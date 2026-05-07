Trump está preso à sua própria estratégia enquanto procura uma saída para a guerra no Irão

Há 1h e 12min

ANÁLISE || Índice político do presidente norte-americano não está famoso e os preços dos combustíveis começam a ser um entrave real

Se as palavras ganhassem guerras, o conflito de Donald Trump no Irão teria acabado há muito.

Contudo, o presidente continua sem conseguir encontrar uma saída para uma guerra que deveria ter durado não mais do que um mês e meio e que está agora a arrastar-se pela décima semana consecutiva.

Trump está preso a duas armadilhas que ele próprio criou - uma geopolítica e a outra doméstica. A influência do Irão sobre o Estreito de Ormuz e a sua recusa em ceder significam que ele não pode encerrar definitivamente a guerra a um custo militar aceitável.

E à medida que o conflito se arrasta, o seu impacto político interno reduz ainda mais as opções que tem à disposição. Com um índice de aprovação a rondar os 30%, preços da gasolina com média acima de 4,50 dólares por galão e a crescente oposição pública à guerra, ele não tem espaço político para continuar a travá-la.

Em suma, Trump está preso — uma realidade que ajuda a explicar as suas alegações incessantemente otimistas de progresso nas negociações de paz e a sua tendência para anunciar ou alterar estratégias militares sem aviso prévio.

A esperança mais recente reside num memorando de uma página que está a ser negociado entre os dois países e o Paquistão, um terceiro mediador, conforme relatado pela CNN. O documento poria fim à guerra e inauguraria um prazo de 30 dias para resolver os pontos de atrito.

Isso pode agradar ao gosto de Trump pela simplicidade. Mas um documento de uma página, mesmo que sob acordo, parece insuficiente para resolver definitivamente quase meio século de problemas entre os EUA e Teerão — incluindo negociações nucleares complexas e o seu programa de mísseis e terrorismo por procuração.

Há também as exigências do Irão de um enorme alívio das sanções para reativar a sua economia e o seu desejo de lucrar com a passagem de petroleiros e gasodutos por um estreito que transformou numa importante vantagem estratégica.

Motocicletas passam em frente a um outdoor com a imagem do falecido Líder Supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, no centro de Teerão, capital do Irão, em 6 de maio. foto Vahid Salemi/AP

Espera-se que o Irão entregue aos mediadores paquistaneses a sua resposta ao plano dos EUA esta quinta-feira. Algumas fontes dizem que as negociações atuais são o mais perto que os dois lados já chegaram de acabar com a guerra. Espera-se que o otimismo seja justificado, já que os custos humanos e económicos do conflito são terríveis e crescentes.

Trump, no entanto, afirmou diversas vezes nas últimas semanas que um “acordo” estava prestes a ser fechado e que Teerão havia concordado com todas as suas exigências – apenas para a realidade de um inimigo americano inflexível se reafirmar.

A nova operação americana que durou apenas algumas horas

Do lado de Washington, esta guerra tem sido marcada por confusão estratégica, mudanças repentinas e uma nebulosidade sobre como terminará. A tendência está a piorar.

Num exemplo, o secretário de Estado, Marco Rubio, mencionou quase de passagem na terça-feira que a guerra – “Operação Fúria Épica” – havia terminado. Passou depois quase uma hora a promover outra operação criada horas antes por Trump, numa tentativa de reabrir o Estreito de Ormuz. Mas, em poucas horas, o “Projeto Liberdade” foi suspenso depois de ter servido para escoltar apenas alguns navios para um local seguro. Trump disse que estava a tentar impulsionar as negociações de paz. Mas a rápida adoção e abandono da mais recente abordagem americana dificilmente transmitiu uma mensagem de determinação dos EUA.

O efémero Projeto Liberdade foi a mais recente implementação por Trump do que Trita Parsi, especialista em Irão do Instituto Quincy para a Política Estatal Responsável, chamou de estratégia de "bala de prata" — a crença de que uma ação decisiva pode fazer o Irão ceder.

Primeiro, a campanha de bombardeamentos dos EUA e de Israel assassinou o líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei. Em seguida, veio uma temível campanha de bombardeamento de alvos militares; depois, um bloqueio de navios e portos iranianos. Surgiu então o "Projeto Liberdade" e – em poucas horas – desapareceu.

Nesta foto aérea divulgada pelo Centro de Imprensa Iraniano, pessoas em luto cavam sepulturas durante o funeral de crianças mortas num ataque de mísseis americanos a uma escola primária na província de Hormozgan, em Minab, no Irão, em 3 de março. foto Centro de Imprensa Iraniano/AFP/Getty Images

No entanto, nenhuma dessas manobras repentinas conseguiu desalojar o regime iraniano, após uma nova camada de extremistas ter ocupado os lugares dos seus superiores martirizados. Não há sinal de uma fragmentação no controlo da Guarda Revolucionária Islâmica que sirva de prenúncio ao colapso do regime. Numa guerra que os brutais governantes do Irão consideram existencial para a sua revolução islâmica radical, a sobrevivência equivale a uma espécie de vitória.

Qualquer pessoa que esperasse clareza de pensamento do comandante supremo das forças armadas ou evidências de um objetivo final coerente ficará desapontada com as declarações de Trump na Casa Branca, na quarta-feira, a um grupo de mães de militares.

Trump foi vago e indiferente, minimizando a escala de uma complexa campanha militar envolvendo milhares de militares americanos, uma enorme presença militar e milhares de milhões de dólares.

"Estamos em – eu chamo de escaramuça porque é isso que é, uma escaramuça. E estamos a sair-nos incrivelmente bem, como na Venezuela, onde foi rápido, terminou num dia", disse Trump. “E nós estamos a ir muito bem, eu diria – numa escala maior, mas estamos a sair-nos muito bem no Irão. Está tudo a correr muito bem, e veremos o que acontece. Eles querem fazer um acordo, querem negociar.”

É extraordinário que, quase 70 dias após o início da guerra, o presidente tenha voltado a compará-la com a operação relâmpago de poucas horas que prendeu o ditador venezuelano, Nicolás Maduro.

Flexibilidade e improvisação podem ser pontos fortes num presidente. Mas as declarações de Trump, a roçar a negação e a obscuridade, não soaram como as de um líder que sabe como sair desta guerra.

O presidente Donald Trump e o vice-presidente JD Vance, à esquerda, no final de um evento do Dia da Mãe para membros das Forças Armadas na Casa Branca, em 6 de maio. foto Jacquelyn Martin/AP

Como uma operação militar falhou em produzir um sucesso estratégico

Mesmo antes de terminar, esta guerra está destinada a ser mais uma lição sobre como países menores e com armamento inferior podem desafiar superpotências numa guerra assimétrica.

É provável que as alegações do governo de ter destruído as forças navais e aéreas do Irão e de ter infligido perdas severas ao seu aparato industrial militar sejam respaldadas por evidências. A relutância de Trump em mobilizar dezenas de milhares de soldados terrestres – um ato sábio de autocontrolo, tendo em conta a história recente dos Estados Unidos – significou que uma vitória militar inequívoca esteve sempre fora de alcance.

Mas as limitações às operações americanas, combinadas com a descoberta pelo Irão do poder da sua tomada do estreito – que infligiu graves prejuízos às economias globais e a uma consequente pressão política sobre Trump – tornaram o campo de batalha confuso.

“Toda a evolução do conflito até agora ressalta a enorme lacuna entre a capacidade operacional dos Estados Unidos, que é substancial, e a dificuldade em alcançar um resultado estratégico em termos do que a maioria das pessoas consideraria um sucesso”, diz Ian Lesser, um distinto membro do German Marshall Fund dos Estados Unidos.

Essa desconexão explica a incapacidade de Trump de impor uma vitória estratégica rápida e decisiva dos EUA nos termos mencionados pelas autoridades norte-americanas no início da guerra, que corresponda à vitória operacional alcançada pelos militares.

O general Dan Caine, Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, apresenta um cronograma do cessar-fogo da Operação Fúria Épica durante uma conferência de imprensa no Pentágono, em Arlington, na Virgínia, em 5 de maio. foto Benjamin D. Applebaum/Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA.

Não houve uma revolta dos iranianos contra os seus governantes tiranos. O Irão ainda não renunciou de forma verificável às suas aspirações de ter um programa nuclear nem concordou em entregar o urânio altamente enriquecido que tem armazenado. Não há garantias de que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) não tentará reconstruir as suas redes de aliados no Líbano ou em Gaza.

Como Anja Manuel, diretora executiva do Aspen Security Forum, disse ao jornalista Jake Tapper, da CNN, na terça-feira: "Este conflito não acabou."

Na entrevista, Manuel, que foi funcionária do Departamento de Estado durante o governo de George W. Bush, acrescentou: "Podem mudar o nome da operação, podem declarar o cessar-fogo ou suspendê-lo, mas o facto é que o Estreito de Ormuz está fechado. Estamos a bloquear petroleiros iranianos, o preço do petróleo está altíssimo, as empresas americanas estão a sofrer e este conflito está longe de ser resolvido."

Como a posição negocial dos EUA se deteriorou

Entretanto, as fragilidades da posição negocial dos EUA foram expostas, talvez inadvertidamente, por Rubio na sala de imprensa da Casa Branca na terça-feira, mesmo enquanto amplificava a afirmação de Trump de que os EUA "têm todas as cartas na manga" e insistia que o bloqueio naval americano acabaria por levar o Irão à ruína.

O secretário de Estado disse que a "preferência" dos EUA era a reabertura do Estreito de Ormuz: "Qualquer um pode usá-lo. Sem minas na água. Sem ninguém a pagar portagem. É a isso que temos que voltar, e esse é o objetivo aqui."

Mas o estreito já estava aberto antes do início da guerra, e o Irão agora descobriu que ele pode, na verdade, ser usado como uma importante ferramenta de dissuasão. O facto de essa via navegável vital estar agora no centro das negociações entre os EUA e o Irão ressalta como o equilíbrio estratégico da guerra se inclinou na direção de Teerão.

Crianças brincam num baloiço na costa, enquanto uma série de navios de transportes de cereais, cargueiros e embarcações de apoio se alinham no horizonte do Estreito de Ormuz, visto a partir de Bandar Abbas, Irão, em 27 de abril. foto Razieh Poudat/ISNA/AP

Pelo bem dos militares americanos em perigo, dos civis indefesos do Irão, dos americanos incomodados com os altos preços da gasolina e das pessoas ao redor do mundo prejudicadas economicamente pela guerra de Trump, uma resolução rápida é vital.

Mas a imprecisão do presidente, o seu aparente otimismo exagerado em relação a grandes avanços diplomáticos, e a ideia de que um memorando de uma página pode conter a chave para a paz levantam novas dúvidas sobre a seriedade e a capacidade do governo.