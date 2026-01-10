"O nosso objetivo já não é apenas sair às ruas": filho do xá deposto do Irão encoraja manifestantes a "prepararem-se para conquistar" centros das cidades

Agência Lusa , MP
Hoje às 10:30
Reza Pahlavi, filho mais velho do último Xá do Irão (GettyImages)

Autoproclamado príncipe herdeiro do Irão apela aos trabalhadores dos setores-chave do Irão que iniciem um "processo de greve a nível nacional"

O opositor iraniano no exílio Reza Pahlavi, filho do antigo xá do Irão, apelou este sábado aos manifestantes para que “se preparassem para tomar” os centros das cidades, no 13.º dia de um movimento de protesto.

Numa mensagem publicada na rede social X, Pahlavi exorta os iranianos a “saírem todos às ruas” este sábado e no domingo ao final do dia, “com bandeiras, imagens e símbolos patrióticos e a ocuparem os espaços públicos".

“O nosso objetivo já não é apenas sair às ruas; o nosso objetivo é preparar-nos para conquistar e defender os centros urbanos”, refere.

O autoproclamado príncipe herdeiro do Irão afirma-se convencido de que as manifestações conseguirão colocar “completamente de joelhos a República Islâmica e o seu desgastado e frágil aparato de repressão” e insta os trabalhadores a convocarem uma greve geral para redobrar a pressão sobre o Governo.

“Apelo aos trabalhadores e funcionários de setores-chave da economia, especialmente transportes, petróleo, gás e energia, para que iniciem um processo de greve a nível nacional”, lê-se na mensagem no X.

Reza Pahlavi anunciou ainda estar a finalizar os preparativos para regressar ao Irão, quando as circunstâncias forem oportunas: “Também me preparo para regressar à minha pátria e estar convosco, a grande nação do Irão, quando a nossa revolução nacional triunfar. Acredito que esse dia está muito próximo”, disse.

O Irão está prestes a completar duas semana de manifestações que eclodiram com a queda da moeda nacional e que acabaram por degenerar em distúrbios que provocaram, segundo Organizações Não-Governamentais (ONG), cerca de meia centena de mortos devido à repressão das forças de segurança.

O governo iraniano, que admitiu na altura os motivos originais dos protestos, acusou nos últimos dias os Estados Unidos e os seus aliados de provocarem este recrudescimento da violência.

Entretanto, a ONG de monitorização da cibersegurança Netblocks informou este sábado que continua a verificar-se o corte da Internet decidido na quinta-feira pelas autoridades iranianas devido aos protestos contra o Governo.

“Os dados mostram que o corte continua há 36 horas, limitando consideravelmente a capacidade dos iranianos de garantir a segurança dos seus amigos e familiares”, escreveu a organização na rede social X.

Pahlaví, príncipe herdeiro da extinta monarquia iraniana, vive no exílio desde a Revolução Islâmica de 1979, residindo no estado norte-americano de Maryland.

Temas: Irão Protestos Manifestações Regime iraniano Reza Pahlavi

Médio Oriente

"O nosso objetivo já não é apenas sair às ruas": filho do xá deposto do Irão encoraja manifestantes a "prepararem-se para conquistar" centros das cidades

Hoje às 10:30
02:28

Onda de revolta varre cidades no Irão. Ali Khamenei acusa manifestantes de "satisfazerem o presidente dos EUA"

Ontem às 22:46

Sem Internet, telemóveis ou voos, o Irão tenta fechar-se. Isto é o que está a acontecer

Ontem às 13:03
02:05

Autoridades iranianas admitem que "não sabem como interromper o fluxo de manifestações"

Ontem às 11:52
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Aprovado projeto de lei do PS que clarifica quais os veículos isentos de portagens em várias vias

Ontem às 15:10

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Ministério quer validar salários dos professores com preenchimento de sumários. Sindicatos e diretores pedem explicações sobre “esta tontice”

Ontem às 19:03

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20

Turistas estão a ser aconselhados a limpar os sapatos antes de visitar o "lago mais limpo do mundo"

4 jan, 16:00

Um mês antes do quinto aniversário de casamento, eles foram assassinados na própria casa - e pouco mais se sabe

Hoje às 09:00