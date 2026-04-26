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Operações policiais em Belfast após explosão de carro-bomba

Agência Lusa , AM
Há 2h e 32min
Belfast (AP)

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram um veículo em chamas em frente a uma esquadra por volta da meia-noite

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A polícia da Irlanda do Norte lançou uma operação de segurança após uma suspeita de explosão de um carro-bomba durante a madrugada em frente a uma esquadra perto de Belfast, embora não tenha havido relatos de feridos.

O Serviço Policial da Irlanda do Norte (PSNI) afirmou em comunicado que estava a responder a uma ameaça de bomba na área de Dunmurry, a sudoeste da capital norte-irlandesa.

Testemunhas relataram um estrondo alto e vídeos que circularam nas redes sociais mostraram um veículo em chamas em frente a uma esquadra por volta da meia-noite.

O PSNI disse que uma operação de evacuação estava em andamento nas proximidades. De acordo com a imprensa local, bombeiros e polícias extinguiram o incêndio.

"É angustiante que um carro-bomba tenha explodido em frente à esquadra", disse Soracha Eastwood, deputada local. "Foi apenas pela graça de Deus que não houve vítimas", acrescentou numa mensagem publicada na rede social X.

Gavin Robinson, líder do DUP — o principal partido pró-britânico da região — classificou o incidente como "profundamente preocupante".

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O incidente ocorre um mês depois de um motorista de entregas ter sido forçado por homens mascarados, um dos quais armado com uma pistola, a transportar um dispositivo explosivo até uma esquadra da polícia em Lurgan, a oeste de Belfast.

Temas: Irlanda do Norte Dunmurry Belfast Carro-bomba
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