Protestos no Irão já provocaram pelos menos 65 mortos e mais de 2.300 detidos

Hoje às 11:28

Entre as vítimas mortais estão 50 manifestantes, 14 agentes da autoridade ou forças de segurança e um “civil ligado ao governo"

Pelo menos 65 pessoas morreram e mais de 2300 foram detidas em todo o Irão durante os recentes protestos contra o regime no país, de acordo com a Agência de Notícias dos Ativistas dos Direitos Humanos (HRANA), com sede nos EUA.

A agência, que defende os direitos humanos no Irão, disse numa atualização na sexta-feira que os protestos foram registados em 512 locais em 180 cidades.

A mesma fonte adiante que 50 mortos eram manifestantes, 14 eram agentes da autoridade ou forças de segurança e um era um “civil ligado ao governo”.

A CNN não conseguiu verificar de forma independente o número de mortos e detidos.

A agência de notícias semioficial iraniana, TASNIM, está a noticiar que as forças do regime iraniano detiveram pelo menos 100 protestantes armados na região de Teerão.

A HRANA afirmou que não é possível estabelecer um número exato de mortos devido ao contínuo corte de comunicações no Irão.