Reação oficial: Irão diz que "não é grande problema" algumas chefias militares terem sido mortas após ataque dos EUA e de Israel. E faz aviso a Trump

CNN Portugal
Há 1h e 33min
Ataques Irão (Getty Images)

Teerão fala em "autodefesa" e promete que tudo fará para evitar uma mudança de regime

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão admitiu que o país pode ter perdido “alguns comandantes”. “Mas isso não é um grande problema", cita um repórter da NBC News.

O ministro fala em ataque “ilegal e contra a lei internacional” e justifica a retaliação do Irão - ataque a oito países e a bases militares dos EUA na região - como um ato de “autodefesa”.

A Trump, e a propósito da vontade de mudança de regime no Irão, avisou: “É uma missão impossível”.

O ministro da Defesa do Irão, Amir Nasirzadeh, e o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammed Pakpour, foram mortos em ataques israelitas segundo duas fontes citadas pela Reuters.

Israel também acredita que os seus ataques mataram vários altos funcionários iranianos, disse à Reuters este sábado uma fonte ligada às operações militares.

Os EUA e Israel iniciaram este sábado ataques conjuntos ao Irão. Washington designa a operação “Fúria Épica”, Telavive opta pelo nome “Rugido de Leão”.

Na sequência de meses de tensão crescente na região, e depois das ameaças de Donald Trump, confirmam-se agora fortes explosões no norte e no centro de Teerão.

