Estratagema, aposta ousada ou fantasia? Porque é improvável que a jogada mais enigmática de Trump sobre o Irão resulte

Se a procura de Donald Trump por uma saída para a guerra com o Irão já não era suficientemente difícil, acrescentou agora um novo objetivo que ameaça complicar ainda mais a já fragmentada política do Médio Oriente.

O presidente disse na segunda-feira que pediu à Arábia Saudita, Catar, Paquistão, Turquia, Egito e Jordânia que aderissem ao acordo legado do seu primeiro mandato, conhecido como os Acordos de Abraão, concebido para estabelecer laços históricos com Israel.

A sugestão gerou mais uma onda de confusão, numa altura em que negociadores norte-americanos e iranianos discutiam a redação de um memorando de entendimento proposto que poderá vir a fornecer uma eventual base para conversações de paz.

Mas é difícil acreditar que as condições políticas nestes Estados, ainda mais inflamadas pelo papel de Israel na guerra com o Irão, permitam sequer a líderes árabes e muçulmanos autoritários oferecer as concessões a Israel que Trump pretende.

E a declaração de Trump de que até o Irão poderá aderir aos acordos no caso de um acordo de paz parece uma fantasia à altura da sua anterior visão de uma “Riviera do Médio Oriente” construída sobre as ruínas de Gaza.

“Uau, isso sim seria algo especial!”, escreveu Trump nas redes sociais na segunda-feira sobre a sua nova proposta. “Este será o acordo mais importante que qualquer um destes grandes, mas sempre em conflito, países alguma vez assinará.”

É impensável que a República Islâmica reconheça o seu inimigo declarado, Israel, tão cedo — quanto mais tendo em conta que os ataques mataram o líder supremo Ali Khamenei. E não há qualquer hipótese de Israel ponderar tal passo com um inimigo que considera uma ameaça existencial ao povo judeu.

Além disso, levantam-se questões sobre a capacidade de Trump para persuadir aliados a alinhar, depois de ter iniciado uma guerra que destruiu a estabilidade regional e causou profundos danos económicos.

Então, como interpretar esta nova jogada de Trump, que surgiu após conversações virtuais no fim de semana com líderes árabes e muçulmanos sobre o seu esforço de paz com o Irão?

Uma explicação é que, apesar da desilusão de uma guerra inconclusiva que abalou a sua popularidade interna, ele não desistiu das suas grandes visões de transformação do Médio Oriente. Um período de reconciliação e o alargamento das ligações económicas, políticas e culturais são vitais para qualquer esperança de eliminar o veneno histórico que faz de cada guerra um prelúdio para a seguinte.

Mas também é claro que este dificilmente é o momento certo. Qualquer crença genuína em contrário por parte de Trump levantaria sérias dúvidas sobre a sua perceção da realidade atual na região. E isto não seria novidade: tem sido um problema recorrente que o levou a subestimar o Irão como adversário militar e, aparentemente, a assumir que o seu regime cairia rapidamente.

Pessoas observam locais alvo de ataques conjuntos dos EUA e de Israel em Teerão, no Irão, durante uma visita de representantes diplomáticos estrangeiros e membros da imprensa, a 20 de abril. Majid Saeedi/Getty Images

Mas Teerão mantém-se firme. O comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) da Grande Teerão, por exemplo, afirma agora que o seu país está mais forte do que estava no primeiro dia da guerra, segundo a agência semioficial Fars.

Pode haver aqui alguma manobra política. Uma possibilidade é que Trump tenha procurado oferecer incentivos aos israelitas — sob a forma de benefícios reais de segurança — para aceitarem um acordo com o Irão que provavelmente será impopular no Estado judeu.

Ou talvez estivesse a tentar apaziguar os republicanos mais duros, que no fim de semana questionaram abertamente se ele estaria prestes a ceder ao Irão num acordo-quadro que dificilmente produzirá progressos a curto prazo nas questões nucleares críticas.

Os críticos de Trump, contudo, poderão concluir que ele procura apenas preencher o espaço mediático com mais uma publicação nas redes sociais, seja para desviar atenções do ritmo tortuoso das conversações com o Irão, seja para se apresentar como alguém que luta por mais uma vitória histórica após uma guerra que frustrou as suas expectativas de uma vitória rápida e esmagadora.

Porque a proposta dos Acordos de Abraão dificilmente resultará

Muitos Estados árabes do Golfo têm prioridades mais urgentes neste momento do que preocupar-se com a sua futura relação com Israel.

O conflito, que alguns Estados não queriam, prejudicou gravemente o modelo económico e a estabilidade das nações do Golfo que tentam reinventar-se como refúgios para ocidentais abastados. A economia regional foi debilitada pelo encerramento do Estreito de Ormuz, uma possibilidade que todos os especialistas em política externa previam — mas que apanhou a equipa de Trump de surpresa.

Quando a guerra terminar, estes aliados dos EUA enfrentarão um novo cenário que poderá incluir um Irão mais instável e agressivo. Poderão rever as suas posições de segurança nacional depois de a associação com Washington e com as forças armadas norte-americanas os ter exposto a ataques de drones e mísseis iranianos. A necessidade de estruturas regionais poderá sobrepor-se a novos pactos com Israel.

E Trump está a pedir aos Estados árabes que deem um salto politicamente indigesto. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu é profundamente impopular entre as suas populações, em parte devido a obstáculos políticos anteriores à guerra com o Irão.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, exibe um documento após ter participado na assinatura dos Acordos de Abraão, na Casa Branca, a 15 de setembro de 2020. Saul Loeb/AFP/Getty Images/Arquivo

A Arábia Saudita, por exemplo, deixou há muito claro que a adesão aos Acordos de Abraão dependeria da criação de um caminho para a criação de um Estado palestiniano. Isso parece agora mais distante do que nunca após a morte de dezenas de milhares de civis em Gaza durante a ofensiva israelita na sequência dos ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro de 2023 contra civis israelitas.

As operações israelitas contínuas no enclave e a violência de colonos extremistas na Cisjordânia reduziram ainda mais o espaço político para compromissos. Israel demonstra acreditar que a manutenção da sua segurança será uma tarefa permanente — uma posição que agravará ainda mais as tensões regionais. Na segunda-feira, por exemplo, anunciou planos para intensificar operações contra o Hezbollah no Líbano — passo que diz ter sido coordenado com os EUA.

“Muitas das perceções regionais sobre Israel não são nada favoráveis”, disse Hasan Alhasan, investigador sénior do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, à CNN International na segunda-feira.

“Acho que muitos países da região veem as ações de Israel como altamente perigosas e desestabilizadoras”, afirmou Alhasan, a partir do Bahrein. “Israel foi um dos dois principais atores que deram início a esta guerra regional, e penso que os países estão cada vez mais a unir-se para contrabalançar a agressividade estratégica de Israel na região.”

O analista militar da CNN Cedric Leighton, coronel reformado da Força Aérea dos EUA, descreveu o plano de Trump como, em muitos aspetos, “pensamento desejoso”. Disse à CNN News Central que “faz sentido do ponto de vista estratégico conseguir eventualmente trazer o Irão para o nosso lado, o que faz parte da visão de Trump. Mas ainda não estamos lá”.

Leighton acrescentou: “E certamente conseguir que as nações árabes concordem em integrar os Acordos de Abraão e reconhecer Israel neste momento específico poderá ser um passo demasiado ambicioso.”

As eleições legislativas em Israel ainda este ano tornam também improvável que a Arábia Saudita ou outros Estados que desconfiam da coligação de extrema-direita de Netanyahu avancem com novos acordos, mesmo que a guerra com o Irão termine.

Uma falha persistente da política norte-americana no Médio Oriente

Os Acordos de Abraão foram assinados em 2020 entre Israel e quatro Estados árabes (Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão) e foram vistos pelos assessores de Trump como uma das grandes conquistas do seu primeiro mandato.

Trump sempre idealizou expandir os acordos — e isso parecia possível no início do seu segundo mandato, quando a sua equipa negociou um cessar-fogo em Gaza e delineou planos, até agora por concretizar, para consolidar uma paz permanente.

Mas a ideia de uma expansão massiva dos Acordos de Abraão quando os EUA ainda não garantiram a reabertura do estreito, muito menos resolveram a questão do programa nuclear iraniano, parece quase absurda.

Os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, têm perseguido grandes objetivos no Médio Oriente e na Ucrânia, sem sucesso até agora, levando os críticos a questionar a sensatez de confiar a dois magnatas empresariais a resolução de problemas diplomáticos complexos. A relativa falta de resultados enfraqueceu a principal narrativa da presidência de Trump: a de que é um negociador magistral e um histórico criador de acordos capaz de alcançar avanços que escaparam a presidentes anteriores.

Este poderá ser mais um caso de Washington a abraçar posições que parecem lógicas ou possíveis vistas do hemisfério ocidental, mas que se desfazem ao contacto com o Médio Oriente. E isto não é apenas uma falha da administração Trump; tem sido uma fragilidade da política externa norte-americana durante grande parte do século XXI, incluindo no Iraque e no Afeganistão.

As dificuldades práticas da estratégia refletem-se na inclusão do Paquistão na lista de Trump. A adesão aos Acordos de Abraão exigiria uma mudança enorme num país muçulmano com condições políticas já voláteis. Embora Islamabad tenha procurado aproximar-se de Trump, nunca reconheceu oficialmente Israel e não tem planos públicos para o fazer.

O presidente admitiu que vários países da sua lista poderão ter razões para não aderir. Uma fonte familiarizada com o assunto disse à CNN que Trump encorajou os Estados árabes e muçulmanos a aderirem, mas não o tornou condição para qualquer acordo com o Irão. Em todo o caso, há razões para questionar se — depois de ter lançado uma guerra que manchou o poder e a influência norte-americanos — os seus pedidos têm realmente peso.

“Não é totalmente claro o que o próprio presidente Trump tem para mostrar, em termos do seu histórico de condução ou gestão desta guerra, que o faça sentir-se capaz de impor tal exigência aos países da região”, afirmou Alhasan.