Irão diz que protestos tornaram-se violentos "para dar uma desculpa" a Trump para intervir

Há 1h e 34min

O chefe da diplomacia do Irão, Abbas Araghchi, disse esta segunda-feira que os protestos em todo o país "tornaram-se violentos e sangrentos para dar uma desculpa" para uma intervenção militar dos Estados Unidos.

A alegação do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano surgiu num encontro com diplomatas estrangeiros em Teerão e foi citada pela emissora Al Jazeera, financiada pelo Qatar, que tem permissão para operar apesar do corte da internet no Irão.

Araghchi não apresentou provas para suportar esta alegação, mas garantiu que "a situação está sob controlo total" em todo o país, numa altura em que ativistas garantem que pelo menos 544 pessoas foram mortas — a grande maioria manifestantes.

Irão sem Internet há 84 horas devido aos protestos

O corte da Internet decidido na quinta-feira pelas autoridades iranianas, devido aos protestos contra o Governo, continua em vigor, disse a organização não-governamental (ONG) de monitorização da cibersegurança Netblocks.

Os dados mostram que o corte da Internet continua há 84 horas no Irão, escreveu a ONG na rede social X.

Na quinta-feira, as autoridades cortaram a Internet e o sinal de telemóveis em todo o país, na sequência de uma grande manifestação em Teerão e depois de terem sido publicados nas redes sociais vídeos que mostravam uma multidão em protesto.