Cerca de 400 portugueses já pediram para ser repatriados - 63 estão em Israel

Agência Lusa , TFR
Há 27 min
Portugueses que estão em Israel vão ser os primeiros a deixar a região

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse esta terça-feira à Lusa que existem cerca de 400 pedidos de repatriamento de portugueses no Médio Oriente, 63 dos quais em Israel, onde Portugal prepara uma extração, em parte por via terrestre.

"Há 63 [pedidos de repatriamento] em Israel e neste momento já temos tudo preparado para os ir buscar. Vai ser por via terrestre, uma parte da extração, pois o espaço aéreo está encerrado", afirmou Emídio de Sousa, acrescentando que na zona do Médio Oriente há "mais ou menos 400 pedidos". 

O governante frisou que, com a progressiva reabertura do espaço aéreo com voos comerciais, existe a possibilidade de alguns cidadãos portugueses, na larga maioria turistas, regressarem por essa via.

O secretário de Estado, também à Lusa, tinha afirmado na segunda-feira que 53 portugueses tinham requerido a extração a partir de Israel.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irão desde o início dos ataques, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos. Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.

