste da Turquia, não muito longe de Istambul.

De acordo com a agência Anadolu, outros oito polícias e membros da guarda ficaram feridos na troca de tiros entre autoridades e terroristas, sendo que também foi confirmada a morte de seis combatentes do Estado Islâmico.

Também segundo a Anadolu, a polícia local destacou uma série de equipas para uma operação contra o Estado Islâmico numa casa localizada na pequena vila de Elmalik.

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, já confirmou a morte dos três polícias, fazendo também referência aos ferimentos dos outros membros das forças de segurança.

Esta operação fez parte de um aumento do governo turco no combate ao Estado Islâmico. De acordo com Ali Yerlikaya, só no último mês foram detidos 138 suspeitos e foram aplicadas medidas de controlo a outros 97 cidadãos.

Ainda de acordo com o ministro do Interior da Turquia, esta operação foi realizada num contexto de grande sensibilidade, já que várias mulheres e crianças estavam na casa onde os terroristas se escondiam.

"Seis terroristas morreram. Eram cidadãos turcos. A operação foi dada como terminada às 09:40", reiterou Ali Yerlikaya, garantindo que cinco mulheres e seis crianças que estavam no local foram retiradas em segurança.