Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

Agência Lusa , AG
Há 32 min
Explosão em Teerão (Vahid Salemi/AP)

Portugal continua em contacto com as várias embaixadas para tentar ajudar todos os cidadãos presos no Médio Oriente

Portugal recebeu 39 pedidos de repatriamento de Israel e dois dos 13 portugueses residentes no Irão saíram do país atacado no sábado por Israel e Estados Unidos, avançou este domingo o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Numa atualização do número de pedidos de repatriamento, Emídio Sousa explicou à Lusa que estava preparada uma evacuação terrestre do Irão, uma vez que o espaço aéreo daquela zona foi encerrado, e que os dois portugueses que já deixaram o país de carro.

“Temos 11 [portugueses] que são residentes e que não pretendem sair. Pelo menos, não nos manifestaram essa vontade”, acrescentou.

Em relação aos pedidos de repatriamento, o número avançado ao início da tarde de hoje era de 18, tendo subido para os 39 pedidos de portugueses que estão em Israel e querem regressar a Portugal.

“Dos restantes países da zona em conflito, não temos ainda pedidos. Temos feito vários contactos, as nossas embaixadas estão em contacto permanente, os nossos cidadãos residentes ou que estão em trabalho, neste momento, estão calmos, estão em casa. Recomendamos que sigam sempre as recomendações das autoridades locais e que evitem sair de casa”, explicou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

O maior foco de preocupação está relacionado com as pessoas que se encontravam em viagem - de turismo ou de negócios - e que, com o encerramento do espaço aéreo, estão retidas nos aeroportos. Nestes casos, recomenda-se a inscrição nos gabinetes de emergência consular.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais, permaneçam em casa, e, em caso de emergência, contactem as embaixadas ou consulados.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Temas: Irão Repatriamento Portugueses Médio Oriente Governo

Médio Oriente

05:00

Irão: "Acharmos que estamos a eliminar o regime porque matámos os seus líderes não é suficiente para dizermos que a ameaça acabou"

Há 22 min

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

Há 32 min
00:51

Gritos e apitos: os primeiros segundos de Teerão após a notícia da morte de Ali Khamenei

Há 49 min
01:43

As primeiras imagens do luto dos iranianos após a morte de Ali Khamenei

Há 50 min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

Ontem às 15:08

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

Ontem às 19:00

Portugueses (e não só) em Abu Dhabi receberam este aviso no telefone

Ontem às 14:05

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Hoje às 09:00

O que se sabe sobre o ataque com mísseis do Irão a território europeu (que envolve o 2.º maior exército da NATO)

Hoje às 12:35

Irão atacou estes oito países como retaliação ao ataque EUA/Israel (que fez "pelo menos 200 mortos")

Ontem às 13:44

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

Hoje às 13:18

Catarina e os amigos chegaram ontem ao Dubai e já querem sair. Pediram ajuda à embaixada de Portugal mas "ninguém atende"

Ontem às 23:17

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

27 fev, 20:25

Corpo encontrado: morreu o Líder Supremo do Irão

Ontem às 19:48

Os turistas já não aguentam mais. Está na hora de tornar as casas de banho dos hotéis privadas novamente

Ontem às 17:00

"Estou numa prisão domiciliária." Alice, 65 anos, está entre dois concelhos varridos pelo "comboio de tempestades" e não é prioridade para nenhum

Hoje às 08:00