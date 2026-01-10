"Apagões nacionais tendem a ser a estratégia quando a força mortal está prestes a ser utilizada": a história por trás dos protestos no Irão

Hoje às 09:54

Regime iraniano está a braços com os maiores protestos desde as manifestações de grande escala após a morte da jovem de 22 anos Mahsa Amini

O Irão mergulhou num apagão de Internet a nível nacional na noite de quinta-feira, à medida que os protestos em massa contra o governo se espalharam pelo país, com os iranianos a gritarem palavras de ordem contra o regime teocrático no poder, à medida que a raiva aumenta devido à turbulência económica e às medidas de segurança.

As autoridades cortaram o acesso à Internet e às linhas telefónicas imediatamente após o início dos protestos de quinta-feira na capital Teerão e noutras grandes cidades, embora o apagão não tenha impedido imediatamente a publicação de vídeos dos protestos, que já vão na sua segunda semana.

“Os apagões nacionais tendem a ser a estratégia do regime quando a força mortal está prestes a ser utilizada contra os manifestantes”, explica à CNN Alp Toker, diretor da organização de vigilância da cibersegurança NetBlocks, “com o objetivo de impedir a difusão de notícias sobre o que está a acontecer no terreno e também de limitar o escrutínio internacional”.

Desde Ilam, uma região de maioria curda que faz fronteira com o Iraque, até Teerão e Mashhad, no nordeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão, mais de 100 cidades saíram à rua desde o início dos protestos, há 12 dias. As autoridades voltaram ao seu manual já testado de repressão, sem oferecer soluções viáveis para as queixas que provocam a ira da população.

Pelo menos 45 manifestantes, incluindo oito crianças, foram mortos desde o início das manifestações, informou na quinta-feira a ONG Iran Human Rights NGO (IHRNGO), com sede na Noruega. A ONG afirmou ainda que centenas de outras pessoas ficaram feridas e mais de 2.000 foram detidas.

Pelo menos alguns dos manifestantes pareciam estar a dar ouvidos a um apelo do príncipe herdeiro exilado Reza Pahlavi para se manifestarem na quinta-feira. Um dos slogans gritados pelos manifestantes era: “Esta é a última batalha, Pahlavi regressará”, segundo um vídeo analisado pela CNN.

À medida que os últimos protestos se desenrolavam, Pahlavi publicou uma mensagem de encorajamento no X, exortando os iranianos a “sair para as ruas e, como uma frente unida, gritar as suas exigências”. E acrescentou: “Ergue-te Irão!”

Great nation of Iran, the eyes of the world are upon you. Take to the streets and, as a united front, shout your demands. I warn the Islamic Republic, its leader, and the IRGC that the world and @POTUS are closely watching you. Suppression of the people will not go unanswered. https://t.co/keyFFounaX — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026

Imagens verificadas pela CNN mostram protestos em massa em cidades de todo o Irão, com manifestantes a bloquear estradas e a atear fogo nas ruas da capital. Nos vídeos, facções opostas que se manifestavam em todo o país juntaram-se em torno de cânticos de apoio e de oposição ao governo iraniano.

Os meios de comunicação social estatais iranianos afirmaram que os protestos “dispersos” eclodiram em partes da capital Teerão e noutras cidades durante a noite e que um número indeterminado de pessoas foram mortas e feridas e que a propriedade pública e privada foi danificada.

Numa mensagem publicada no Telegram na sexta-feira de manhã, o IRIB partilhou um vídeo que, segundo ele, mostrava o rescaldo dos protestos em Teerão. As imagens, que não têm som, mostram várias bicicletas e carros em chamas nas ruas e o que parece ser a carcaça queimada de um autocarro. A entrada de um metro também pode ser vista destruída.

Os distúrbios levaram o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a repetir na quinta-feira a ameaça de atacar o Irão se as forças de segurança matarem os manifestantes.

“Informei-os de que se começarem a matar pessoas, o que tendem a fazer durante os tumultos... vamos atacá-los com toda a força”, disse Trump ao radialista Hugh Hewitt.

Manifestantes na cidade iraniana de Shiraz, no centro-sul do país, reúnem-se à volta de um grande incêndio, numa altura em que as manifestações antigovernamentais se estendem a todo o país. IranWire

O que começou como protestos organizados nos bazares e universidades de Teerão transformou-se em milhares de pessoas a marchar pelas ruas, num movimento que aumentou a pressão sobre o regime no poder. Os protestos tornaram-se violentos após o destacamento das forças de segurança do governo.

Milhões de iranianos estão a braços com uma inflação galopante e uma moeda em queda livre, e os artigos de uso diário e os medicamentos tornaram-se inacessíveis para muitos.

“Isto é diferente porque se trata do poder de compra do povo e as pessoas não têm dinheiro para nada”, disse um residente de Teerão de 30 anos que falou sob condição de anonimato. “Os preços continuam a subir quase de hora a hora, mas ninguém sabe como vai acabar... Toda a gente está preocupada.”

Na quinta-feira, o jornalista e ativista iraniano Masih Alinejad disse a Jake Tapper, da CNN, que os protestos não se limitaram a questões económicas.

"É muito claro que estão a dizer que este regime já não pode ser reformado. Por isso, estão a dizer que queremos o fim da República Islâmica", disse Alinejad.

Alinejad acrescentou que esta vaga de manifestações é diferente das anteriores.

"Quando as pessoas vão para as ruas, mostram a cara. Dizem que não temos medo porque não temos nada a perder".

Como é que os protestos começaram?

Quando os lojistas nas ruas estreitas do Grande Bazar de Teerão protestaram contra o fracasso das políticas económicas do governo, os seus cânticos abalaram o regime.

Para agravar a situação, o banco central decidiu, na semana passada, pôr termo a um programa que permitia a alguns importadores aceder a dólares americanos mais baratos do que no resto do mercado - uma decisão que levou os lojistas a aumentar os preços.

Os preços dos produtos básicos, como o óleo de cozinha e o frango, aumentaram drasticamente de um dia para o outro e alguns produtos desapareceram. A volatilidade levou os bazares a fechar as lojas, uma medida drástica para um grupo tradicionalmente apoiante da República Islâmica.

Após dias de protestos e de repressão, o governo reformista tentou aliviar a pressão, oferecendo ajudas diretas em dinheiro de quase 7 dólares por mês, embora tenha dito ao mesmo tempo que esta medida, por si só, não poderia resolver a crise.

“Não devemos esperar que o governo resolva tudo isto sozinho”, disse o Presidente Masoud Pezeshkian num discurso transmitido pela televisão na segunda-feira.

Os especialistas afirmam que o movimento, sem líderes e descoordenado, se tornou violento à medida que os protestos económicos se entrelaçavam com os políticos.

Qual a dimensão dos protestos atuais?

As províncias iranianas de Ilam e Lorestan emergiram como pontos quentes. Alimentadas pela divisão étnica e pela pobreza, as multidões atearam fogos nas ruas e gritaram “Morte a Khamenei”, desafiando diretamente o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, que detém a autoridade máxima sobre os assuntos religiosos e estatais da nação.

Um vídeo geolocalizado pela CNN para uma praça pública na província de Mazandaran, no extremo norte do Irão, mostra uma grande multidão de manifestantes a pedir a destituição de Khamenei.

“Este é o ano do sangue”, gritam, “Seyyed Ali (Khamenei) vai cair”.

Outra filmagem, também geolocalizada, mostra um incêndio no interior de um complexo governamental no nordeste da província de Golestan.

Em Mashhad - a segunda maior cidade do Irão e cidade natal de Khamenei - os manifestantes podem ser vistos a baixar e a rasgar uma bandeira iraniana, num vídeo distribuído pela Reuters. Um outro vídeo publicado nas redes sociais na noite de quinta-feira e verificado pela CNN mostra uma grande multidão a marchar ao longo de uma autoestrada na cidade.

Manifestantes em Mashhad, no Irão, baixaram a bandeira nacional antes de a rasgarem, como se pode ver num vídeo das redes sociais distribuído pela Reuters. Redes sociais via Reuters

E nas imagens divulgadas pela IranWire da cidade de Tabriz, no noroeste do país, ouviram-se tiros ao fundo enquanto os manifestantes caminhavam numa estrada. Não ficou claro se os tiros foram disparados pelas autoridades com balas reais, e a fonte dos tiros estava fora de quadro.

A ONG Iran Human Rights NGO (HIRNGO) declarou: “As forças do Estado utilizaram munições reais para reprimir os protestos e efectuaram detenções em massa e generalizadas em algumas cidades”.

Entretanto, a cidade de Ilam, capital da província com o mesmo nome, tornou-se um ponto de referência esta semana, depois de os manifestantes feridos terem sido levados para um hospital, mas as forças de segurança terem invadido as instalações e os terem prendido, num incidente que suscitou a condenação generalizada dos grupos de defesa dos direitos humanos e levou o governo a prometer uma investigação.

A agência noticiosa iraniana Fars afirmou que 950 polícias e 60 elementos da força paramilitar Basij ficaram feridos durante os protestos.

As agências noticiosas iranianas informaram, na quinta-feira, que pelo menos cinco agentes de segurança foram mortos durante os distúrbios, incluindo dois membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão.

A CNN não conseguiu verificar de forma independente o número de mortos e detidos, e as organizações noticiosas estatais iranianas têm por vezes noticiado mortes individuais sem fornecer uma contagem exaustiva.

Em que é que os protestos são diferentes desta vez?

Os protestos em curso são os maiores desde os protestos em grande escala e mortais que foram desencadeados pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, enquanto estava sob custódia da polícia religiosa em 2022.

Desta vez, foram os bazaaris, uma poderosa força de mudança na história do Irão e que é vista como leal ao regime, que iniciaram os protestos.

As lojas estão fechadas durante os protestos no secular bazar principal de Teerão, no Irão, a 6 de janeiro. Vahid Salemi/AP

Numa aliança duradoura entre os bazaris e o clero muçulmano xiita no Irão, os lojistas têm desempenhado um papel crucial como criadores de reis ao longo da história do Irão. Foi o seu apoio a esses clérigos que acabou por contribuir para o êxito da Revolução Islâmica de 1979, dando aos rebeldes uma base financeira que levou à queda do Xá Mohammad Reza Pahlavi e, com ela, ao colapso da monarquia iraniana com 2500 anos.

Os atuais protestos ocorrem também sob ameaças estrangeiras crescentes. Há pouco mais de seis meses, Israel e os Estados Unidos lançaram pela primeira vez ataques contra o Irão, com Trump a levantar a perspetiva de novos ataques na semana passada, poucos dias depois de se ter encontrado com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

O que é que isto significa para o regime?

Durante a sua campanha, Pezeshkian apresentou-se como um defensor da classe trabalhadora, prometendo alívio económico através da redução da intervenção do governo no mercado monetário, culpando também as sanções dos EUA, a corrupção e a impressão excessiva de dinheiro.

Mas a corrupção em todos os setores do governo, a má gestão dos fundos e a convergência de problemas ambientais e de uma liderança estagnada colocaram o governo à beira do abismo.

Mais de um ano depois de ter sido eleito, a própria classe trabalhadora que prometeu proteger e a classe média que constitui a espinha dorsal da sociedade iraniana debatem-se com dificuldades.

Fatores externos, como as sanções paralisantes e uma potencial nova guerra com os Estados Unidos e Israel, deixaram o Estado paranoico e a população ansiosa.

Os protestos em curso constituem o maior desafio público ao regime desde a guerra de 12 dias com Israel em junho.

Os especialistas afirmam que, sem uma alternativa viável ao atual sistema de governo, é pouco provável que os protestos instiguem uma mudança de regime, mas a agitação generalizada sublinha as profundas crises com que se confronta o governo iraniano.

“Nenhum dos líderes políticos iranianos tem um plano para tirar o Irão da crise”, explica à CNN Arang Keshavarzian, professor associado de estudos islâmicos e do Médio Oriente na Universidade de Nova Iorque.

"A única ferramenta que resta à República Islâmica é a coerção e a força. As pessoas têm tentado diferentes métodos para expressar as suas opiniões", acrescenta. “Mas, ao longo dos últimos 15 anos, grandes segmentos da população perderam a confiança no regime e não acreditam que este seja capaz e esteja disposto a ouvi-los e a resolver as suas queixas e interesses”, culmina.