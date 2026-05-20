Plano dos EUA e Israel para o Irão incluía Mahmoud Ahmadinejad como alternativa ao regime

Há 2h e 39min

A escolha de Ahmadinejad é considerada surpreendente, tendo em conta o histórico político do antigo presidente iraniano

Os Estados Unidos e Israel terão entrado no conflito com o Irão com um plano inesperado: apostar em Mahmoud Ahmadinejad, antigo presidente iraniano conhecido pelas suas posições duras contra Israel e os EUA, para assumir um eventual papel numa mudança de liderança em Teerão, avança o New York Times.

Segundo informações disponibilizadas por responsáveis norte-americanos ligados ao processo, o plano terá sido desenvolvido por Israel e incluía contactos prévios com Ahmadinejad. Dias depois dos primeiros ataques israelitas, que mataram o líder supremo iraniano e outras figuras de topo do regime, Donald Trump chegou mesmo a afirmar publicamente que seria melhor que “alguém de dentro” assumisse o controlo do país.

No entanto, o plano terá rapidamente começado a falhar. De acordo com os mesmos responsáveis e com um associado do antigo presidente iraniano, Ahmadinejad ficou ferido logo no primeiro dia da guerra, após um ataque israelita à sua residência em Teerão, alegadamente concebido para o retirar de uma situação de prisão domiciliária.

Embora tenha sobrevivido ao ataque, Ahmadinejad terá perdido confiança no plano de mudança de regime após o episódio. Desde então, deixou de ser visto em público e o seu paradeiro e estado de saúde são desconhecidos.

A escolha de Ahmadinejad é considerada surpreendente, tendo em conta o histórico político do antigo presidente iraniano. Durante os seus mandatos, entre 2005 e 2013, destacou-se pelas declarações contra Israel, pelo apoio firme ao programa nuclear iraniano, pelas críticas aos Estados Unidos e pela repressão da oposição interna.