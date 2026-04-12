"Ordenei o BLOQUEIO de todos os navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz": Trump reage ao fracasso das negociações com o Irão e deixa uma garantia

Há 3h e 2min

As conversações de alto nível no Paquistão, entre sábado e domingo, terminaram sem acordo após 21 horas de negociações. Em reação, Donald Trump foi categórico: “O IRÃO NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!”. Menos de uma hora depois, numa entrevista à Fox News, admitiu que, para já, não é possível bloquear o Estreito de Ormuz e revelou que a NATO já manifestou disponibilidade para ajudar.

A reação de Donald Trump ao fracasso das negociações entre os Estados Unidos e o Irão demorou algumas horas, mas foi contundente. Numa série de duas longas publicações na rede social Truth Social, o presidente norte-americano anunciou a intenção de iniciar, de imediato, um bloqueio naval ao estreito de Ormuz, acusando Teerão de se recusar a abandonar as ambições nucleares.

“Com efeitos imediatos, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de todos e quaisquer navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz,” começou por dizer o presidente dos EUA.

Na mesma publicação, Trump acusou Teerão de utilizar a passagem como forma de pressão internacional. “ISTO É EXTORSÃO MUNDIAL, e os líderes dos países, especialmente os Estados Unidos da América, nunca serão extorquidos”, afirmou, acrescentando que ordenou à Marinha norte-americana que intercetasse embarcações que tenham pagado taxas ao Irão, sublinhando que “ninguém que pague uma portagem ilegal terá passagem segura em alto-mar”.

O tom das declarações tornou-se ainda mais duro ao advertir que qualquer ataque iraniano teria consequências severas. “Qualquer iraniano que dispare contra nós, ou contra embarcações pacíficas, será DESTRUÍDO!”

“Além disso e, no momento apropriado, estamos totalmente ‘PRONTOS E ARMADOS’, e as nossas Forças Armadas acabarão com o pouco que resta do Irão!”, acrescentou Trump numa das duas publicações feitas horas depois do fim das negociações com o Irão.

As conversações de alto nível, que decorreram em Islamabad, no Paquistão, sábado e domingo, terminaram sem acordo após 21 horas de negociações. A confirmação do fracasso chegou pela voz do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que confirmou o desfecho, sublinhando que o principal objetivo de Washington não foi alcançado.

“Mas a verdade é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não irão procurar obter uma arma nuclear, nem irão procurar as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear”, afirmou aos jornalistas. “Esse é o objetivo central do presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentámos alcançar através destas negociações.”

Do lado iraniano, a televisão estatal Irib atribuiu o fracasso das negociações às “exigências irracionais” dos Estados Unidos, referindo que, apesar de várias iniciativas da delegação iraniana, não foi possível alcançar um entendimento.

"O IRÃO NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!”

Já numa segunda publicação, também feita na Truth Social, Trump acusou Teerão de não cumprir a promessa de manter o Estreito de Ormuz aberto, responsabilizando o país pela instabilidade global. “O Irão prometeu abrir o Estreito de Ormuz e falhou deliberadamente em fazê-lo. Isto causou ansiedade, perturbação e sofrimento a muitas pessoas e países em todo o mundo.”

O presidente norte-americano revelou ainda ter sido informado sobre o desenrolar das negociações pelo vice-presidente JD Vance, pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner, elogiando também a liderança paquistanesa.

“Fui totalmente informado pelo vice-presidente JD Vance, pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner sobre a reunião que teve lugar em Islamabad, através da liderança amável e muito competente do Marechal de Campo Asim Munir e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão. São homens verdadeiramente extraordinários.”

Apesar de reconhecer que alguns pontos das negociações poderiam ser considerados positivos, Trump reiterou que a questão nuclear foi determinante para o fracasso das conversações. “Poderia entrar em grande detalhe e falar sobre muito do que foi alcançado, mas há apenas uma coisa que importa — O IRÃO NÃO ESTÁ DISPOSTO A ABANDONAR AS SUAS AMBIÇÕES NUCLEARES!”

O presidente destacou ainda que, embora os representantes de ambos os países tenham desenvolvido uma relação cordial durante as negociações, isso não alterou a posição iraniana quanto ao ponto essencial. “Como sempre disse, desde o início e há muitos anos, O IRÃO NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!”

NATO e Reino Unido "já querem ajudar"

Mas as declarações não se ficaram por aqui. Cerca de uma hora depois das publicações na sua rede social, Donald Trump confirmou que a NATO e o Reino Unido "já estão disponíveis" para apoiar os Estados Unidos na gestão da situação no Estreito de Ormuz, em declarações à Fox News.

Durante a mesma entrevista, Trump clarificou a intenção de avançar com um bloqueio do estreito, admitindo que o processo poderá demorar algum tempo, mas assegurando que a normalização da navegação será rápida.

“Vamos bloquear o Estreito de Ormuz, isso levará algum tempo”, afirmou, acrescentando que “não demorará muito para limpar o estreito”.

O líder norte-americano destacou ainda que vários Estados deverão colaborar nesta operação. Segundo Trump, “diversos países vão ajudar”, especificando que o Reino Unido e outras nações já estão a enviar navios caça-minas para a região.