Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Queda e artrose: os argumentos da defesa do filho do dono da Mango que quer provar que não matou o pai

António Guimarães
Há 1h e 32min
Jonathan Andic detido em Espanha (Lluis Genes/AFP via Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Jonathan Andic foi detido há duas semanas, mas saiu em liberdade depois de pagar uma caução milionária

Aquilo que durante meses pareceu ser um acidente e que depois passou a possível homicídio ganha novos contornos. A defesa de Jonathan Andic, suspeito de matar o pai, Isak Andic, durante uma caminhada em Montserrat alega que as condições de saúde do fundador da Mango apontam que uma morte natural seja totalmente plausível.

De acordo com o jornal El País, que teve acesso aos argumentos da defesa do principal herdeiro de um dos homens mais ricos da Catalunha, o historial médico de Isak Andic é uma das grandes esperanças para provar a inocência de Jonathan Andic, que teve de pagar uma caução milionária para não ficar preso depois de um interrogatório.

Os advogados do suspeito garantem que Isak Andic, que morreu com 71 anos, sofria de artrose nos joelhos, o que poderia dificultar a sua capacidade de reagir a uma possível queda, o que ajuda a explicar a ausência de lesões nas palmas das mãos do fundador da Mango, que caiu cerca de 100 metros antes de morrer.

É que as autoridades espanholas consideram que, caso a queda tivesse sido acidental, as palmas das mãos de Isak Andic teriam de apresentar lesões ligadas a uma possível tentativa de salvamento.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na ótica da defesa, o estado avançado das artroses do fundador da Mango poderiam provocar uma “redução nos tempos de reação à queda”.

E os representantes de Jonathan Andic pretendem juntar esta ideia a um facto acontecido 10 meses da trágica morte. É que a 20 de fevereiro de 2024, Isak Andic sofreu uma queda aparatosa em Barcelona, tendo tropeçado na sala de acesso a um restaurante.

Nessa altura a queda não trouxe consequências, mas as imagens das câmaras de videovigilância daquele dia mostram uma perda de equilíbrio sem motivo aparente, sendo que em nenhum momento Isak Andic estica as mãos como reflexo de proteção. Acabou por ser ajudado por um funcionário que lhe amparou a queda e evitou que batesse com a cabeça.

Ora, a defesa de Jonathan Andic pretende ligar um caso ao outro, defendendo que, tal como aconteceu antes daquele almoço em Barcelona, também em Montserrat Isak Andic não teve o reflexo de utilizar as mãos para se salvar.

De acordo com o processo, um dos sete indícios que apontam para a culpa de Jonathan Andic é o facto de Isak Andic ter caído “com os pés para a frente, como se tivesse saído de um escorrega”. Isso, aliado à ausência das lesões nas palmas das mãos, levou as autoridades a “descartar uma escorregadela numa pedra ou uma queda para a frente”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A artrose em ambos os joelhos e a queda acidental em Barcelona são, assim, dois grandes trunfos da defesa de Jonathan Andic, que espera poder provar que não matou o pai.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Isak Andic Jonathan Andic Mango Montserrat
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Queda e artrose: os argumentos da defesa do filho do dono da Mango que quer provar que não matou o pai

Há 1h e 32min

Portugal convoca embaixador russo em Lisboa para pedir explicações após "grave ataque" que atingiu território da NATO

Ontem às 17:37

Ciúme pode ser a origem do crime violento. Suspeito de espancar português até à morte em Espanha teve de ser medicado

Ontem às 17:23

"Quem controlar a Gotlândia controla o que acontece no Báltico". A ilha europeia onde um ataque russo "pode acontecer a qualquer momento"

Ontem às 13:40
Mais Europa

Mais Lidas

Governo avança com nova prestação social única e quer obrigar beneficiários a fazer "trabalho social"

Ontem às 07:46

Advogado prometia 100% de sucesso contra multas de trânsito, ACT, ASAE e ambientais

28 mai, 22:05

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:30

"Obriy": como uma inovação desenvolvida na Ucrânia está a destruir os drones russos - e também a gerar preocupação

Ontem às 13:22

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

27 mai, 11:11

Soam os alarmes na Rússia: produção de petróleo atinge o nível mais baixo dos últimos 16 anos e obriga Moscovo a tomar decisão drástica

28 mai, 12:42

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

Ontem às 19:08

Gasóleo desce, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:39

Drone russo atinge prédio na Roménia e fere duas pessoas. País é membro da NATO

Ontem às 05:59

Rússia apanhada a instalar sistemas Pantsir nos telhados de Moscovo após intensificação de ataques ucranianos

Ontem às 11:57

Tragédia do Elevador da Glória: PJ faz buscas a responsáveis da Carris e da empresa de manutenção

Ontem às 09:34

PSU: serão precisas "até 15 horas por semana" de "trabalho social" para aceder à nova prestação única

Ontem às 15:56