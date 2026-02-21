"Ninguém sabe o que vai escolher". As opções de Trump para atacar o Irão e uma possível abertura nuclear

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, durante a conferência de imprensa após as ações militares dos EUA na Venezuela, na residência de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Florida, a 3 de janeiro de 2026. Jim Watson/AFP/Getty Images

Axios noticia em exclusivo com base em informações de membros da administração que o presidente norte-americano pondera permitir a Teerão um enriquecimento de urânio "simbólico", desde que não sirva para fabricar uma bomba

Os Estados Unidos de Donald Trump estarão disponíveis para permitir que o Irão enriqueça urânio a um nível “simbólico” desde que não permita o fabrico de uma bomba, disse um alto funcionário da administração norte-americana ao site Axios na noite de sexta-feira.

A notícia surge num momento em que o governo Trump continua a ponderar lançar um ou vários ataques ao Irão, incluindo um ataque direto ao aiatola Ali Khamenei, que continua escondido enquanto as autoridades reforçam a proteção das suas centrais nucleares.

Trump está há várias semanas num jogo de pressão com Teerão, tendo repetido na quinta-feira que “algo muito mau” vai acontecer se o regime dos aiatolas não fechar um acordo com os EUA até ao final de fevereiro. Neste momento, os EUA têm destacada na região a maior armada em mais de 20 anos, com um terço da sua frota naval mobilizada ao redor do Irão.

“O presidente Trump estará pronto para aceitar um acordo que seja substantivo e que ele possa vender politicamente no seu país”, diz o alto funcionário dos EUA. “Se os iranianos querem evitar um ataque, devem fazer-nos uma oferta que não possamos recusar. Os iranianos continuam a perder oportunidades. Se continuarem a jogar, não haverá muita paciência.”

Ontem, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi, disse que o governo está a finalizar a sua proposta para apresentar aos EUA nos próximos dois a três dias, embora fontes da administração norte-americana e também do governo de Israel tenham dito ao Axios que Trump poderia lançar um ataque já este fim de semana.

O site de notícias adianta que há uma fação dentro da equipa de Trump que está a pedir ao presidente paciência, sob o argumento de que, com o passar do tempo e o aumento da presença militar norte-americana na região, Teerão deixar-se-á persuadir. Outra fação não apoia a ideia de esbater um pouco a linha vermelha quanto ao programa nuclear do Irão como sugerido pela fonte governamental.

Alguns dos conselheiros mais próximos de Trump, noticia ainda o Axios, admitem que não sabem o que é que o presidente vai decidir fazer nem quando.

“O presidente ainda não decidiu atacar, sei disso porque ainda não atacámos”, indicou um conselheiro sénior. “Ele pode nunca vir a fazê-lo. Ou pode acordar amanhã e dizer: ‘Chega’.” A mesma fonte adianta que o Pentágono apresentou várias opções a Trump, nas suas palavras “algo para cada cenário”.

“Um cenário elimina o aiatola e o seu filho e os mullahs”, adiantou o mesmo conselheiro, referindo-se ao líder supremo Ali Khamenei e ao seu filho Mojtaba, visto como um potencial sucessor do pai caso algo lhe aconteça. “Ninguém sabe o que o presidente vai escolher. Acho que nem ele sabe.”

Uma segunda fonte confirmou que um plano para matar Khamenei e o seu filho foi apresentado a Trump há várias semanas. Outro assessor disse que “Trump está a manter as suas opções em aberto” e que “pode optar por um ataque a qualquer momento”.

