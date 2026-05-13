Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo alarga prazo para empresas entregarem a declaração de IRC

Agência Lusa , TFR
Há 47 min
Repartição de Finanças

Sem esta prorrogação, o prazo para a entrega da declaração de IRC teria de ocorrer até 31 de maio

O Governo alargou o prazo para as empresas entregarem ao fisco a declaração de IRC relativa a 2025, estendendo a data limite até 19 de junho, adiantou à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças.

A decisão de prorrogar o prazo foi tomada pela secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, através de um despacho, tendo em consideração as repercussões das tempestades do início do ano no tecido empresarial.

As empresas e outras entidades sujeitas a IRC poderão submeter a declaração no Portal das Finanças “sem quaisquer acréscimos ou penalidades, até ao próximo dia 19 de junho”, referiu fonte oficial do ministério que tem a direção da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

O alargamento foi decidido tendo em conta que “a sucessão anómala de tempestades” afetou “significativamente a maior parte do território nacional, perturbando significativamente o normal decurso dos procedimentos contabilísticos de encerramento das contas de 2025 e, consequentemente, a preparação da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)”, justificou à Lusa o ministério das Finanças.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Embora a razão para a extensão sejam os constrangimentos causados pelas tempestades, o novo prazo aplica-se a todas as empresas e entidades sujeitas a IRC com atividade em Portugal, tenham ou não sido afetadas pelo mau tempo.

Sem esta prorrogação, o prazo para a entrega da declaração de IRC teria de ocorrer até 31 de maio.

A declaração Modelo 22 corresponde ao documento fiscal no qual as empresas declaram os rendimentos obtidos no ano anterior, para se calcular o imposto a pagar sobre os lucros.

Temas: IRC Declaração de IRC Empresas Governo Autoridade Tributária e Aduaneira
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Governo alarga prazo para empresas entregarem a declaração de IRC

Há 47 min

Ministro da Defesa é "contra a ideia de um exército europeu"

Ontem às 14:42

Montenegro anuncia reforço de 400 agentes da PSP para Lisboa e Porto

Ontem às 13:14

"Está a cometer perjúrio": ministra da Saúde admite processar presidente da associação de médicos tarefeiros

Ontem às 11:32
Mais Governo

Mais Lidas

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

Ontem às 18:07

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

11 mai, 07:00

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

Ontem às 19:08

Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal

Ontem às 11:14

"Houve 75 mil euros para o chic-nic": organização culpa Câmara de Lisboa pelo cancelamento à última hora da Queima das Fitas

11 mai, 21:07

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Casa assaltada no centro de Lisboa. Suspeitos levaram meio milhão de euros em dinheiro e joias

Ontem às 09:06

Os Estados Unidos têm muito mais do que milhares de militares nas bases europeias. Têm a segurança da Europa nas suas mãos

Ontem às 07:00

Autocarro sem travões abalroa esplanada nos Restauradores. Há três feridos

Ontem às 18:13

Digi baixa os preços, mas não é a única. Após mês de estagnação, há novas flutuações nas telecomunicações

11 mai, 09:00

"Há neste momento, pelo menos, 20 outras ameaças bem maiores do que o Hantavírus". Entre elas estão o sarampo, três estirpes da gripe e milhões de agentes ainda congelados

Ontem às 12:00