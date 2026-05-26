"Não se entusiasmem muito": as primeiras horas do Irão num regresso parcial à internet

Há 23 min

Há quem esteja de regresso, mas o sentimento comum está longe de ser o alívio

Os iranianos reagiram com um misto de ceticismo, cautela e sarcasmo esta terça-feira após relatos sobre a restauração parcial do acesso à internet, após meses de isolamento quase total devido ao bloqueio nacional imposto pelas autoridades.

“Sim, estou ligado, mas ainda preciso de usar uma VPN. Não se entusiasmem muito, porém - a internet não está totalmente aberta, apenas já não está completamente bloqueada”, diz um homem de 46 anos em Teerão à CNN, sob anonimato por questões de segurança.

Uma VPN (rede privada virtual) cria essencialmente um túnel digital privado que protege a sua atividade online de hackers, anunciantes e rastreadores.

Outros manifestaram frustração online, considerando o retorno limitado do acesso como insuficiente e tardio.

Uma mulher iraniana que participou em protestos antigovernamentais afirmou numa publicação na rede social X que o regime quer “trazer de volta a ‘filternet’ e está a fazer um grande espetáculo disso”. A Coreia do Sul e o Japão, “com toda a velocidade de internet que têm, não leem tanto o seu povo”, escreveu, acrescentando que as autoridades iranianas estavam a “criar todo este alarido por causa de uma ligação básica à internet”.

Entretanto, alguns iranianos pareciam usar o momento como uma demonstração simbólica de resiliência, publicando selfies no Instagram pela primeira vez em meses.

“Haverá mais pessoas online, a publicar e a enviar mensagens nas próximas 24 horas. Provavelmente, precisam de tempo para configurar as suas VPN”, disse outro residente iraniano que também pediu para não ser identificado ou ter a sua localização revelada por questões de segurança à CNN, acrescentando que estava a ajudar outras pessoas a voltarem a ligar-se via VPN.

A atividade da internet no Irão foi parcialmente restaurada, informou o grupo de monitorização NetBlocks esta terça-feira, depois de o presidente Masoud Pezeshkian ter ordenado às autoridades que restabelecessem o acesso, de acordo com os meios de comunicação oficiais iranianos, citando o Ministério das Comunicações.

A NetBlocks afirmou que a restauração ocorreu no 88.º dia do bloqueio, classificando-o como “o mais longo bloqueio nacional da internet na história moderna”.

A medida pode marcar o início do fim do mais longo bloqueio imposto em qualquer país na história moderna, de acordo com a NetBlocks, embora ainda não seja claro até que ponto irá a restauração ou se a ordem será totalmente cumprida.

O Irão começou a restringir o acesso à internet no final de dezembro de 2025, segundo a NetBlocks e outros grupos de monitorização, após manifestações antigovernamentais em massa, impulsionadas pela crescente inflação, pelo colapso da moeda e por uma crise económica cada vez mais profunda.

À medida que os protestos se alargaram e se transformaram em reivindicações mais abrangentes de mudanças políticas, Teerão intensificou as restrições. No final de fevereiro, no meio de ataques militares dos EUA e de Israel, as autoridades impuseram um bloqueio quase total.

Numa publicação posterior no X esta terça-feira, o NetBlocks afirmou que os sistemas de filtragem da internet, conhecidos no Irão como "filternet", ainda estavam ativos, mas podiam ser contornados em alguns casos. O grupo acrescentou que o WhatsApp permanecia restrito e exigia ferramentas de burla para o acesso, enquanto alguns utilizadores ainda estavam offline.

A demora na restauração também realça o quão rigidamente o acesso à internet é controlado no Irão.

A governação da internet no país é altamente centralizada, com múltiplas camadas de instituições estatais, em última instância responsáveis ​​face ao Líder Supremo. No centro está o Conselho Supremo do Ciberespaço, um órgão estabelecido pelo então Líder Supremo, Ali Khamenei, em 2012, cujos membros incluem figuras políticas, judiciais, de inteligência e religiosas de alto nível, com visões divergentes sobre o nível de acesso que os iranianos devem ter ao mundo exterior.

Isto contribuiu para consolidar profundas desigualdades no acesso. Um pequeno número de iranianos utiliza terminais Starlink contrabandeados para ligações diretas, outros dependem de VPN dispendiosas para contornar as restrições, e alguns utilizadores aprovados pelo governo mantêm o acesso à Internet aberta.

Para a maioria das pessoas comuns, no entanto, o acesso à internet continua a ser limitado e incerto, enquanto o governo avalia a quantidade de conectividade que permite.

Apesar disso, alguns iranianos em Teerão e noutras cidades assinalaram o regresso do acesso limitado com um ato silencioso, mas poderoso, de desafio, publicando selfies no Instagram pela primeira vez em meses - um pequeno sinal de que, após semanas de silêncio imposto, estavam determinados a ser vistos novamente.

Mostafa Salem, da CNN, contribuiu para esta reportagem