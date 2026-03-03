Sem aviso prévio e sem sirenes: como seis militares americanos foram mortos num ataque iraniano no Kuwait

Um vídeo geolocalizado pela CNN mostra fumo a sair de uma instalação americana no Porto de Shuaiba, no domingo

Seis soldados norte-americanos foram mortos num ataque iraniano contra um centro de operações improvisado no Kuwait. O ataque foi rápido e não houve aviso prévio ou sirenes para alertar as tropas a retirarem-se ou abrigarem-se num bunker

Os primeiros soldados norte-americanos mortos no conflito entre os EUA e o Irão foram vítimas de um ataque direto iraniano a um centro de operações improvisado num porto civil no Kuwait, no domingo de manhã,  informou à CNN uma fonte oficial..

O número de mortos no ataque ao porto de Shuaiba subiu para seis, anunciou na segunda-feira o Comando Central dos EUA, após a recuperação dos restos mortais de mais dois militares.

Antes, na segunda-feira, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou que o ataque que matou os militares atingiu um "centro de operações tático fortificado", mas que "um" projétil conseguiu ultrapassar as defesas aéreas. A CNN tinha noticiado anteriormente que havia suspeitas de que o evento se tratou de um ataque com um drone.

A mesma fonte disse à CNN que o ataque foi direto, pouco depois das 09:00 (hora local) no centro do edifício, descrito como um atrelado com escritórios no interior. O ataque foi rápido e não houve aviso prévio ou sirenes para alertar as tropas a retirarem-se ou abrigarem-se num bunker, acrescentou a mesma fonte. Horas depois do ataque, o fogo ainda ardia em algumas partes do edifício – o interior do centro de operações improvisado estava enegrecido e as paredes foram projetadas para fora pela explosão, com algumas partes a desprenderem-se do edifício.

Uma imagem de satélite capturada na manhã de domingo mostrava um edifício no porto em chamas e um denso fumo escuro a subir ao céu.

Imagens mostram o local onde militares norte-americanos foram mortos no Kuwait. A imagem da esquerda foi obtida a 26 de junho de 2025. A imagem da direita foi obtida a 1 de março de 2026. Planet Labs PBC

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) informou inicialmente que três militares foram mortos, mas não especificou o local do ataque. Segundo a mesma fonte, no local estavam dezenas de pessoas, mas os últimos militares declarados mortos em combate não foram logo localizados. Com o edifício ainda em chamas em alguns pontos, foi necessário tempo para recuperar os restos mortais dos restantes militares, acrescentou a fonte.

O comunicado do CENTCOM divulgado na segunda-feira informou ainda que algumas instalações foram atingidas “durante os ataques iniciais do Irão”. O Exército não identificou os soldados mortos no domingo, uma vez que as famílias ainda estão a ser notificadas.

O mesmo comunicado referiu que as forças norte-americanas “recuperaram recentemente os restos mortais de dois militares que estavam desaparecidos” na instalação atingida.

Os soldados estavam colocados no 1.º Comando de Apoio Teatral, um quartel-general independente com sede em Fort Knox, Kentucky, com tropas de outras unidades da base destacadas para apoio em rotações de nove meses.

As seis baixas são as primeiras mortes em combate na operação militar contra o Irão, que começou no início da manhã de sábado, denominada Operação Fúria Épica. Pete Hegseth e o presidente Donald Trump admitiram que é provável que surjam entretanto mais baixas. Um porta-voz do CENTCOM disse na segunda-feira que 18 soldados ficaram gravemente feridos durante a operação militar dos EUA.

Em declarações à imprensa na segunda-feira, o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Caine, considerou que os soldados mortos em combate são "o melhor” que os EUA “têm para oferecer" e representam "verdadeiros exemplos do que significa serviço altruísta".

"Os nossos mais profundos e sinceros sentimentos estão com as suas famílias, os seus amigos e as suas unidades", continuou. "Estamos de luto convosco e jamais os esqueceremos".

Thomas Bordeaux, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

