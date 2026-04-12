Benfica
18:00
0 - 0
Nacional

"Ordenei o BLOQUEIO de todos os navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz": Trump reage ao fracasso das negociações com o Irão e deixa uma garantia

Tiago Ferreira Resende
Há 3h e 2min
Donald Trump (AP)

As conversações de alto nível no Paquistão, entre sábado e domingo, terminaram sem acordo após 21 horas de negociações. Em reação, Donald Trump foi categórico: “O IRÃO NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!”. Menos de uma hora depois, numa entrevista à Fox News, admitiu que, para já, não é possível bloquear o Estreito de Ormuz e revelou que a NATO já manifestou disponibilidade para ajudar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A reação de Donald Trump ao fracasso das negociações entre os Estados Unidos e o Irão demorou algumas horas, mas foi contundente. Numa série de duas longas publicações na rede social Truth Social, o presidente norte-americano anunciou a intenção de iniciar, de imediato, um bloqueio naval ao estreito de Ormuz, acusando Teerão de se recusar a abandonar as ambições nucleares.

“Com efeitos imediatos, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de todos e quaisquer navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz,” começou por dizer o presidente dos EUA.

Na mesma publicação, Trump acusou Teerão de utilizar a passagem como forma de pressão internacional. “ISTO É EXTORSÃO MUNDIAL, e os líderes dos países, especialmente os Estados Unidos da América, nunca serão extorquidos”, afirmou, acrescentando que ordenou à Marinha norte-americana que intercetasse embarcações que tenham pagado taxas ao Irão, sublinhando que “ninguém que pague uma portagem ilegal terá passagem segura em alto-mar”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O tom das declarações tornou-se ainda mais duro ao advertir que qualquer ataque iraniano teria consequências severas. “Qualquer iraniano que dispare contra nós, ou contra embarcações pacíficas, será DESTRUÍDO!”

“Além disso e, no momento apropriado, estamos totalmente ‘PRONTOS E ARMADOS’, e as nossas Forças Armadas acabarão com o pouco que resta do Irão!”, acrescentou Trump numa das duas publicações feitas horas depois do fim das negociações com o Irão.

As conversações de alto nível, que decorreram em Islamabad, no Paquistão, sábado e domingo, terminaram sem acordo após 21 horas de negociações. A confirmação do fracasso chegou pela voz do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que confirmou o desfecho, sublinhando que o principal objetivo de Washington não foi alcançado.

“Mas a verdade é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não irão procurar obter uma arma nuclear, nem irão procurar as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear”, afirmou aos jornalistas. “Esse é o objetivo central do presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentámos alcançar através destas negociações.”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Do lado iraniano, a televisão estatal Irib atribuiu o fracasso das negociações às “exigências irracionais” dos Estados Unidos, referindo que, apesar de várias iniciativas da delegação iraniana, não foi possível alcançar um entendimento.

"O IRÃO NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!”

Já numa segunda publicação, também feita na Truth Social, Trump acusou Teerão de não cumprir a promessa de manter o Estreito de Ormuz aberto, responsabilizando o país pela instabilidade global. “O Irão prometeu abrir o Estreito de Ormuz e falhou deliberadamente em fazê-lo. Isto causou ansiedade, perturbação e sofrimento a muitas pessoas e países em todo o mundo.”

O presidente norte-americano revelou ainda ter sido informado sobre o desenrolar das negociações pelo vice-presidente JD Vance, pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner, elogiando também a liderança paquistanesa.

“Fui totalmente informado pelo vice-presidente JD Vance, pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner sobre a reunião que teve lugar em Islamabad, através da liderança amável e muito competente do Marechal de Campo Asim Munir e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão. São homens verdadeiramente extraordinários.”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apesar de reconhecer que alguns pontos das negociações poderiam ser considerados positivos, Trump reiterou que a questão nuclear foi determinante para o fracasso das conversações. “Poderia entrar em grande detalhe e falar sobre muito do que foi alcançado, mas há apenas uma coisa que importa — O IRÃO NÃO ESTÁ DISPOSTO A ABANDONAR AS SUAS AMBIÇÕES NUCLEARES!”

O presidente destacou ainda que, embora os representantes de ambos os países tenham desenvolvido uma relação cordial durante as negociações, isso não alterou a posição iraniana quanto ao ponto essencial. “Como sempre disse, desde o início e há muitos anos, O IRÃO NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR!”

NATO e Reino Unido "já querem ajudar"

Mas as declarações não se ficaram por aqui. Cerca de uma hora depois das publicações na sua rede social, Donald Trump confirmou que a NATO e o Reino Unido "já estão disponíveis" para apoiar os Estados Unidos na gestão da situação no Estreito de Ormuz, em declarações à Fox News.

Durante a mesma entrevista, Trump clarificou a intenção de avançar com um bloqueio do estreito, admitindo que o processo poderá demorar algum tempo, mas assegurando que a normalização da navegação será rápida.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Vamos bloquear o Estreito de Ormuz, isso levará algum tempo”, afirmou, acrescentando que “não demorará muito para limpar o estreito”.

O líder norte-americano destacou ainda que vários Estados deverão colaborar nesta operação. Segundo Trump, “diversos países vão ajudar”, especificando que o Reino Unido e outras nações já estão a enviar navios caça-minas para a região.

Temas: Irão EUA Conflito Médio Oriente Estreito de Ormuz Trump

Médio Oriente

"Ordenei o BLOQUEIO de todos os navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz": Trump reage ao fracasso das negociações com o Irão e deixa uma garantia

Há 3h e 2min
01:52

"Foi uma maratona absoluta durante a noite": CNN no centro das negociações entre EUA e Irão no Paquistão

Hoje às 10:20
00:45

"Chegámos a um consenso sobre várias questões", revela porta-voz do Irão depois das negociações com os EUA

Hoje às 09:46

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Sem acordo, Trump dispara em todas as direções: EUA vão “bloquear” Estreito de Ormuz, Irão "nunca vai ter arma nuclear”, China arrisca tarifas de 50% se ajudar Teerão

Hoje às 08:04
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

Hoje às 09:00

Caos nos aeroportos de Lisboa e Faro: novo controlo de fronteiras deixa passageiros em terra

Ontem às 14:18

"Deitada em posição fetal, nua, e sobre um monte de lixo": Criança de 9 anos foi trancada pelo pai numa carrinha, em França. Estava ali desde 2024

Hoje às 10:44

O Psicólogo Responde: porque é que às vezes ficamos tristes depois das férias ou de um evento feliz?

Hoje às 10:00

Mulher foi agredida e abandonada na berma da A8

Ontem às 19:26

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

Hoje às 11:32

Vem do nada, vai para lugar nenhum. Esta rotunda de 1,3 milhões de euros mostra a 'economia de Orbán'

Ontem às 17:46

Está a escovar os dentes de forma errada. Estas são as dicas de um especialista para uma melhor higiene oral

Ontem às 09:00

Este americano gastou um milhão de dólares numa nova casa em Itália. Veja o que ele conseguiu com o seu dinheiro

Ontem às 19:00

Rússia lançou operação para roubar em Portugal informação de natureza governamental, militar e de infraestruturas críticas

8 abr, 13:58

"Ordenei o BLOQUEIO de todos os navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz": Trump reage ao fracasso das negociações com o Irão e deixa uma garantia

Há 3h e 2min

Como cheira a cápsula Orion depois de passar 10 dias no espaço? "Provavelmente mal", segundo antigos astronautas

Ontem às 10:45