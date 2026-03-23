Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

CNN Portugal , MM
Há 2h e 8min
Ataque Irão (AP)

Primeiro um ultimato de dois dias e depois a reação do Irão. Agora o ultimato é de cinco dias, mas também há nova reação

O Irão ameaça atacar centrais elétricas em Israel e bases norte-americanas no Golfo, se Donald Trump levar a cabo a ameaça de “destruir” a rede elétrica iraniana. A ameaça foi feita pela Guarda Revolucionária iraniana, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

No comunicado, a Guarda Revolucionária iraniana recorda acusações anteriores dos Estados Unidos de que o Irão se preparava para atacar fábricas de dessalinização, cruciais para o abastecimento de água potável nos países do Golfo.

“O mentiroso... presidente dos EUA afirmou que a Guarda Revolucionária tenciona atacar as estações de dessalinização de água e causar sofrimento às populações dos países da região”, dizia o comunicado, divulgado nos meios de comunicação estatais.

“Estamos determinados a responder a qualquer ameaça com o mesmo nível de dissuasão que ela cria... Se atacarem a eletricidade, nós atacamos a eletricidade”, esclareceram.

As ameaças do Irão surgem dois dias depois de Donald Trump advertir que as centrais elétricas iranianas seriam destruídas se Teerão não “abrisse totalmente” o Estreito de Ormuz a toda a navegação no prazo de 48 horas. Um prazo que terminaria pelas 23:44 desta segunda-feira.

Depois de encerrar o Estreito por onde passa um quinto do petróleo e gás natural liquefeito consumidos no mundo inteiro, o Conselho de Defesa do Irão intensificou a ameaça de retaliação, afirmando que Teerão cortaria todas as rotas do Golfo através da colocação de minas marítimas se Trump levasse a cabo a sua ameaça, segundo noticiou a comunicação social estatal.

“Qualquer tentativa de atacar as costas ou ilhas do Irão fará com que todas as rotas de acesso no Golfo... sejam minadas com vários tipos de minas marítimas, incluindo minas flutuantes que podem ser lançadas a partir da costa”, lia-se no comunicado que acrescentava que “nesse caso, todo o Golfo ficará praticamente numa situação semelhante à do Estreito de Ormuz durante muito tempo”.

No domingo, a imprensa iraniana citou o representante de Teerão junto da Organização Marítima Internacional, afirmando que o estreito a toda a navegação, exceto a embarcações ligadas aos “inimigos do Irão”. Embarcações indianas e paquistanesas estão entre as que terão sido autorizadas a passar em segurança.

Ora, o que o Irão diz é que foi esta mesma ameaça que levou Donald Trump a recuar, estendendo as tais 48 horas para cinco dias. De acordo com Teerão, o presidente dos Estados Unidos ficou com "medo" da resposta que podia ocorrer em caso de ataque à energia do país.

Isto porque Donald Trump anunciou uma suspensão de todos os ataques a infraestruturas energéticas durante cinco dias, período no qual Estados Unidos e Irão devem, segundo o presidente norte-americano, continuar a conversar para tentar chegar a bom porto.

Temas: Irão Golfo Estreito de ormuz Rede elétrica Guarda revolucionária iraniana

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