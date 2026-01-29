Trump pondera lançar novo ataque de grande escala contra o Irão

Há 43 min

Presidente dos EUA avalia eventuais ataques aéreos militares contra líderes iranianos e autoridades de segurança, bem como ataques a instalações nucleares iranianas e instituições governamentais

O presidente dos EUA, Donald Trump, está a ponderar um novo e importante ataque ao Irão, depois de as discussões preliminares entre Washington e Teerão sobre a limitação do programa nuclear e da produção de mísseis balísticos do país não terem avançado, indicam fontes ligadas ao assunto.

As últimas ameaças de Trump foram recebidas com indignação por parte de Teerão, que prometeu uma resposta imediata a qualquer ação militar dos EUA. Um dos principais conselheiros do líder supremo Ali Khamenei chegou mesmo a ameaçar atacar Israel caso o ataque se concretize.

Trata-se de uma rápida mudança de foco nos objetivos publicamente declarados pela administração norte-americana em relação ao Irão, e ocorre apenas algumas semanas depois de Trump ter considerado seriamente uma ação militar, que apresentou como uma ação de apoio aos protestos em todo o país. Os manifestantes enfrentaram uma violenta repressão por parte das forças de segurança, resultando em centenas de mortos.

Na quarta-feira, Trump publicou uma mensagem na rede social Truth Social a exigir que o Irão se sentasse à mesa das negociações para "um acordo justo e equitativo – SEM ARMAS NUCLEARES". O presidente alertou que o próximo ataque dos EUA ao país "será muito pior" do que o do verão passado, quando os militares norte-americanos atacaram três instalações nucleares do Irão.

As opções em cima da mesa incluem ataques aéreos militares dos EUA contra líderes iranianos e autoridades de segurança consideradas responsáveis ​​pelas mortes de manifestantes, bem como ataques a instalações nucleares iranianas e instituições governamentais, indicam as fontes. Trump ainda não tomou uma decisão final sobre como proceder, mas acredita que as suas opções militares são agora mais amplas em relação ao início deste mês, agora que um grupo de ataque de porta-aviões dos EUA está destacado na região.

O Grupo de Ataque do Porta-Aviões USS Abraham Lincoln entrou no Oceano Índico na segunda-feira e continua a aproximar-se do Irão, onde poderá apoiar quaisquer potenciais operações contra o país, tanto auxiliando em ataques como protegendo os aliados regionais de possíveis represálias iranianas.

Os EUA e o Irão têm vindo a trocar mensagens — incluindo através de diplomatas omanitas e entre o enviado diplomático de Trump, Steve Witkoff, e o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi — no início deste mês sobre uma possível reunião para evitar um ataque dos EUA, que Trump tem vindo a ameaçar em resposta às mortes de manifestantes.

Houve uma breve discussão sobre um encontro presencial, mas isso nunca se concretizou, segundo uma fonte. Não houve negociações diretas sérias entre os EUA e o Irão, dado que Trump intensificou as ameaças de ação militar nos últimos dias, de acordo com outra pessoa ligada ao assunto.

Não se sabe ao certo a razão pela qual Trump voltou a concentrar-se no programa nuclear iraniano, que, segundo o próprio, tinha sido "aniquilado" pelos ataques norte-americanos no Verão passado. Certo é que o Irão tem tentado reconstruir as suas instalações nucleares ainda mais profundamente no subsolo, revela uma fonte com informações recentes dos serviços de informação norte-americanos sobre o assunto, e há muito que resiste à pressão dos EUA para travar o enriquecimento de urânio. O regime proibiu também a agência nuclear da ONU de inspecionar as suas instalações nucleares.

No meio das ameaças de ação militar, os EUA exigiram também pré-condições para uma reunião com as autoridades iranianas, incluindo o fim permanente do enriquecimento de urânio, fundamental para o programa nuclear do Irão, novas restrições ao programa de mísseis balísticos iraniano e a suspensão de todo o apoio a grupos apoiados pelo Irão na região.

O principal ponto de discórdia, segundo as mesmas fontes, tem sido a exigência dos EUA de que o Irão concorde em impor limites ao alcance dos seus mísseis balísticos — uma preocupação aguda para Israel, que gastou grande parte do seu arsenal de intercetores de mísseis a abater mísseis balísticos iranianos durante a guerra de 12 dias, em junho do ano passado. O Irão resistiu a esta exigência e disse aos EUA que só iria discutir o seu programa nuclear. Os EUA não responderam, deixando ambos os lados num impasse.

Um responsável norte-americano disse na segunda-feira que o governo continua disposto a dialogar com o Irão, desde que “eles saibam quais são os termos”.

“Estamos abertos a negócios, por isso, se quiserem entrar em contacto connosco e souberem quais são os termos, então falaremos”, afirmou o responsável, em declarações aos jornalistas.

Sem adiantar mais detalhes sobre esses termos, o funcionário acrescentou apenas que esses pontos “foram divulgados durante todo o início da administração Trump, por isso estão cientes dos termos”.

Mesmo assim, os EUA estão a preparar-se para uma possível ação. As forças armadas norte-americanas têm deslocado sistemas de defesa aérea para a região, incluindo baterias Patriot adicionais, para ajudar a proteger as forças norte-americanas de uma possível retaliação iraniana, adiantou um responsável norte-americano. Os EUA planeiam também deslocar um ou mais sistemas de defesa antimíssil THAAD para a região, segundo várias fontes.

Entretanto, a Força Aérea dos EUA vai realizar um exercício aéreo de vários dias no Médio Oriente, permitindo aos militares que demonstrem que “podem dispersar, operar e gerar missões de combate em condições exigentes — com segurança, precisão e ao lado dos aliados”, refere o tenente-general Derek France, comandante da Força Aérea do Comando Central dos EUA (AFCENT) e comandante da Componente Aérea das Forças Combinadas, citado em comunicado.

O principal diplomata do Irão, Araghchi, alertou na quarta-feira que as forças armadas do país estão totalmente preparadas para responder “imediatamente e com força” a qualquer agressão contra o território, o espaço aéreo ou as águas territoriais do Irão.

“As nossas corajosas Forças Armadas estão preparadas — com o dedo no gatilho — para responder imediata e poderosamente a QUALQUER agressão contra a nossa amada terra, ar e mar”, escreveu Araghchi em inglês, na rede social X. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou que as declarações foram uma resposta às ameaças de Trump.

Ali Shamkhani, um importante conselheiro do Líder Supremo Khamenei, alertou no X que qualquer ação militar seria considerada o início de uma guerra e prometeu uma resposta “sem precedentes”, citando especificamente Telavive como alvo.

Cartazes anti-americanos e bandeiras iranianas em exposição em Teerão, Irão, a 28 de janeiro de 2026. Fatemeh Bahrami/Anadolu/Getty Images

O regime está historicamente fraco, mas um golpe decisivo é improvável

Relatórios recentes dos serviços de informação norte-americanos, sobre os quais Trump foi informado, indicam que o regime iraniano está numa posição historicamente frágil após os ataques norte-americanos e israelitas aos seus locais nucleares e forças aliadas no ano passado, além dos protestos em massa que eclodiram no início deste mês. Trump deu a entender no último fim de semana que deseja ver Ali Khamenei deposto do poder.

"É tempo de procurar uma nova liderança no Irão", declarou Trump ao POLITICO, no sábado, reiterando declarações anteriores de apoio à mudança de regime no Irão.

Na quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou aos deputados que o regime iraniano “está provavelmente mais fraco do que nunca”.

Mas o governo iraniano já antes esteve numa posição enfraquecida, observou uma das pessoas ligadas aos serviços de informação, e não há garantia de que a deposição de Khamenei provoque a queda do regime.

“Mesmo que se elimine o ayatollah, os seus sucessores também são todos linha-dura”, sublinhou a mesma fonte. Além disso, acrescentam outras fontes, também não há indícios de que os serviços de segurança do Irão se estejam a preparar para se virarem contra o governo.

Marco Rubio fez a mesma observação, salientando que “ninguém sabe” quem assumiria o poder se o líder supremo fosse deposto.

No entanto, todas as opções continuam em aberto para o presidente, disse à CNN uma fonte próxima das discussões.

Idealmente, Trump quer realizar um ataque poderoso e decisivo que obrigue Teerão a aceitar os termos dos EUA para um cessar-fogo, explicou um responsável. Em caso de ataque ao Irão, Trump vai querer declarar vitória rapidamente.

Na quarta-feira, no Truth Social, Trump pareceu comparar uma possível operação militar dos EUA no Irão com aquela que ordenou para a Venezuela em dezembro para depor o então presidente Nicolás Maduro. Mas dois responsáveis ​​norte-americanos disseram que Trump está ciente de que um ataque militar contra o Irão seria muito mais difícil do que uma operação secreta na Venezuela.

O Irão possui um arsenal diversificado de sistemas de defesa aérea, mísseis balísticos e drones de ataque unidirecional, bem como caças norte-americanos e russos antigos, mas testados em combate. As capacidades militares de Teerão, mesmo que em número muito inferior e muito mais antigas do que os modernos sistemas americanos, tornam um ataque decisivo muito mais difícil. E, ao contrário da capital venezuelana, Teerão fica a horas da costa, o que representa desafios diferentes para uma potencial operação militar na região.

A administração Trump manteve também conversações com o governo interino da Venezuela antes de deter Maduro, preparando o terreno para um regime de transição. Segundo fontes, não ocorreram conversas semelhantes do lado iraniano.

Marco Rubio reconheceu na quarta-feira que a situação no Irão é “mais complexa”.

“Estamos a falar de um regime que está no poder há muito tempo, pelo que será necessária uma grande reflexão cuidadosa caso essa eventualidade se concretize”, indicou, referindo-se à possibilidade de mudança de regime no país.

Numa demonstração de repúdio por uma possível ação militar dos EUA, os principais aliados americanos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, descartaram a utilização do seu espaço aéreo e do território para uma operação americana.

As posições de ambos os países, tornadas públicas no início desta semana, surgem numa altura de fortes preocupações dos aliados do Golfo e da Turquia sobre potenciais movimentações militares norte-americanas, que foram comunicadas tanto a Teerão como a Washington, segundo uma fonte próxima das discussões.

Trita Parsi, do Quincy Institute, observou que a mensagem iraniana terá sido, provavelmente, "que qualquer país que permita a utilização deste espaço aéreo será também visto como um alvo legítimo pelo Irão, e com isto, estão a sinalizar que isto será muito mau para estes países também".

Um ataque ao Líder Supremo do Irão implica os seus próprios desafios. Após o conflito de junho entre Israel e o Irão, o ministro da Defesa israelita reconheceu que o país não teve oportunidade de atacar o ayatollah.

“Ele era um alvo legítimo para a eliminação, mas não foi possível desta vez”, explicou Israel Katz numa série de entrevistas após o conflito.

Na ofensiva inicial de junho, Israel eliminou o oficial militar de mais alta patente do Irão, o chefe da Guarda Revolucionária de elite e outros, demonstrando a precisão das informações que Israel possuía antes do ataque. Mas Israel nunca conseguiu localizar Khamenei.

Katz, que já tinha dito que Khamenei estava marcado para morrer, admitiu que Israel não conseguiu localizar o líder iraniano depois de este ter entrado na clandestinidade.

“Khamenei entendeu isso. Escondeu-se e até cortou o contacto com os comandantes”, assumiu Katz à Kan News. “Portanto, no final do dia, não era realista.”

Mohammed Tawfeeq, da CNN, contribuiu para esta reportagem.