EUA voltam a expressar apoio ao "corajoso povo" iraniano. Líder supremo do Irão já instou Trump a "concentrar-se no seu próprio país"

Nuno Mandeiro
Hoje às 10:20
Donald Trump e Marco Rubio (EPA/Lusa)

Ali Khamenei é um dos líderes mais antigos do Médio Oriente, governa o Irão há mais de 35 anos, tendo recorrido repetidamente à força para reprimir os protestos

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que os EUA estão a apoiar o povo do Irão no meio dos protestos anti-governamentais no país, alimentados por condições económicas debilitantes.

"Os Estados Unidos apoiam o corajoso povo do Irão", Marco Rubio, Secretário de Estado dos EUA, no X

Já esta semana, o Presidente dos EUA, Donald Trump, tinha ameaçado atacar o Irão se as autoridades do regime iraniano responderem com força aos protestos.

O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, instou Trump a “concentrar-se no seu próprio país” e culpou os EUA de incitarem os protestos.

Quem é o líder supremo do Irão, Ali Khamenei?

De: Nadeen Ebrahim, CNN Internaiconal

Um dos líderes mais antigos do Médio Oriente, o líder supremo Ali Khamenei governa o Irão há mais de 35 anos, tendo recorrido repetidamente à força para reprimir os protestos durante o seu mandato.

Enquanto chefe de Estado, é a mais alta autoridade no Irão, sendo responsável por grande parte da política interna e externa do país.

No entanto, Khamenei, de 86 anos, está a piorar de saúde e não tem um sucessor formalmente designado.

Khamenei tem também o poder de nomear os membros do Conselho dos Guardiães, um poderoso órgão de 12 membros encarregado de supervisionar as eleições e a legislação.

O Irão realiza eleições presidenciais e legislativas de quatro em quatro anos, podendo votar todos os cidadãos com 18 anos ou mais, mas os candidatos são examinados pelo Conselho dos Guardiães, que regularmente desqualifica os candidatos reformistas, limitando significativamente a escolha dos eleitores.

O Presidente Masoud Pezeshkian, um reformista que ganhou as eleições de 2024 ao derrotar o seu rival da linha dura, actua dentro dos limites estabelecidos por Khamenei.

