“São apenas tratores”. Enquanto EUA e Israel gastam milhões a destruir locais de mísseis, Irão recupera com “baixíssima tecnologia”

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Reabertura de locais subterrâneos onde o Irão esconde os seus mísseis e lançadores põe a descoberto limitações do plano de bombardeamento dos EUA, indicam especialistas

O Irão está prestes a lançar muito mais mísseis de longo alcance contra Israel e outras nações do Médio Oriente, após ter desenterrado rapidamente os seus arsenais subterrâneos – um esforço que destaca as limitações da estratégia de bombardeamento dos EUA, dizem especialistas.

Durante semanas, ataques dos Estados Unidos e de Israel restringiram o acesso do Irão aos seus locais subterrâneos de mísseis, destruindo estradas e soterrando entradas de túneis.

Contudo, imagens de satélite analisadas pela CNN mostram como o Irão usou equipamentos simples, como tratores e camiões basculantes, para neutralizar essas dispendiosas campanhas armadas – sugerindo que as capacidades de mísseis de Teerão não podem ser destruídas apenas atacando entradas de túneis, sublinham especialistas.

Embora o Irão e os EUA tenham chegado a um acordo provisório para reabrir o Estreito de Ormuz, ainda faltam meses de trabalho para definir os detalhes.

Se as hostilidades forem retomadas, o Irão está em posição de “continuar a lançar mísseis enquanto tiver lançadores e equipas, mesmo que a produção tenha sido interrompida”, refere Sam Lair, investigador associado do Centro James Martin de Estudos de Não Proliferação, que analisa as capacidades de mísseis do Irão. “Não há nada que impeça os lançadores de serem armados com o amplo stock de mísseis que os iranianos ainda possuem.”

Numa base de mísseis em Dezful, no Irão, quatro das cinco entradas para a instalação subterrânea foram reabertas em 12 de maio; destacada com um círculo cinzento está a única entrada do complexo que continua bloqueada. foto Airbus

Durante os combates, o Irão trabalhou para escavar as entradas dos túneis com grande risco, perante ataques frequentes dos EUA e Israel aos equipamentos usados ​​nas escavações. Esse trabalho permitiu que Teerão continuasse a lançar mísseis durante toda a guerra, embora em taxas muito reduzidas. Desde o cessar-fogo, há mais de sete semanas, os esforços iranianos para escavar as bases aceleraram significativamente.

A CNN descobriu que o Irão já desbloqueou 50 das 69 entradas de túneis atingidas pelos EUA e Israel em 18 instalações subterrâneas de mísseis.

O Irão também reparou outras partes das bases, incluindo estradas que os EUA e Israel bombardearam para impedir a sua utilização por lançadores de mísseis. Imagens de satélite mostram que quase todas essas crateras foram preenchidas e, em dois locais, até mesmo repavimentadas.

“Os militares dos EUA são bons a obter sucessos táticos, e o cerco e a supressão da força de mísseis iraniana são um ótimo exemplo disso”, concede Lair. “No entanto, se isso não for acompanhado por um conjunto de objetivos de guerra estratégicos razoáveis ​​e uma teoria de vitória alcançável, pode acabar a ser um fracasso estratégico.”

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, não respondeu a perguntas específicas sobre as descobertas da CNN, repetindo uma declaração anterior de que “as forças armadas norte-americanas são as mais poderosas do mundo e têm tudo o que precisam para executar as suas missões no momento e local escolhidos pelo presidente”.

Um objetivo da guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump, apontou repetidamente o arsenal de mísseis do Irão como um motivo para a guerra, sendo a sua destruição um dos principais objetivos dela. Numa publicação na Truth Social em março, Trump listou "degradar completamente a capacidade de mísseis iranianos, os seus lançadores e tudo o mais relacionado a eles" como um dos cinco "objetivos" da guerra.

A rede de bases subterrâneas de mísseis do Irão, que começou a ser construída há mais de 20 anos, oferece proteção considerável aos seus mísseis e lançadores. A profundidade das instalações, algumas das quais enterradas sob centenas de metros de rocha, limita as opções que os militares dos EUA e de Israel têm para atacar as bases.

Imagens de satélite de uma base de mísseis a norte de Kermanshah, no Irão, mostram que duas entradas de túneis bombardeadas pelos EUA e por Israel foram reabertas. Esta primeira imagem da Airbus foi captada a 9 de março, ao 10.º dia da guerra...

... enquanto esta, mostrando a mesma exata localização, foi captada por satélite há três semanas, a 8 de maio. foto Airbus

Assim, nas primeiras semanas do conflito, os militares passaram a atacar as suas entradas, o que, combinado com os esforços para encontrar e destruir os lançadores, resultou numa limitação significativa do lançamento de mísseis iranianos.

Esses ataques danificaram gravemente as bases, soterrando a maioria das entradas dos túneis sob montanhas de escombros e destruindo as estradas que conduziam aos locais.

Imagens de satélite analisadas pela CNN à data mostraram instalações como a Base de Mísseis Norte de Isfahan, um importante local subterrâneo de mísseis, devastadas por múltiplos ataques, com escombros a cobrir túneis e lançadores destruídos do lado de fora.

Os EUA e Israel também empreenderam um amplo esforço para destruir a cadeia de abastecimento de mísseis do Irão, desde fábricas onde pequenas componentes eletrónicas são produzidas até aos locais onde propelentes de foguetes e corpos de mísseis são fabricados.

Após os EUA e o Irão terem acordado um cessar-fogo a 8 de abril, o Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, citou os esforços, dizendo que o Irão estava "a desenterrar os seus lançadores e mísseis remanescentes, sem capacidade de os substituir” porque “não têm indústria de defesa".

Especialistas acreditam que o Irão ainda possui cerca de 1.000 mísseis armazenados em locais subterrâneos.

Os especialistas acreditam que esse stock, localizado em profundidade, provavelmente não sofreu muitos danos com ataques na superfície, especialmente considerando que as forças armadas israelitas atacaram entradas de túneis da mesma maneira durante a chamada Guerra dos Doze Dias, levada a cabo no ano passado.

Um esforço frenético de reparação

Para reabrir as bases, o Irão utilizou uma variedade de equipamentos de construção e terraplenagem. Nas imagens de satélite, é possível ver carregadeiras frontais a recolher entulho enquanto camiões basculantes preenchem as crateras com terra.

Numa base nos arredores de Isfahan, os EUA e Israel realizaram inúmeros ataques para bloquear quatro entradas de túneis durante a guerra. Pelo menos 18 crateras podiam ser vistas em duas das entradas, indicando a quantidade de munições gasta para bloquear os túneis.

No início de maio, uma imagem de satélite mostrou um camião basculante a ser usado para preencher as crateras. As outras duas entradas, também bloqueadas por crateras e destroços, já haviam sido abertas, e as estradas de acesso a elas, anteriormente destruídas por bombardeamentos, haviam sido repavimentadas.

Numa base nos arredores de Khomeyn, em meados de abril, uma imagem mostrou pelo menos 10 veículos de construção envolvidos nos esforços para reabrir uma das entradas.

Uma imagem de satélite de uma base subterrânea de mísseis perto de Khomeyn, no Irão, mostra pelo menos 10 veículos de construção em trabalhos para limpar a entrada de um túnel, em 15 de abril de 2026. foto Airbus

À medida que o Irão recupera os seus mísseis e restaura a funcionalidade das suas bases de mísseis, os analistas temem que a ameaça contínua representada por esse arsenal esteja a ser subestimada, especialmente considerando o abastecimento cada vez menor de intercetores de mísseis dos EUA.

Os ataques às fábricas de mísseis do Irão também podem não impedir Teerão de reconstituir as suas capacidades de produção de mísseis pelo tempo que os EUA e Israel desejariam. Durante a Guerra dos Doze Dias, algumas dessas mesmas fábricas também foram atacadas. Embora os ataques recentes tenham sido muito mais abrangentes, imagens de satélite mostraram que o Irão já havia reconstruído algumas das instalações atingidas em junho do ano passado.

Avaliações dos serviços de informações dos EUA indicam que o Irão tem vindo a reconstruir capacidades militares importantes, incluindo a retomada da produção de drones e a substituição de lançadores de mísseis e da capacidade de produção.

“Os iranianos ultrapassaram todos os prazos que a comunidade de inteligência havia estabelecido para a reconstrução”, diz uma fonte oficial norte-americana à CNN.

Para Kadyshev, essa diferença nas tecnologias expõe a dificuldade em encontrar opções militares contra o Irão. “É preciso usar armas muito sofisticadas e muito caras para causar esse tipo de dano, e a recuperação é feita com baixíssima tecnologia – são apenas tratores.”

Gianluca Mezzofiore, da CNN, contribuiu para esta reportagem