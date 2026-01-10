Protestos no Irão já provocaram pelos menos 65 mortos e mais de 2.300 detidos

CNN , Billy Stockwell
Hoje às 11:28
Protestos no Irão (AP)

Entre as vítimas mortais estão 50 manifestantes, 14 agentes da autoridade ou forças de segurança e um “civil ligado ao governo"

Pelo menos 65 pessoas morreram e mais de 2300 foram detidas em todo o Irão durante os recentes protestos contra o regime no país, de acordo com a Agência de Notícias dos Ativistas dos Direitos Humanos (HRANA), com sede nos EUA.

A agência, que defende os direitos humanos no Irão, disse numa atualização na sexta-feira que os protestos foram registados em 512 locais em 180 cidades.

A mesma fonte adiante que 50 mortos eram manifestantes, 14 eram agentes da autoridade ou forças de segurança e um era um “civil ligado ao governo”.

A CNN não conseguiu verificar de forma independente o número de mortos e detidos.

A agência de notícias semioficial iraniana, TASNIM, está a noticiar que as forças do regime iraniano detiveram pelo menos 100 protestantes armados na região de Teerão.

A HRANA afirmou que não é possível estabelecer um número exato de mortos devido ao contínuo corte de comunicações no Irão.

Temas: Irão Protestos HRANA

Relacionados

"Apagões nacionais tendem a ser a estratégia quando a força mortal está prestes a ser utilizada": a história por trás dos protestos no Irão

"O nosso objetivo já não é apenas sair às ruas": filho do xá deposto do Irão encoraja manifestantes a "prepararem-se para conquistar" centros das cidades

"Aqui já não somos apenas pobres - estamos abaixo disso." E se "começarem a matar pessoas" no país em que isso se passa, Trump diz que vai intervir

Ásia

Protestos no Irão já provocaram pelos menos 65 mortos e mais de 2.300 detidos

Hoje às 11:28

"Apagões nacionais tendem a ser a estratégia quando a força mortal está prestes a ser utilizada": a história por trás dos protestos no Irão

Hoje às 09:54

Fuzuki Asari "combinou lutar" com Naoya Matsuda. Duelo acabou em morte e com acusação com lei de 1889

Hoje às 08:38

Pyongyang diz que Seul vai "pagar um preço alto" por incursão de drone. Coreia do Sul nega espionagem

Hoje às 08:23
Mais Ásia

Mais Lidas

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Aprovado projeto de lei do PS que clarifica quais os veículos isentos de portagens em várias vias

Ontem às 15:10

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Ministério quer validar salários dos professores com preenchimento de sumários. Sindicatos e diretores pedem explicações sobre “esta tontice”

Ontem às 19:03

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20

Turistas estão a ser aconselhados a limpar os sapatos antes de visitar o "lago mais limpo do mundo"

4 jan, 16:00
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39