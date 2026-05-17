"Catástrofe digital em cascata". Irão de olho em nova fonte de pressão nas profundezas do Estreito de Ormuz

Há 1h e 55min

Perante rumores de que EUA e Israel estão prestes a retomar ataques, Teerão estará a estudar hipóteses como cobrar taxas à Google, Microsoft, Meta e Amazon ou causar danos aos cabos submarinos que ligam a Europa à Ásia

Encorajado pelo sucesso do bloqueio do Estreito de Ormuz durante a guerra, o Irão está a voltar-se para uma das artérias ocultas da economia global: os cabos submarinos sob o estreito, que transportam um vasto tráfego de internet e financeiro entre a Europa, a Ásia e o Golfo Pérsico.

A República Islâmica quer cobrar às maiores empresas de tecnologia do mundo pelo uso dos cabos submarinos de internet instalados sob o Estreito de Ormuz, e veículos de media ligados ao Estado iraniano ameaçaram vagamente que o tráfego poderia ser interrompido se as empresas não pagarem. Deputados em Teerão discutiram um plano na semana passada que poderia atingir os cabos submarinos que ligam os países árabes à Europa e à Ásia.

"Vamos impor taxas aos cabos de internet", declarou o porta-voz militar iraniano Ebrahim Zolfaghari na semana passada na X. Os media ligados à Guarda Revolucionária do Irão disseram que o plano de Teerão para extrair receita do estreito exigiria que empresas como a Google, a Microsoft, a Meta e a Amazon cumprissem a lei iraniana, enquanto as empresas de cabos submarinos seriam obrigadas a pagar taxas de licenciamento para a passagem dos cabos, com os direitos de reparo e manutenção concedidos exclusivamente a empresas iranianas. Algumas dessas empresas investiram nos cabos que atravessam o Estreito de Ormuz e o Golfo Pérsico, mas não está claro se esses cabos passam por águas iranianas.

Também não está claro como é que o regime poderia forçar as gigantes tecnológicas a cumprir as exigências, já que estas estão proibidas de fazer pagamentos ao Irão devido às rígidas sanções americanas; como resultado, as próprias empresas podem ver as declarações do Irão como mera retórica, e não como uma política séria.

Ainda assim, veículos de media estatais emitiram ameaças veladas alertando sobre danos aos cabos que poderiam impactar parte dos biliões de dólares em transmissão global de dados e afetar a conectividade mundial da internet.

Imagem obtida em www.submarinecablemap.com a 14 de maio de 2026. foto TeleGeography

A CNN entrou em contacto com as empresas mencionadas no relatório iraniano.

À medida que crescem os temores de que a guerra possa ser retomada após o retorno do presidente dos EUA, Donald Trump, da China, o Irão está a sinalizar cada vez mais que possui ferramentas poderosas à sua disposição para além da força militar. A medida ressalta a importância do Estreito de Ormuz para além das exportações de energia, já que Teerão busca transformar a sua influência geográfica em poder económico e estratégico de longo prazo.

Os cabos submarinos formam a espinha dorsal da conectividade global, transportando a grande maioria do tráfego de internet e dados do mundo. Atacá-los afetaria muito mais do que a velocidade da internet, ameaçando tudo, desde sistemas bancários, comunicações militares e infraestruturas de nuvem de IA até ao trabalho remoto, jogos online e serviços de streaming.

As ameaças do Irão fazem parte de uma estratégia para demonstrar a sua influência sobre o Estreito de Ormuz e garantir a sobrevivência do regime, um objetivo central para a República Islâmica nesta guerra, refere Dina Esfandiary, que lidera a secção do Médio Oriente da Bloomberg Economics.

"O objetivo é impor um custo tão alto à economia global que ninguém ouse atacar o Irão novamente."

‘Catástrofe digital em cascata’

Vários cabos submarinos intercontinentais importantes atravessam o Estreito de Ormuz. Devido aos riscos de segurança de longa data com o Irão, as operadoras internacionais têm evitado deliberadamente as águas iranianas, concentrando a maioria dos cabos numa estreita faixa ao longo do lado omanita da hidrovia, diz Mostafa Ahmed, investigador sénior do Centro Habtoor, com sede nos Emirados Árabes Unidos, que publicou um artigo sobre os efeitos de um ataque em grande escala à infraestrutura de comunicações submarinas no Golfo.

Imagem obtida em www.submarinecablemap.com a 14 de maio de 2026 mostra os cabos submarinos que atravessam o Estreito de Ormuz. foto TeleGeography

Dois desses cabos, contudo – o Falcon e o Gulf Bridge International (GBI) – atravessam águas territoriais iranianas, adianta Alan Mauldin, diretor de investigação da TeleGeography, uma empresa da área das telecomunicações.

O Irão não disse explicitamente que vai sabotar os cabos, mas declarou repetidamente, por meio de autoridades, legisladores e os media estatais, sua intenção de punir os aliados de Washington na região. Parece ser a mais recente técnica de guerra assimétrica concebida pelo regime para atacar os seus vizinhos.

Armado com mergulhadores de combate, pequenos submarinos e drones subaquáticos, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) representa um risco para os cabos submarinos, diz Ahmed, acrescentando que qualquer ataque poderia desencadear uma “catástrofe digital” em cascata em vários continentes.

Os vizinhos do Irão do outro lado do Golfo Pérsico podem enfrentar graves interrupções na conexão com a internet, com potencial impacto nas exportações críticas de petróleo e gás, bem como no setor bancário. Além da região, a Índia pode ter uma grande parte do seu tráfego de internet afetado, ameaçando o seu enorme setor de terceirização com perdas que chegariam aos milhares de milhões, de acordo com Ahmed.

O estreito é um corredor digital fundamental entre centros de dados asiáticos, como Singapura, e algumas estações de ancoragem de cabos na Europa, acrescenta Ahmed. Qualquer interrupção também poderia desacelerar as negociações financeiras e as transações transfronteiriças entre a Europa e a Ásia, enquanto partes da África Oriental poderiam enfrentar apagões cibernéticos.

E se os aliados do Irão decidirem empregar táticas semelhantes no Mar Vermelho, os danos poderão ser muito piores.

Em 2024, três cabos submarinos foram rompidos quando uma embarcação atingida por militantes houthis alinhados ao Irão no Iémen arrastou a sua âncora pelo fundo do mar ao afundar, interrompendo quase 25% do tráfego de internet na região, segundo a HGC Global Communications, com sede em Hong Kong.

Ainda que o impacto dos danos aos cabos possa ser alto no Médio Oriente e em alguns países asiáticos, a TeleGeography diz que "os cabos que atravessam o Estreito de Ormuz representam menos de 1% da largura de banda internacional global em 2025".

Guerra dos cabos não é novidade

O primeiro telegrama transatlântico foi enviado por um cabo submarino em 1858, contendo uma mensagem de felicitação com 98 palavras da Rainha Vitória da Grã-Bretanha para o então presidente dos EUA, James Buchanan, que levou mais de 16 horas para chegar ao destino. A importância dos cabos submarinos cresceu exponencialmente desde então.

Hoje, uma única fibra óptica em cabos submarinos modernos pode transportar dados equivalentes a aproximadamente 150 milhões de chamadas telefónicas simultâneas à velocidade da luz, de acordo com o Comité Internacional de Proteção de Cabos.

A prática de interromper cabos de comunicação submarinos remonta há quase dois séculos, à instalação do primeiro cabo telegráfico no Canal da Mancha em 1850. Entre os atos iniciais da I Guerra Mundial, a Grã-Bretanha cortou os principais cabos telegráficos da Alemanha, interrompendo as suas comunicações com as suas forças.

A maioria dos danos a cabos modernos resulta em interrupções mínimas, porque os operadores podem redirecionar rapidamente o tráfego pela rede global de redes submarinas. No entanto, qualquer dano em grande escala hoje teria consequências muito maiores do que na era do telégrafo, dada a dependência quase absoluta do mundo dos fluxos de dados por meio desses cabos.

A guerra em curso no Irão também pode complicar seriamente as tentativas de reparo de cabos, já que os navios de manutenção têm de permanecer parados por longos períodos enquanto consertam as falhas, apontam os especialistas. Para agravar o problema, dos cinco navios de manutenção que normalmente operam na região, apenas um permanece dentro do Golfo Pérsico, ressalta Mauldin.

Emulando o Canal de Suez

Veículos de comunicação iranianos apresentaram a proposta de cobrança por cabos submarinos que atravessam as suas águas como estando em conformidade com o direito internacional, citando a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) de 1982, que inclui disposições que regem cabos submarinos.

Embora o Irão tenha assinado, mas não ratificado a convenção, ela é considerada pela comunidade jurídica como vinculativa sob o direito internacional consuetudinário. O Artigo 79 da CNUDM afirma que os Estados costeiros têm o direito de estabelecer condições para cabos ou oleodutos que entram no seu território ou mar territorial.

Os media iranianos apontam o Egito como precedente. O Cairo aproveitou a localização estratégica do Canal de Suez para hospedar muitos cabos submarinos que ligam a Europa à Ásia, gerando centenas de milhões de dólares anualmente em taxas de trânsito e licenciamento.

O Canal de Suez, no entanto, é uma hidrovia artificial escavada em território egípcio, enquanto o Estreito de Ormuz é um estreito natural regido por uma estrutura legal diferente, de acordo com um especialista em direito internacional. “É claro que, no caso dos cabos existentes, o Irão tem de cumprir o contrato firmado quando o cabo foi instalado”, diz Irini Papanicolopulu, professora de direito internacional da SOAS University of London, à CNN. “Mas para os novos cabos, qualquer Estado, incluindo o Irão, pode decidir se e sob que condições podem ser instalados no seu mar territorial.”

Esfandiary, da Bloomberg Economics, diz que o Irão “teoricamente sabia” que tinha influência sobre o estreito, mas não tinha a certeza da magnitude do impacto caso agisse de acordo com essas ameaças.

Agora, acrescenta, Teerão “descobriu o impacto”.