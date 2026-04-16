Trump diz que os EUA estão "muito perto" de chegar a um acordo com o Irão

Há 1h e 3min

Questionado sobre uma proposta anterior para o Irão suspender o enriquecimento de urânio durante 20 anos, Trump disse que não existe tal limitação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou otimismo quanto à possibilidade de alcançar um acordo com o Irão, afirmando que Teerão está disposto a fazer coisas que não aceitava há dois meses, citando um alegado entendimento para que o país não tenha uma arma nuclear e que entregará o seu urânio enriquecido

“Portanto, muito importante é que o Irão não tenha uma arma nuclear, e eles concordaram com isso. O Irão concordou com isso, e concordaram de forma muito firme”, disse Trump aos jornalistas à saída da Casa Branca, na quinta-feira.

“Concordaram em devolver-nos o pó nuclear que está muito abaixo do solo por causa do ataque que fizemos com os bombardeiros B2”, referindo-se aos ataques dos EUA a instalações nucleares iranianas em junho do ano passado.

“Portanto, temos muito acordo com o Irão”, disse Trump, elogiando as negociações. O Irão não confirmou ter concordado com estes termos.

“O Irão quer fazer um acordo, e estamos a lidar muito bem com eles. Temos de garantir que não há armas nucleares”, sublinhou Trump, acrescentando: “Esse é um fator importante, e eles estão dispostos a fazer coisas hoje que não estavam há dois meses.”

Questionado sobre uma proposta anterior para o Irão suspender o enriquecimento de urânio durante 20 anos, Trump disse que não existe tal limitação e que qualquer suspensão irá além disso: “Temos uma declaração, uma declaração muito forte, de que eles não terão, para além de 20 anos, que não terão armas nucleares… não há limite de 20 anos.”