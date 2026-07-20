Irmãos Tate detidos por violação e tráfico sexual. Eis o que se passa

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Todo o caso explicado e a análise à possível extradição para o Reino Unido

Os influenciadores digitais Andrew e Tristan Tate devem comparecer no tribunal federal de Miami na tarde desta segunda-feira, após um pedido de extradição do Reino Unido sob acusações de crimes sexuais, incluindo violação e tráfico sexual.

Os agentes federais detiveram os irmãos, que têm dupla nacionalidade americana e britânica, em Miami, no sábado. Um advogado dos irmãos afirmou que estes são inocentes.

Os irmãos, que estão detidos desde sábado, quando se dirigiam para um evento de boxe sem luvas, pretendem contestar o pedido de extradição, disse o seu advogado, Joseph McBride, antes da audiência.

Nos seus comentários desta segunda-feira, McBride fez referência à administração Trump, especificamente ao secretário de Estado Marco Rubio - que tem a palavra final sobre os pedidos de extradição -, enquadrando o caso como uma perseguição à liberdade de expressão.

Eis o que sabemos:

Quem são os irmãos Tate?

Depois de iniciarem as suas carreiras em reality shows no Reino Unido, os irmãos Tate ganharam notoriedade ao longo dos anos ao promoverem conteúdos cada vez mais misóginos online, acumulando seguidores - e acusações criminais. Andrew Tate, um autoproclamado misógino, conquistou uma legião de seguidores online - muitos deles jovens e rapazes - com conteúdos que promovem a dominação masculina, a submissão feminina e a reverência pela riqueza e pelo poder.

Chegou mesmo a argumentar que as mulheres deveriam "arcar com a responsabilidade" por serem agredidas sexualmente. Os comentários valeram-lhe a suspensão de quase todas as plataformas de redes sociais, mas quando Elon Musk assumiu o controlo do Twitter em 2022, reativou a conta de Tate.

Tristan Tate construiu uma base de seguidores criando e promovendo uma visão semelhante da masculinidade moderna.

Os irmãos Tate são apoiantes fervorosos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar dos relatos de que a administração Trump pressionou as autoridades romenas para aliviar as restrições impostas aos irmãos no ano passado, os responsáveis ​​da Casa Branca afirmaram que a administração norte-americana não teve qualquer participação direta na sua participação na Florida, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Roménia disse que não sofreu pressão para levantar as restrições.

Quais são as acusações que enfrentam?

Andrew Tate enfrenta 42 acusações, incluindo violação, tráfico humano, posse de imagens indecentes de menores e agressão, de acordo com o Ministério Público da Coroa Britânica e a Polícia de Bedfordshire. Tristan Tate enfrenta 17 acusações, incluindo agressão sexual, violação e tráfico humano, segundo as autoridades, elevando o total para 59 acusações entre os dois.

O pedido de extradição foi feito após uma investigação do Ministério Público da Coroa Britânica, que afirmou que os alegados crimes foram denunciados por sete mulheres e ocorreram no leste de Inglaterra, a norte de Londres, entre 2010 e 2017.

Os irmãos já enfrentavam acusações de violação e tráfico humano no Reino Unido, referentes a alegações ocorridas entre 2012 e 2015. As novas acusações foram feitas depois de a Polícia de Bedfordshire ter investigado denúncias feitas por quatro mulheres adicionais, segundo a polícia.

Andrew Tate enfrenta também um processo civil no Reino Unido interposto por quatro mulheres que o acusam de violação e controlo coercivo.

Na Roménia, os irmãos enfrentam acusações de tráfico humano e formação de organização criminosa para exploração sexual de mulheres.

O estado da Florida também conduz uma investigação criminal ativa contra os irmãos. O procurador-geral da Florida, James Uthmeier, confirmou a detenção dos irmãos Tate.

Os irmãos negam todas as acusações.

Como funciona a extradição?

Após a detenção na Roménia, em 2022, os irmãos Tate foram proibidos de sair do país. Mas, depois de as autoridades romenas terem levantado as restrições de viagem impostas à dupla no ano passado, viajaram para a Florida num jato privado.

Foram detidos por agentes federais norte-americanos em Miami, após um pedido de extradição do Reino Unido. Os EUA e o Reino Unido fazem parte de um tratado de extradição, o que significa que cada país concordou em entregar indivíduos procurados pelo outro para serem processados.

Um tratado de extradição EUA-Reino Unido reforçado entrou em vigor em 2007, e o Departamento de Estado, desde então, concedeu quase todos os pedidos de extradição britânicos.

O processo de extradição exige uma audiência perante um juiz americano para determinar se os requisitos do tratado foram cumpridos, mas a decisão final cabe a Rubio, que mantém a prerrogativa de negar a extradição. Os irmãos têm a opção de apresentar contestações judiciais.

O Departamento de Justiça confirmou que as detenções “foram feitas de acordo com os tratados e acordos de aplicação da lei que regem as extradições do Departamento de Justiça”.

As detenções foram aprovadas pelos chefes da divisão criminal do Departamento de Justiça, disse uma fonte à CNN.

McBride argumentou que o pedido de extradição do Reino Unido interfere com os processos judiciais dos irmãos na Florida e na Roménia. Os irmãos permanecem em liberdade condicional modificada na Roménia e continuam a viajar mensalmente para comparecer às suas audiências judiciais, afirmou o advogado.

“Existe um acordo de longa data entre os governos do Reino Unido e da Roménia, segundo o qual o Reino Unido não procurará a extradição enquanto o processo na Roménia estiver em curso”, disse McBride. “Este processo está em curso neste momento. Este acordo existe porque nenhuma nação tem o direito de atropelar a soberania judicial de outra por conveniência política”.

No entanto, em 2024, os tribunais romenos decidiram que os irmãos deveriam ser extraditados para o Reino Unido assim que o processo na Roménia estivesse concluído, como afirmaram anteriormente os procuradores britânicos.

Qualquer acordo ou entendimento entre as autoridades britânicas e romenas não vincula legalmente os Estados Unidos, que não fazem parte do mesmo.

McBride parece estar a referir-se a uma excepção para "crimes políticos" no tratado de extradição entre os EUA e o Reino Unido, enquadrando as acusações de crimes sexuais no Reino Unido como uma perseguição política.

"Acredito que Marco Rubio e o resto da administração Trump não são fãs do comunismo. Não são fãs de processar pessoas por exercerem a liberdade de expressão", disse McBride aos jornalistas na manhã desta segunda-feira. "Portanto, diria que, por princípio, com base nas razões pelas quais foram eleitos, não gostariam de ver dois cidadãos livres a ir para um país onde seriam presos por motivos políticos."

McBride mencionou também o seu próprio envolvimento na defesa de arguidos acusados ​​em ligação com o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.

A CNN contactou a Casa Branca para comentar o assunto.

Os irmãos permanecem sob custódia em Miami, onde passaram vários dias em regime de solitária, disse McBride.

O processo de extradição pode demorar meses, dependendo dos desafios apresentados, disseram especialistas jurídicos.

A CNN contactou o gabinete do procurador-geral da Florida para obter informações sobre onde e como os irmãos estão detidos.

Carolina Peguero, Devon M. Sayers, Holmes Lybrand, Dalia Faheid, Hannah Rabinowitz, Alea Motwane e Jonny Hallam, da CNN, contribuíram para esta reportagem