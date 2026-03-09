Tropas no terreno? EUA consideram operação especial para apreender urânio enriquecido do Irão

Joana Azevedo Viana
Há 1h e 26min
O presidente Donald Trump conversa com a imprensa enquanto o secretário da Defesa, Pete Hegseth (à direita), e o enviado especial Steve Witkoff (ao centro) estão ao seu lado a bordo do Air Force One, a 7 de março (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Notícia foi avançada pela Bloomberg e o Axios no domingo, ao início da segunda semana de ataques e contra-ataques no Médio Oriente. Fontes dizem que essa é uma de várias opções a serem estudadas pela administração Trump

Donald Trump está a avaliar a opção de enviar forças especiais para o terreno no Irão a fim de apreender o urânio enriquecido do regime, que alegadamente, segundo o presidente dos EUA, está perto do nível necessário para a produção de bombas nucleares.

A informação foi avançada este fim de semana por três diplomatas sob anonimato à Bloomberg, com o Axios a avançar a mesma notícia citando quatro fontes com conhecimento das discussões da administração.

Como adianta o Axios, qualquer operação para obter o controlo do material enriquecido exigiria tropas norte-americanas e/ou israelitas no terreno, para acederem às instalações subterrâneas fortemente fortificadas no contexto da guerra que EUA e Israel decidiram lançar sem pré-aviso há pouco mais de uma semana.

Trump tem alegado ao longo dos últimos meses, ainda antes de ordenar os primeiros ataques ao Irão, que o objetivo desta guerra é impedir que o país obtenha armas nucleares; segundo o secretário-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, não há provas de que o Irão estivesse a construir uma arma nuclear, embora sejam necessárias inspeções para assegurar que o urânio enriquecido serve exclusivamente para fins domésticos.

O argumento do presidente dos EUA também contraria as informações da sua própria administração em junho passado, no final da chamada Guerra dos 12 Dias, quando foi garantido que os ataques coordenados com Israel contra as instalações de enriquecimento de urânio tinham “obliterado” o programa nuclear iraniano.

A possível operação no terreno - que não é certo se seria uma missão americana, israelita ou conjunta - envolve, segundo as fontes citadas pelo Axios, a apreensão dos cerca de 440 quilos de urânio enriquecido a 60% pelo regime, material que pode ser convertido em grau bélico numa questão de semanas.

Numa reunião com legisladores no Congresso na terça-feira passada, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tinha sido questionado sobre a segurança do urânio enriquecido do Irão, respondendo que "alguém vai ter de ir buscá-lo", sem especificar quem.

Ao Axios, um oficial de defesa israelita disse que Trump e a sua equipa estão a considerar "seriamente" o envio de unidades de operação especial para o Irão em missões específicas, sem precisar quais. Já um oficial norte-americano diz que a administração Trump debateu duas opções: remover completamente o material do Irão ou enviar especialistas nucleares para o diluírem in loco.

Esta missão envolveria provavelmente operadores especiais a par de cientistas nucleares, possivelmente da AEIA. Duas das fontes citadas pelo Axios dizem que essas duas alternativas integram um cardápio mais alargado de opções que foram apresentas a Trump antes do início da guerra, a 28 de fevereiro.

Na sexta-feira, a NBC News tinha noticiado que Trump discutiu a ideia de enviar um pequeno contingente de tropas americanas para o Irão com "fins estratégicos específicos", com o Semafor a noticiar também que, entre as opções para o Irão que a administração está a analisar, se contam operações especiais contra instalações nucleares.

Temas: Irao EUA Israel Programa nuclear Uranio

Médio Oriente

Ponto de situação: o que sabemos ao décimo dia da guerra dos EUA e Israel contra o Irão

Há 34 min

Tropas no terreno? EUA consideram operação especial para apreender urânio enriquecido do Irão

Há 1h e 26min

Vídeo parece confirmar ataque aéreo dos EUA a base iraniana junto a escola onde morreram mais de 160 meninas

Há 2h e 25min

Como Trump nos arrastou a todos para uma grande guerra sem sequer nos avisar

Há 2h e 29min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08

Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Ontem às 23:15

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

7 mar, 22:00

Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa

7 mar, 15:00

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

Ontem às 07:00

Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores

6 mar, 23:27

“Foram 12 anos de inferno”. Madalena foi vítima de violência, sobreviveu e, hoje, é uma mulher “louca pela vida”

Ontem às 09:00

Depois do Irão e da Venezuela, Kim Jong-un tem de decidir como lidar com Trump

Ontem às 17:47

Irão volta a ter Líder Supremo: este é o homem discreto que nem o pai queria ver no lugar

Ontem às 21:25

"Já não é daqui a dois anos, está a acontecer agora": a IA vai mesmo "destruir" vários empregos e "o que estamos a ver é a fronteira do que pode ser o nosso futuro"

7 mar, 09:00

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

6 mar, 21:19