Porque um possível acordo com o Irão pode ser quase tão controverso quanto a própria guerra

A melhor esperança para pôr fim a uma guerra mal planeada, iniciada com escassa consulta ao Congresso ou ao povo norte-americano, pode ser uma paz insatisfatória que deixe questões críticas por resolver mais tarde e agrave a divisão em Washington.

Donald Trump tem repetido que um acordo para travar o conflito que escolheu com o Irão está iminente e muito próximo. Em todas as ocasiões, as suas previsões acabaram por se revelar desejo de cenário ou uma leitura incorreta das verdadeiras intenções iranianas.

Por isso, não surpreende que as suas mais recentes afirmações de que um acordo-quadro com Teerão está perto tenham sido recebidas com ceticismo e confusão — nem que tanto os falcões conservadores como os democratas pareçam acreditar que está prestes a ceder a um mau acordo.

Ainda assim, o burburinho diplomático sugere que poderá estar próxima uma solução para reabrir o Estreito de Ormuz e aliviar o bloqueio norte-americano a navios e portos iranianos. Esse avanço poderá ser um ponto de partida para negociações que a administração tentará usar para travar quaisquer ambições nucleares restantes do Irão.

Um acordo mais concreto, para lá do atual frágil cessar-fogo, seria saudado a nível mundial, por trazer a esperança de aliviar as crises energéticas e económicas desencadeadas pela guerra e pelo encerramento do estreito por parte do Irão.

A guerra do Irão, tal como tudo em Washington, está refém de políticas amargas, ideologias enraizadas e políticos que procuram impulsionar o seu perfil. A recusa agressiva da administração em aceitar críticas sobre um conflito que parece ter subestimado largamente a capacidade de resistência do Irão não ajudou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, caminha em direção ao Rose Garden, na Casa Branca, no dia 11 de maio. Kent Nishimura/AFP/Getty Images

Importa notar que Trump não pode ganhar politicamente. As sondagens mostram que a maioria dos americanos se opõe à guerra, pelo que enfrentaria uma reação igual ou maior caso ordenasse novos ataques contra o Irão — um passo que poderia desencadear uma escalada violenta e piorar a crise económica. Mas os presidentes são frequentemente tentados a lançar novas aventuras militares para salvar a face, ou a procurar uma saída que muitas vezes se transforma num atoleiro. Quando recuam, vidas podem ser salvas.

Ainda assim, os detalhes emergentes de um possível acordo com o Irão sugerem que os termos de um pacto de paz podem estar para além da capacidade de Trump o transformar numa vitória política.

Indicações, por exemplo, de que Washington poderá descongelar alguns ativos iranianos e desmontar gradualmente o seu próprio bloqueio para persuadir o Irão a reabrir o estreito iriam, na prática, validar a vantagem que a República Islâmica conquistou na guerra e entregar importantes trunfos de negociação aos EUA.

Qualquer compromisso do Irão no memorando de que não procurará armas nucleares seria recebido com grande reserva em Washington. Um período proposto de pelo menos 60 dias para negociações destinadas a resolver pontos em aberto sobre o enriquecimento nuclear iraniano, incluindo o seu stock de urânio, também parece demasiado curto dada a complexidade das questões. A história mostra que o Irão gostaria de arrastar os Estados Unidos para um período prolongado de diplomacia inconclusiva que pode durar meses ou anos.

Outra razão para cautela é que não é claro que o Irão, com um sistema de governo ainda mais opaco após a morte de líderes no conflito, aceite qualquer acordo de paz que os EUA aparentemente estejam dispostos a oferecer. Surgiram mensagens contraditórias de Teerão ao fim de semana. E os novos líderes iranianos parecem acreditar que venceram este confronto com a superpotência americana — ainda que a sua economia esteja em crise e os cidadãos que reprimem enfrentem condições difíceis.

Os contornos de um possível acordo ficam, entretanto, muito aquém da “RENDIÇÃO INCONDICIONAL” que Trump exigiu ao Irão em março. Mas o presidente está sob forte pressão para encontrar uma solução, com os preços do combustível a subir, a sua popularidade a cair e o apoio dos republicanos no Congresso a enfraquecer em relação ao Irão e a outras questões.

Falcões republicanos pressionam Trump a não ceder

Alguns republicanos receiam que Trump esteja prestes a recuar.

“Olhe, foi-nos dito há cerca de 11 semanas pelo (secretário Pete) Hegseth e pelo Departamento de Defesa que tinham aniquilado as defesas do Irão e que era apenas uma questão de tempo até termos o material nuclear”, disse o senador da Carolina do Norte Thom Tillis à CNN no programa “State of the Union”, no domingo. “Agora estamos a falar de uma posição em que podemos aceitar que o material nuclear permaneça no Irão? Como é que isso faz sentido?”

O senador dos EUA Thom Tillis fala com os jornalistas no Capitólio, a 15 de abril. Andrew Harnik/Getty Images

Os EUA e Israel definiram a remoção das reservas de urânio altamente enriquecido do Irão como um objetivo central da guerra. Mas as baixas que poderiam resultar de uma tentativa de o extrair à força têm sido proibitivas. E as concessões que o Irão exigiria para o entregar por via diplomática deverão ser muito elevadas.

A aproximação a um acordo também gerou cepticismo por parte do senador Roger Wicker, presidente da Comissão das Forças Armadas do Senado. O senador do Mississippi escreveu na rede X que a intenção de Trump de “terminar o trabalho” no Irão tinha sido correta, mas procurar agora um acordo poderia criar “uma perceção de fraqueza”.

O aliado de Trump, o senador Lindsey Graham, alertou no sábado que permitir ao Irão explorar a sua vantagem ao controlar o Estreito de Ormuz poderia alterar o equilíbrio de poder regional.

Estes argumentos têm algum mérito. Mas também não é claro como mais combates, somados à ofensiva de semanas dos EUA e Israel contra o Irão, teriam maior probabilidade de quebrar a resistência de Teerão.

Uma bandeira iraniana esvoaça ao vento enquanto os navios permanecem ancorados no dia 16 de maio no Estreito de Ormuz, perto da Ilha de Larak, no Irão. Majid Saeedi/Getty Images

A CNN noticiou na semana passada, citando duas fontes ligadas a avaliações da inteligência norte-americana, que Teerão terá retomado parte da produção de drones e está a reconstruir certas capacidades militares degradadas pelos ataques EUA-Israel. Isto significa que o regresso da guerra poderia provocar uma retaliação iraniana ainda mais intensa e prejudicial contra Estados do Golfo, infraestruturas críticas e forças dos EUA do que na primeira fase. Uma tentativa de reabrir o estreito pela força seria potencialmente perigosa e demorada.

Trump enfrenta também críticas dos democratas, que o acusaram de iniciar a guerra, de a conduzir de forma errada e agora de lidar com o seu possível desfecho. Os ataques mostram que o partido acredita que a oposição maioritária dos eleitores à guerra pode dar-lhes vantagem nas eleições intercalares.

O senador Cory Booker manifestou preocupação com relatos sobre a sequência de um acordo, começando pela abertura do estreito e deixando para depois as negociações nucleares.

“O que estou a ver e que me deixa profundamente indignado é que o presidente disse que entrou nisto para lidar com o programa nuclear deles”, afirmou o democrata do New Jersey no “State of the Union”. “Isto não resolve isso.”

Booker acrescentou: “Donald Trump está a ser manipulado como o tolo que é por nos ter colocado nisto em primeiro lugar.”

O senador Chris Van Hollen alertou que o acordo proposto poderia “levar-nos de volta ao status quo pré-guerra ou pior”, mas sugeriu que os EUA talvez não tenham escolha.

“Acho que isto foi um erro. Quando se está a cavar um buraco, deve-se parar de cavar, e parece que é isso que estamos finalmente a fazer”, disse o democrata de Maryland no “Fox News Sunday”.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, discursa numa conferência de imprensa conjunta em Nova Deli, a 24 de maio. Julia Demaree Nikhinson/AFP/Pool/Getty Images

O secretário de Estado Marco Rubio respondeu às críticas durante uma viagem à Índia. “A ideia de que este presidente, tendo em conta tudo o que já demonstrou estar disposto a fazer, vai aceitar um acordo que coloque o Irão numa posição mais forte em termos de ambições nucleares é absurda”, afirmou.

O presidente parece ter ouvido as preocupações de que poderá estar prestes a aceitar um mau acordo. “Instruí os meus representantes para não avançarem rapidamente com um acordo, porque o tempo joga a nosso favor”, escreveu nas redes sociais no domingo.

Com o Memorial Day a marcar o início de um verão político volátil que pode decidir as eleições intercalares, responsáveis republicanos sublinharam que a paz pode trazer benefícios eleitorais.

Kevin Hassett, diretor do Conselho Económico Nacional de Trump, disse à Fox News que um acordo libertaria uma “avalanche” de petróleo através do estreito. “Poderíamos até estar perante inflação negativa devido à descida dos preços da energia”, afirmou. E o deputado da Florida Byron Donalds disse à Fox que, assim que houvesse acordo, “os preços do petróleo cairiam e os preços da gasolina também nos Estados Unidos”.

No entanto, vários analistas alertam que a recuperação após o encerramento do estreito — que deixou dezenas de petroleiros retidos no Golfo durante semanas — não terá impacto imediato na economia global ou na acessibilidade nos EUA. Analistas do JPMorgan, por exemplo, estimam que o petróleo ronde os 97 dólares por barril durante o resto do ano.

Donald Trump caminha ao chegar ao Aeroporto de Morristown, em Nova Jérsia, no dia 22 de maio. Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Duas questões críticas que Trump terá de responder

À medida que mais detalhes do acordo são conhecidos, Trump enfrentará várias questões centrais. Primeiro, se o eventual acordo será mais sólido do que o pacto de 2015 negociado pelo ex-presidente Barack Obama com o Irão e potências mundiais, que limitava os caminhos de Teerão para obter armas nucleares e incluía verificação rigorosa e constante.

Segundo, se a decisão de Trump de abandonar esse acordo — e uma guerra que já causou 13 mortos norte-americanos em combate, fechou a região do Golfo, custou milhares de milhões de dólares e provavelmente matou centenas de iranianos — colocou os Estados Unidos numa posição melhor face ao Irão.

O facto de esta ser sequer uma questão sublinha o dilema de Trump: retomar a guerra pode ter consequências políticas e económicas graves. Terminá-la nos melhores termos possíveis pode ser quase tão problemático e impopular.