EUA e Israel dão nomes diferentes ao que estão a fazer: o que se sabe sobre o ataque ao Irão, que pode provocar "perda de vidas norte-americanas"

Há 39 min

Entretanto: Trump fez um desafio direto ao povo iraniano

Os EUA e Israel iniciaram este sábado ataques conjuntos ao Irão. Washington designa a operação “Fúria Épica”, Telavive opta pelo nome “Rugido de Leão”.

Na sequência de meses de tensão crescente na região, e depois das ameaças de Donald Trump, confirmam-se agora fortes explosões norte e centro de Teerão.

O presidente dos EUA já confirmou um ataque “maciço e contínuo” no Irão. E avisa que podem morrer norte-americanos durante a operação.

Trump explicou que o objetivo é evitar o fortalecimento de um regime à custa de armas nucleares e proteger os interesses dos EUA.

Além disso, deixou um desafio aos iranianos, para que derrubem o atual regime quando terminarem as ofensivas militares.

Também o primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, confirmou o ataque conjunto, considerando-a uma forma de proteção contra a “ameaça existencial” iraniana.

Netanyahu apelou aos cidadãos de Israel para que tenham “resiliência e força” nos próximos dias. A população foi aconselhada a recorrer a abrigos, com as sirenes de alarme a ecoar no território.

É a prova de que Teerão – que prometeu uma respostas “devastadora” - já está a retaliar, com o envio de mísseis em direção ao território israelita. Telavive garante estar a postos, tendo inclusive convocado o alistamento em massa de forças militares na reserva.

Uma das áreas atingidas pela investida dos EUA e Israel fica próxima dos escritórios do líder supremo, o aiatola Ali Khamenei. Não é claro se se encontrava no local no momento do ataque.

Entretanto, surgiram notícias de que o presidente do Irão, Masud Pezeshkian, se encontra “em perfeitas condições de saúde".

Perante estes ataques e a escalada na tensão, várias companhias aéreas estão a cancelar voos para a região.

Vários países estão a reagir ao sucedido, inclusive Portugal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz estar a acompanhar “ao minuto” todos os desenvolvimentos.