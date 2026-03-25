"Guerras como esta não terminam com vitórias decisivas, mas com narrativas de sucesso construídas sobre resultados incompletos"

ENTREVISTA || Numa guerra como a que EUA e Israel iniciaram com o Irão há quase um mês, as assimetrias entre um lado e outro definem muito, a começar pelo facto de que "não perder pode ser estrategicamente equivalente a vencer", diz Houssein al-Malla, investigador doutorado do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais (GIGA), em Hamburgo. Em entrevista à CNN, o analista especializado em estudos de conflitos explica que, neste momento, "estamos a assistir a uma recalibração da pressão sob o disfarce da diplomacia" e define o que está em jogo para todos os envolvidos, incluindo para as monarquias do Golfo - "um Irão enfraquecido é útil, [mas] um Irão encurralado é perigoso"
Mesmo para quem está a seguir esta guerra com alguma atenção, tornou-se difícil perceber quem está a dizer a verdade e como é que o conflito está a desenrolar-se nos bastidores. Desde o início da semana, tivemos um lado, os EUA, a dizer que estão a negociar com os iranianos* e o outro lado, Teerão, a desmentir qualquer tipo de conversações. E ao mesmo tempo que anunciou uma pausa de cinco dias nos ataques, a administração Trump continua a enviar milhares de tropas para o Irão. Como devemos olhar para tudo isto?
Aquilo a que estamos a assistir neste momento é menos uma contradição e mais um padrão familiar de sinalização estratégica de ambos os lados: o anúncio de Trump sobre "conversas produtivas" e uma pausa de cinco dias parece ter sido concebido para projetar uma desescalada e um impulso diplomático, particularmente ao limitar os ataques às infraestruturas energéticas, enquanto a negação categórica do Irão reflete a sua necessidade de evitar parecer coagido ou envolvido [em negociações] sob pressão.
Devemos, portanto, acreditar que há mesmo negociações em curso?
Este é um caso clássico de conversa sem diálogo, onde a diplomacia se desenrola por meio de intermediários, enquanto publicamente ambos os lados mantêm distância. Na realidade, há provavelmente canais indiretos ativos, mesmo que as narrativas oficiais sugiram o contrário.
Ao mesmo tempo, a continuação das operações militares noutros lugares deixa claro que este não é um cessar-fogo, mas uma pausa tática inserida num confronto em andamento. O que estamos a testemunhar não é uma transição para a paz, mas uma recalibração da pressão sob o disfarce da diplomacia.
E que resultados pode esta diplomacia disfarçada gerar, tendo em conta a forma como a guerra começou e como se tem desenrolado?
A curto prazo, a trajetória mais provável é a continuação dessa dinâmica de duas vias, de pressão militar sustentada combinada com negociações por canais paralelos, com um risco persistente de erro de cálculo e escalada. Estas pausas temporárias têm menos a ver com o fim do conflito e mais com a gestão do seu ritmo e a sinalização de abertura sem ceder poder de negociação.
Ambos os lados estão efetivamente a testar os limites da escalada, mantendo as opções diplomáticas em aberto - o que cria um equilíbrio altamente instável, no qual até mesmo pequenos incidentes podem desencadear uma escalada mais ampla.
Quer os EUA quer Israel invocaram o fim do regime iraniano como um dos objetivos desta guerra, embora Donald Trump tenha entretanto voltado atrás nesse objetivo - e, já esta semana, declarado sem sustento que "o regime já mudou". O que pode acontecer no Irão no contexto deste conflito?
Para o regime iraniano, a perspetiva é mais complexa e não deve ser reduzida a cenários binários de sobrevivência vs. colapso. A pressão externa e a tensão interna, incluindo protestos, repressão e potencial fragmentação das elites, estão claramente a aumentar, mas essas condições não se traduzem automaticamente no colapso do regime.
Os sistemas autoritaristas são frequentemente mais resilientes do que aparentam em momentos de crise, particularmente quando as ameaças externas lhes permitem justificar a consolidação interna. Ao mesmo tempo, a resiliência não deve ser confundida com estabilidade.
O que tende a emergir em tais situações é uma lenta erosão da capacidade e legitimidade do regime, em vez de uma rutura repentina. A trajetória mais provável é a de um enfraquecimento cumulativo, em que cada crise sucessiva mina os alicerces do sistema sem o desfazer imediatamente, até que o equilíbrio eventualmente se altere.
Há um argumento válido de que, para declarar vitória, o Irão só tem de resistir aos ataques enquanto mantém o controlo do fluxo energético global por via do bloqueio do Estreito de Ormuz, ao passo que, para o outro lado, reivindicar uma vitória é mais complicado. Diria que estamos diante de uma guerra impossível de vencer por qualquer das partes?
Excelente pergunta, e a resposta é inerentemente complexa, pois depende de como definimos vitória. Se vitória significar um resultado claro e decisivo que altera fundamentalmente o equilíbrio de poder, então esta guerra é extremamente difícil de vencer para qualquer um dos lados. Se, por outro lado, a vitória for definida de forma mais ampla, como alcançar objetivos parciais ou manter a própria posição, então os três atores podem reivindicar sucesso de forma plausível.
É isso que torna este conflito tão paradoxal: estrategicamente inconclusivo, mas retoricamente vencível para todos. De muitas maneiras, esta é uma guerra em que a percepção importa tanto quanto os resultados no campo de batalha.
De que forma é que Israel, tido como catalisador desta guerra, e os EUA poderiam declarar vitória sobre o adversário?
Para Israel, a versão mais realista de vitória não é a mudança de regime em Teerão, mas sim a degradação sustentada das capacidades militares do Irão e da sua rede de dissuasão regional. Enfraquecer, em vez de eliminar, já é uma forma de sucesso nesse contexto.
Para os Estados Unidos, a vitória significaria traduzir a pressão militar em concessões políticas, particularmente nas frentes nuclear e de mísseis, evitando, ao mesmo tempo, uma guerra regional mais ampla. Contudo, ambos os resultados permanecem incertos. Ganhos táticos não se traduzem necessariamente em resolução estratégica, e há sempre o risco de sobrestimar o poder de coerção. Este é um conflito em que o sucesso militar pode coexistir com um impasse político.
O Irão, por outro lado, opera sob uma lógica de vitória muito diferente. O regime não precisa de derrotar os seus adversários completamente para reivindicar sucesso. A própria sobrevivência torna-se uma narrativa poderosa, especialmente se mantiver a capacidade de impor custos por meio de representantes regionais ou ameaçando os fluxos globais de energia. A resistência, nesse sentido, é reformulada como triunfo.
Enquanto o Irão não puder ser subjugado de forma decisiva, poderá argumentar que resistiu à pressão combinada de adversários mais fortes. Em conflitos assimétricos, não perder pode ser estrategicamente equivalente a vencer.
Como e quando é que esta guerra poderia então chegar ao fim?
Em conjunto, tudo isto aponta para uma conclusão mais ampla: esta é provavelmente uma guerra impossível de vencer se a vitória for entendida como um estado final limpo e incontestado. O que é muito mais provável é um cenário em que cada lado reivindica o suficiente para evitar admitir a derrota, enquanto o conflito subjacente permanece sem solução.
Guerras como esta não terminam com vitórias decisivas, mas com narrativas complexas de sucesso construídas sobre resultados incompletos. O perigo é que uma guerra que todos afirmam ter vencido é, muitas vezes, uma guerra que não terminou realmente.
E quanto aos Estados do Golfo, gepoliticamente, quais são os seus interesses e o que é que têm a ganhar – ou a perder – com tudo isto? Há poucas horas houve relatos de que a Arábia Saudita terá pedido a Trump que mantenha o conflito em andamento, por exemplo… Como podemos enquadrar isso?
Esta é uma questão realmente importante, porque os Estados do Golfo são, em muitos aspetos, os atores que mais têm a perder e os que menos controlam a evolução deste conflito. O seu principal interesse é a estabilidade, quer em termos de segurança do regime, quer do fluxo ininterrupto de exportações de energia – só que eles estão a operar no contexto de uma crise que ameaça diretamente ambos os aspetos. Isso cria uma tensão fundamental no seu posicionamento: eles beneficiam da pressão sobre o Irão, mas temem as consequências de uma escalada. Os países do Golfo querem um enfraquecimento controlado do Irão que não se transforme numa guerra regional. O seu resultado ideal é pressão sem colapso e conflito sem contágio.
Daí o pedido saudita para que a guerra não termine já?
De uma perspetiva estratégica, as monarquias do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos (EAU), têm a ganhar com o enfraquecimento das capacidades militares do Irão e da sua rede de influência regional. Um Irão enfraquecido é um Irão menos assertivo, o que melhora diretamente o seu ambiente de segurança. Mas há uma linha ténue aqui. Um Irão enfraquecido é útil. Um Irão encurralado é perigoso.
Quando Teerão começa a sentir-se existencialmente ameaçado, os incentivos voltam-se para a escalada, incluindo ataques às infraestruturas energéticas e às rotas marítimas vitais para as economias do Golfo. A mesma geografia que confere riqueza ao Golfo também o torna singularmente vulnerável. O Golfo beneficia da pressão sobre o Irão, mas não de um conflito que transforme o seu próprio modelo económico num campo de batalha.
E qual seria a posição das monarquias do Golfo se, de facto, isto provar ser um conflito prolongado que não acaba realmente?
O que Riade e outros provavelmente apoiam é uma influência sustentada sobre o Irão, não uma guerra sem fim. Eles sentem-se confortáveis com um nível de pressão que mantém o Irão sob controlo, mas profundamente desconfortáveis com um conflito que se expanda além do controlo. Esta é uma estratégia de tensão calibrada. O Golfo não quer uma resolução a qualquer preço, mas também não pode dar-se ao luxo de uma escalada sem limites. O que eles estão efetivamente a tentar gerir é o ritmo e o alcance do conflito, não a sua continuação direta.
Se o conflito se estabilizar numa nova fase prolongada e não resolvida, as monarquias do Golfo provavelmente irão intensificar as suas medidas de proteção. Continuarão a ancorar-se nas garantias de segurança dos EUA, mantendo ao mesmo tempo canais diplomáticos com Teerão para reduzir o risco de repercussões diretas.
Essa abordagem de duas vias reflete uma realidade mais ampla: as monarquias do Golfo não estão em posição de moldar o resultado, apenas de gerir a sua exposição a ele. Nesse sentido, o Golfo está a preparar-se menos para a vitória e mais para a resistência.
* horas depois desta entrevista, a administração Trump enviou um plano de paz de 15 pontos ao Irão, que rejeitou as "propostas excessivas" e garantiu que não vai "permitir que os EUA de Trump ditem o tempo do fim da guerra".