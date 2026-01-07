"Muitos da minha geração dizem que somos mortos-vivos. Se estamos mortos, o que temos a perder?": uma jovem fala no meio da "revolução" no Irão

Ontem às 17:29

ENTREVISTA || É uma mulher e estuda Direito em Teerão, epicentro dos maiores protestos no Irão em vários anos

O Irão vive os maiores protestos desde a morte de Mahsa Amini, que desencadeou uma onda de manifestações depois de a polícia da moralidade a ter espancado por não estar a utilizar o lenço. É a partir de Teerão que uma moradora relata à CNN Portugal o que se passa no país por estes dias.

Esta jovem, que falou sob condição de anonimato por temer represálias, está a estudar Direito e mostra-se entusiasmada com o atual momento no Irão, esperando que os tempos sejam de mudança, até porque o que vê nas ruas é, segundo a própria, uma revolução.

Nesta entrevista fala-nos da sua geração, que está nas ruas de todo o país e espera poder vir a construir um novo Irão.

Em que cidade mora?

Sou uma mulher solteira que mora em Teerão. Atualmente, estou a estudar Direito.

Como é o dia a dia na sua cidade?

Viver na República Islâmica tem os seus desafios. A economia entrou em colapso e vivo com dificuldades financeiras, sem saber o que o amanhã me reserva. Não há estabilidade e não consigo planear o futuro com certeza. Muitas pessoas vivem em ansiedade e stress constantes por causa da falta de dinheiro e do desemprego. Tenho sorte, pois só preciso de cuidar de mim mesma. Sinto muito pelos pais que lutam para sustentar as suas famílias.

A comida é cara, e os preços aumentam diariamente, às vezes até de hora em hora. Homens e mulheres reviram latas de lixo à procura de comida e isso tornou-se comum. Isto num país repleto de gás e petróleo.

A poluição do ar é outro grande problema que afeta todos. Sofremos com a falta de água e apagões diários. O regime culpa o aquecimento global e os nossos "inimigos". De alguma forma, Israel conseguiu roubar as nuvens de chuva! A realidade é que estamos a sofrer por causa da corrupção e da péssima gestão de um regime que não tem a menor ideia de como gerir um país, e ainda assim é especialista em exportar terrorismo e fornecer mísseis e armas a grupos aliados.

Eu ando pelas ruas sem o véu islâmico obrigatório. Nesse aspecto, conseguimos repelir o regime. Mas não temos nenhuma liberdade política ou social. Uma amiga minha foi presa e multada por andar de bicicleta num parque, porque as mulheres são proibidas de andar de bicicleta. Vivemos num medo e num stress constantes de sermos abordadas por uma milícia excessivamente zelosa. Eles assediam-nos, insultam-nos e humilham-nos nas ruas. Eles ameaçam-nos de prisão. Em alguns casos, tal qual uma matilha de lobos, eles cercam uma miúda e empurram-na para dentro de um carro ou de uma carrinha dos serviços secretos e desaparecem. A vida no Irão não é fácil.

Está prevista alguma grande manifestação?

As manifestações estão a acontecer. Não é uma única grande manifestação, mas sim várias manifestações espalhadas pela cidade para sobrecarregar as forças de segurança. A gota de água foi o colapso da moeda iraniana. Os protestos - a que muitos, senão todos os iranianos, chamam de revolução nacional - exigem a queda da República Islâmica. O povo deixou absolutamente claro que quer o seu rei de volta. Eles pedem o regresso do príncipe herdeiro Reza Pahlavi. As milícias e as forças de segurança são implacáveis - disparam munição real diretamente contra a multidão. Investem contra a multidão com bastões e cassetetes. Muitos ficam feridos, com ossos partidos e fraturas no crânio. Muitos são baleados à queima-roupa com espingardas. As meninas são ameaçadas de violência sexual e violação. Eles são desumanos. Estamos todos desarmados. O nosso escudo e a nossa arma são a nossa voz e os nossos slogans contra o regime islâmico. Gritamos em persa: "Esta é a batalha final, Pahlavi voltará". Não podemos continuar a existir como mortos-vivos sob a República Islâmica. Ou vencemos e derrubamos este regime tirânico, ou vamos morrer a tentar.

Como é que vocês, jovens, se sentem por estes dias?

Estamos todos cheios de esperança. Não podemos viver sem esperança. Muitos jovens apaixonaram-se novamente pela liberdade e viverão nos nossos corações para sempre. Fui informada de que mais de 1.100 pessoas foram presas. É certo que vão sofrer espancamentos, tortura e violência sexual. Muitas serão forçadas a confessar falsamente e, certamente, muitas serão rotuladas como espiãs ou sabotadoras israelitas. Mas o nosso ânimo está em altas. Podemos ver a linha de chegada da liberdade e a vitória da luz sobre as trevas. Nós venceremos.

Como está o acesso a serviços e produtos básicos?

Muitas lojas e o Grande Bazar de Teerão fecharam e estão em greve em apoio à revolução. A inflação disparou e muitos produtos estão agora inacessíveis, exceto para os filhos do regime e as famílias que têm contratos com o governo. A maioria das pessoas vai às lojas para comprar alimentos básicos. Os preços estão tão altos que o pão agora é vendido em pequenas porções. Carnes e alimentos de luxo estão inacessíveis. O acesso à internet é irregular. O regime torna tudo mais lento e, às vezes, corta a internet.

Sentes medo?

Eu sonho acordada sobre como seria a minha vida se tivesse nascido na Alemanha ou na Inglaterra. Eu também quero uma vida normal. Uma vida com esperança e aspirações, alegria, amor e risos. Eu anseio por uma vida normal. Não podemos continuar a viver sob o peso sombrio deste regime. Muitos da minha geração dizem que somos mortos-vivos. Então, se estamos mortos, o que temos a perder?