Negociações fracassam e Barril de Brent volta a passar dos 100 dólares e gás natural sobe mais de 8%

Agência Lusa , MM
Há 25 min
Estreito de Ormuz (Getty)

Após o anúncio do falhanço dasa negociações entre o Irão e os Estados Unidos para o conflito no Médio Oriente, os preços que tinham descido na semana passada voltaram a subir

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O preço do petróleo Brent para entrega em junho subiu, esta segunda-feira, mais de 7%, ultrapassando os 102 dólares por barril, depois de o presidente norte-americano ter anunciado que os Estados Unidos tencionam bloquear o Estreito de Ormuz.

Às 06:00 desta segunda-feira (hora de Lisboa), segundo dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, o preço do petróleo Brent, referência europeia, subiu 7,51% para os 102,25 dólares e durante a madrugada chegou a atingir os 103,87 dólares.

Também o crude West Texas Intermediate (WTI) subiu 8,59% para 104,86 dólares, antes da abertura oficial do mercado norte-americano.

Na sexta-feira, a cotação do barril para entrega em junho terminou no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,75%, para 95,20 dólares. 

Também o preço do gás natural para entrega a um mês no mercado holandês TTF, de referência na Europa, subiu 8,60%, atingindo 47,66 euros por megawatt-hora (MWh).

Na semana passada, o preço do gás natural caiu acentuadamente, mais de 19%, após o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, e com o início das conversações de paz no fim de semana no Paquistão, que terminaram sem acordo.

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Os preços do gás e do petróleo voltaram a subir após o fim das negociações entre os EUA e o Irão no Paquistão, que terminaram sem acordo este fim de semana, e depois de Donald Trump ter anunciado que os Estados Unidos tencionam bloquear todas as embarcações que tentassem entrar ou sair do Estreito de Ormuz.

"O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra navios de todas as nacionalidades que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianas, incluindo os portos iranianos situados no Golfo da Arábia e no Golfo de Omã”, a partir das 14:00 GMT (15:00 em Lisboa), segundo uma mensagem publicada pelo Comando Central (CENTCOM) dos EUA nas redes sociais.

Os EUA aconselharam os marinheiros comerciais a monitorizar os Avisos aos Navegantes e a contactar as forças navais americanas através do canal 16 de comunicação entre pontes quando estas operam no Golfo de Omã e nas proximidades do Estreito de Ormuz.

Temas: Irão Israel Estados Unidos Paquistão Brent

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