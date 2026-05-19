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Filho do fundador da Mango detido por suspeitas de homicídio do pai

António Guimarães
Há 41 min
Isak Andic (AP)

Autoridades acreditaram durante meses que uma queda na montanha de Montserrat tinha sido um acidente, mas depois decidiram rever todo o caso

A polícia da Catalunha deteve esta terça-feira Jonathan Andic, filho do milionário Isak Andic, que morreu a 14 de dezembro de 2024 em circunstâncias estranhas na montanha de Montserrat.

O caso da morte do dono da Mango começou por ser tratado como um acidente, mas incongruências na investigação fizeram as autoridades repensar tudo outra vez, identificando Jonathan Andic como o principal suspeito daquilo que agora se julga ter sido um homicídio.

O filho de Isak Andic estava há vários meses debaixo de vigilância apertada, tendo agora sido detido para que haja maior facilidade em conduzir toda a investigação, nomeadamente através de interrogatórios.

De acordo com o El País, a detenção ocorreu durante a manhã desta terça-feira na casa onde vivia o próprio Jonathan Andic, que agora terá de ser presente a uma juíza de Martorell, em Barcelona, onde pode ser oficialmente declarado como investigado pelo crime.

A polícia catalã tem em Jonathan Andic o principal suspeito da morte de Isak Andic pelo menos desde outubro de 2025, quase um ano depois da morte.

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Uma série de contradições nos testemunhos do filho do magnata motivou os inspetores a olharem de forma diferente para o caso, colocando toda a investigação num dos herdeiros da fortuna, que se veio a descobrir que esteve no local do suposto acidente dias antes, o que as autoridades acreditam que possa ter servido para preparar tudo.

Isak Andic morreu aos 71 anos durante uma caminhada em Montserrat, sendo que seguia apenas com o mais velho dos três filhos, Jonathan, quando caiu de mais de 100 metros.

A investigação concluiu que os dois tinham uma relação complicada, nomeadamente depois de, em 2014, Isak Andic ter voltado atrás com a decisão de deixar nas mãos de Jonathan a direção de toda a empresa, o que deixou a relação entre ambos frágil.

Temas: Isak Andic Jonathan Andic Espanha Mango Barcelona
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