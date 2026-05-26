Líder supremo do Irão avisa que EUA "deixarão de ter refúgio seguro" no Médio Oriente

Há 1h e 53min

Na mensagem, Khamenei disse ainda que Israel e os seus líderes estavam "a aproximar-se das fases finais da sua existência miserável"

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, avisou esta terça-feira que as nações do Médio Oriente “deixarão de servir como escudos para as bases dos EUA”.

Num comunicado escrito por ocasião do Hajj islâmico [a peregrinação a Meca], Khamenei falou do surgimento de uma “nova ordem” na região do Golfo e no mundo.

“Os Estados Unidos não só deixarão de ter um refúgio seguro para as suas ações de intriga e para o estabelecimento de bases militares na região, como, dia após dia, estão a tornar-se cada vez mais distantes do seu antigo estatuto”, afirmou Khamenei.

Na mensagem, Khamenei disse ainda que Israel e os seus líderes estavam “a aproximar-se das fases finais da sua existência miserável”.

Mais de dez semanas depois de ter sido anunciado como o novo líder supremo do Irão após o assassinato do seu pai, Ali Khamenei, os iranianos ainda não viram nem ouviram Khamenei, embora este tenha emitido várias mensagens escritas.

A mais recente mensagem de Khamenei surge num momento em que os EUA e o Irão tentam chegar a acordo sobre um possível entendimento para pôr fim à guerra, que começou no final de fevereiro.