"Formou-se uma opinião decisiva e esmagadora": Irão já escolheu o próximo líder supremo de forma "maioritária"

A Assembleia de Peritos do Irão já terá, praticamente, decidido quem será o próximo líder supremo do país, depois de o antigo governante, o aiatola Ali Khamenei, ter sido morto num ataque dos Estados Unidos e de Israel.

“Formou-se uma opinião decisiva e esmagadora - que representa a posição da maioria”, afirmou o membro da assembleia, aiatola Mohammad Mehdi Mirbagheri, num vídeo publicado pela agência iraniana Fars, ligada ao Estado do país.

No entanto, nenhum nome foi anunciado. Mirbagheri sublinhou que “nestas circunstâncias difíceis, existem obstáculos” e que “este trabalho tem de ser realizado com cuidado para que não seja alvo de contestação”.

Khamenei, que governou com mão de ferro durante quase quatro décadas, morreu no dia 28 de fevereiro sem deixar um sucessor oficialmente declarado, pelo que a escolha caberá ao regime clerical do país.

O próximo líder supremo será escolhido pela Assembleia de Peritos, um órgão eleito composto por 88 altos clérigos.