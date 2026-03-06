Rússia está a fornecer informações secretas para ajudar o Irão. China prepara-se para entrar em cena

Há 58 min

EUA também têm informações que sugerem que a China pode estar a preparar-se para fornecer assistência financeira, peças sobressalentes e componentes de mísseis ao Irão

A Rússia está a fornecer ao Irão informações sobre a localização e os movimentos das tropas, navios e aeronaves americanas, de acordo com várias pessoas familiarizadas com os relatórios dos serviços secretos dos EUA sobre o assunto, a primeira indicação de que Moscovo tem procurado envolver-se na guerra.

Grande parte das informações que a Rússia partilhou com o Irão tem sido imagens da sofisticada constelação de satélites de Moscovo, disse uma das pessoas. Não está claro o que a Rússia está a receber em troca da assistência.

A CNN solicitou comentários ao Kremlin e à embaixada russa em Washington.

Também não está claro se algum ataque iraniano pode ser associado às informações russas, o que foi noticiado pela primeira vez pelo Washington Post. Mas vários drones iranianos atingiram locais onde tropas americanas estiveram nos últimos dias. Um drone iraniano atingiu uma instalação improvisada que abrigava tropas americanas no Kuwait no domingo, matando seis militares americanos.

"Isto mostra que a Rússia ainda gosta muito do Irão", disse uma das fontes informadas.

Os EUA também têm informações que sugerem que a China pode estar a preparar-se para fornecer assistência financeira, peças sobressalentes e componentes de mísseis ao Irão, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto, embora Pequim tenha permanecido fora da guerra até agora. A China depende fortemente do petróleo iraniano e, segundo relatos, tem pressionado Teerão para permitir a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz.

"A China é mais cautelosa no seu apoio. Quer que a guerra acabe porque ela coloca em risco o seu abastecimento de energia", disse uma das fontes.

A CIA recusou-se a comentar. A CNN pediu à embaixada chinesa em Washington um comentário sobre a sugestão de que a China pode estar se preparando para ajudar o Irão.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse aos repórteres esta quarta-feira que a Rússia e a China "não são realmente um fator" na guerra com o Irão.

A Rússia e o Irão cooperaram há pelo menos três anos em tecnologia de mísseis e drones, com o Irão a fornecer à Rússia drones Shahed e mísseis balísticos de curto alcance para atacar a Ucrânia e a ajudar a montar uma enorme fábrica para produzir drones projetados pelo Irão dentro da Rússia. O Irão, por sua vez, procurou a ajuda da Rússia para reforçar o seu programa nuclear.

A operação dos EUA contra o Irão envolve atualmente mais de 50 mil soldados, mais de 200 caças e dois porta-aviões, disse esta semana o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, e os oficiais do governo não informaram quanto tempo a guerra deve durar. O objetivo militar dos EUA, de acordo com funcionários do Pentágono, é eliminar a capacidade de mísseis balísticos do Irão, que Pete Hegseth afirmou esta semana que o Irão estava a usar como um "escudo" para desenvolver o seu programa nuclear.