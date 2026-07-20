Irão está a mostrar que não só resiste aos ataques dos EUA como é capaz de continuar a lançar contra-ataques mortais

CNN , Análise de Brad Lendon
Há 33 min
Ponte danificada após ter sido atingida por um ataque dos Estados Unidos, na estrada que liga Roudan a Bandar Abbas, no sul do Irão, a 18 de julho de 2026. Amir Hossein Khorgooei/ISNA/AFP/Getty Images
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Após nove noites de ataques, Irão mantém capacidade de resposta e inflige baixas às forças norte-americanas

À medida que os Estados Unidos e o Irão trocam ataques aéreos e com mísseis pela nona noite consecutiva, Teerão está a demonstrar que consegue resistir ao poder de fogo utilizado por Washington e continuar a responder com uma capacidade letal que os militares norte-americanos não enfrentavam desde os primeiros dias da guerra.

Os ataques iranianos com mísseis e drones contra forças norte-americanas na Jordânia e no Iraque provocaram a morte de pelo menos três militares dos EUA, deixaram outro desaparecido e fizeram ainda vários feridos.

O Pentágono não está a divulgar as perdas materiais, mas Teerão afirma ter destruído um elevado número de helicópteros Black Hawk norte-americanos e causado danos significativos em infraestruturas militares, incluindo hangares de aeronaves, durante os vários dias de ataques.

Ao mesmo tempo que os Estados Unidos atacam infraestruturas iranianas, como pontes, portos e centrais elétricas, Estados do Golfo, como o Kuwait e o Bahrain, onde Washington mantém bases militares, estão também a sofrer danos nas suas infraestruturas provocados por mísseis e drones iranianos.

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Os comunicados diários do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) parecem repetir a mesma mensagem. "Os ataques vão continuar a degradar as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar navios comerciais e marinheiros civis que transitam pelo Estreito de Ormuz", afirmou o comando esre domingo.

No entanto, o Irão não dá sinais de que os Estados Unidos tenham reduzido essas capacidades ao ponto de tornar previsível um fim para o atual ciclo de combates.

Especialistas disseram à CNN, em maio, que o Irão teria ainda cerca de 1.000 mísseis armazenados em instalações subterrâneas, além de milhares de drones.

Até o vice-presidente norte-americano, JD Vance, admitiu que os ataques aéreos, por si só, não serão suficientes para alcançar um dos principais objetivos da administração Trump: manter o Estreito de Ormuz aberto.

"É possível bombardeá-los, retirar-lhes os radares e destruir alguns dos drones e mísseis, mas é demasiado fácil disparar contra navios no estreito", disse Vance num episódio do podcast The Joe Rogan Experience, divulgado na semana passada.

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Agora, o Irão mostrou que as tropas norte-americanas enfrentam esses mesmos perigos em toda a região — com consequências mortais.

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Temas: Irão EUA Guerra Irão Ataques EUA Estreito de Ormuz

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