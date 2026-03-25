"Guerras como esta não terminam com vitórias decisivas, mas com narrativas de sucesso construídas sobre resultados incompletos"

Há 1h e 2min

"O Golfo não quer uma resolução a qualquer preço, mas também não pode dar-se ao luxo de uma escalada sem limites"

A "linha ténue" da guerra para os países do Golfo: "um Irão enfraquecido é útil, um Irão encurralado é perigoso"

"O Golfo quer um enfraquecimento controlado do Irão que não se transforme numa guerra regional, o resultado ideal é pressão sem colapso e conflito sem contágio"

"O perigo é que uma guerra que todos afirmam ter vencido é muitas vezes uma guerra que não terminou realmente"

"Esta é provavelmente uma guerra impossível de vencer se a vitória for entendida como um estado final limpo e incontestado"

ENTREVISTA || Numa guerra como a que EUA e Israel iniciaram com o Irão há quase um mês, as assimetrias entre um lado e outro definem muito, a começar pelo facto de que "não perder pode ser estrategicamente equivalente a vencer", diz Houssein al-Malla, investigador doutorado do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais (GIGA), em Hamburgo. Em entrevista à CNN, o analista especializado em estudos de conflitos explica que, neste momento, "estamos a assistir a uma recalibração da pressão sob o disfarce da diplomacia" e define o que está em jogo para todos os envolvidos, incluindo para as monarquias do Golfo - "um Irão enfraquecido é útil, [mas] um Irão encurralado é perigoso"

Mesmo para quem está a seguir esta guerra com alguma atenção, tornou-se difícil perceber quem está a dizer a verdade e como é que o conflito está a desenrolar-se nos bastidores. Desde o início da semana, tivemos um lado, os EUA, a dizer que estão a negociar com os iranianos* e o outro lado, Teerão, a desmentir qualquer tipo de conversações. E ao mesmo tempo que anunciou uma pausa de cinco dias nos ataques, a administração Trump continua a enviar milhares de tropas para o Irão. Como devemos olhar para tudo isto?

Aquilo a que estamos a assistir neste momento é menos uma contradição e mais um padrão familiar de sinalização estratégica de ambos os lados: o anúncio de Trump sobre "conversas produtivas" e uma pausa de cinco dias parece ter sido concebido para projetar uma desescalada e um impulso diplomático, particularmente ao limitar os ataques às infraestruturas energéticas, enquanto a negação categórica do Irão reflete a sua necessidade de evitar parecer coagido ou envolvido [em negociações] sob pressão.

Devemos, portanto, acreditar que há mesmo negociações em curso?

Este é um caso clássico de conversa sem diálogo, onde a diplomacia se desenrola por meio de intermediários, enquanto publicamente ambos os lados mantêm distância. Na realidade, há provavelmente canais indiretos ativos, mesmo que as narrativas oficiais sugiram o contrário.

Ao mesmo tempo, a continuação das operações militares noutros lugares deixa claro que este não é um cessar-fogo, mas uma pausa tática inserida num confronto em andamento. O que estamos a testemunhar não é uma transição para a paz, mas uma recalibração da pressão sob o disfarce da diplomacia.

E que resultados pode esta diplomacia disfarçada gerar, tendo em conta a forma como a guerra começou e como se tem desenrolado?

A curto prazo, a trajetória mais provável é a continuação dessa dinâmica de duas vias, de pressão militar sustentada combinada com negociações por canais paralelos, com um risco persistente de erro de cálculo e escalada. Estas pausas temporárias têm menos a ver com o fim do conflito e mais com a gestão do seu ritmo e a sinalização de abertura sem ceder poder de negociação.

Ambos os lados estão efetivamente a testar os limites da escalada, mantendo as opções diplomáticas em aberto - o que cria um equilíbrio altamente instável, no qual até mesmo pequenos incidentes podem desencadear uma escalada mais ampla.

Quer os EUA quer Israel invocaram o fim do regime iraniano como um dos objetivos desta guerra, embora Donald Trump tenha entretanto voltado atrás nesse objetivo - e, já esta semana, declarado sem sustento que "o regime já mudou". O que pode acontecer no Irão no contexto deste conflito?

Para o regime iraniano, a perspetiva é mais complexa e não deve ser reduzida a cenários binários de sobrevivência vs. colapso. A pressão externa e a tensão interna, incluindo protestos, repressão e potencial fragmentação das elites, estão claramente a aumentar, mas essas condições não se traduzem automaticamente no colapso do regime.

"Para o regime iraniano, a perspetiva não deve ser reduzida a cenários binários de sobrevivência vs. colapso", ressalta Houssein al-Malla. "O regime não precisa de derrotar os seus adversários completamente para reivindicar sucesso. A própria sobrevivência torna-se uma narrativa poderosa, especialmente se mantiver a capacidade de impor custos por meio de representantes regionais ou ameaçando os fluxos globais de energia." foto Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Os sistemas autoritaristas são frequentemente mais resilientes do que aparentam em momentos de crise, particularmente quando as ameaças externas lhes permitem justificar a consolidação interna. Ao mesmo tempo, a resiliência não deve ser confundida com estabilidade.

O que tende a emergir em tais situações é uma lenta erosão da capacidade e legitimidade do regime, em vez de uma rutura repentina. A trajetória mais provável é a de um enfraquecimento cumulativo, em que cada crise sucessiva mina os alicerces do sistema sem o desfazer imediatamente, até que o equilíbrio eventualmente se altere.

Há um argumento válido de que, para declarar vitória, o Irão só tem de resistir aos ataques enquanto mantém o controlo do fluxo energético global por via do bloqueio do Estreito de Ormuz, ao passo que, para o outro lado, reivindicar uma vitória é mais complicado. Diria que estamos diante de uma guerra impossível de vencer por qualquer das partes?

Excelente pergunta, e a resposta é inerentemente complexa, pois depende de como definimos vitória. Se vitória significar um resultado claro e decisivo que altera fundamentalmente o equilíbrio de poder, então esta guerra é extremamente difícil de vencer para qualquer um dos lados. Se, por outro lado, a vitória for definida de forma mais ampla, como alcançar objetivos parciais ou manter a própria posição, então os três atores podem reivindicar sucesso de forma plausível.

É isso que torna este conflito tão paradoxal: estrategicamente inconclusivo, mas retoricamente vencível para todos. De muitas maneiras, esta é uma guerra em que a percepção importa tanto quanto os resultados no campo de batalha.

De que forma é que Israel, tido como catalisador desta guerra, e os EUA poderiam declarar vitória sobre o adversário?

Para Israel, a versão mais realista de vitória não é a mudança de regime em Teerão, mas sim a degradação sustentada das capacidades militares do Irão e da sua rede de dissuasão regional. Enfraquecer, em vez de eliminar, já é uma forma de sucesso nesse contexto.

Para os Estados Unidos, a vitória significaria traduzir a pressão militar em concessões políticas, particularmente nas frentes nuclear e de mísseis, evitando, ao mesmo tempo, uma guerra regional mais ampla. Contudo, ambos os resultados permanecem incertos. Ganhos táticos não se traduzem necessariamente em resolução estratégica, e há sempre o risco de sobrestimar o poder de coerção. Este é um conflito em que o sucesso militar pode coexistir com um impasse político.

O Irão, por outro lado, opera sob uma lógica de vitória muito diferente. O regime não precisa de derrotar os seus adversários completamente para reivindicar sucesso. A própria sobrevivência torna-se uma narrativa poderosa, especialmente se mantiver a capacidade de impor custos por meio de representantes regionais ou ameaçando os fluxos globais de energia. A resistência, nesse sentido, é reformulada como triunfo.

Enquanto o Irão não puder ser subjugado de forma decisiva, poderá argumentar que resistiu à pressão combinada de adversários mais fortes. Em conflitos assimétricos, não perder pode ser estrategicamente equivalente a vencer.

Como e quando é que esta guerra poderia então chegar ao fim?

Em conjunto, tudo isto aponta para uma conclusão mais ampla: esta é provavelmente uma guerra impossível de vencer se a vitória for entendida como um estado final limpo e incontestado. O que é muito mais provável é um cenário em que cada lado reivindica o suficiente para evitar admitir a derrota, enquanto o conflito subjacente permanece sem solução.

Guerras como esta não terminam com vitórias decisivas, mas com narrativas complexas de sucesso construídas sobre resultados incompletos. O perigo é que uma guerra que todos afirmam ter vencido é, muitas vezes, uma guerra que não terminou realmente.

"O que Riade e outros provavelmente apoiam é uma influência sustentada sobre o Irão, não uma guerra sem fim. Eles sentem-se confortáveis ​​com um nível de pressão que mantém o Irão sob controlo, mas profundamente desconfortáveis ​​com um conflito que se expanda além do controlo." foto Getty Images

E quanto aos Estados do Golfo, gepoliticamente, quais são os seus interesses e o que é que têm a ganhar – ou a perder – com tudo isto? Há poucas horas houve relatos de que a Arábia Saudita terá pedido a Trump que mantenha o conflito em andamento, por exemplo… Como podemos enquadrar isso?

Esta é uma questão realmente importante, porque os Estados do Golfo são, em muitos aspetos, os atores que mais têm a perder e os que menos controlam a evolução deste conflito. O seu principal interesse é a estabilidade, quer em termos de segurança do regime, quer do fluxo ininterrupto de exportações de energia – só que eles estão a operar no contexto de uma crise que ameaça diretamente ambos os aspetos. Isso cria uma tensão fundamental no seu posicionamento: eles beneficiam da pressão sobre o Irão, mas temem as consequências de uma escalada. Os países do Golfo querem um enfraquecimento controlado do Irão que não se transforme numa guerra regional. O seu resultado ideal é pressão sem colapso e conflito sem contágio.

Daí o pedido saudita para que a guerra não termine já?

De uma perspetiva estratégica, as monarquias do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos (EAU), têm a ganhar com o enfraquecimento das capacidades militares do Irão e da sua rede de influência regional. Um Irão enfraquecido é um Irão menos assertivo, o que melhora diretamente o seu ambiente de segurança. Mas há uma linha ténue aqui. Um Irão enfraquecido é útil. Um Irão encurralado é perigoso.

Quando Teerão começa a sentir-se existencialmente ameaçado, os incentivos voltam-se para a escalada, incluindo ataques às infraestruturas energéticas e às rotas marítimas vitais para as economias do Golfo. A mesma geografia que confere riqueza ao Golfo também o torna singularmente vulnerável. O Golfo beneficia da pressão sobre o Irão, mas não de um conflito que transforme o seu próprio modelo económico num campo de batalha.

E qual seria a posição das monarquias do Golfo se, de facto, isto provar ser um conflito prolongado que não acaba realmente?

O que Riade e outros provavelmente apoiam é uma influência sustentada sobre o Irão, não uma guerra sem fim. Eles sentem-se confortáveis ​​com um nível de pressão que mantém o Irão sob controlo, mas profundamente desconfortáveis ​​com um conflito que se expanda além do controlo. Esta é uma estratégia de tensão calibrada. O Golfo não quer uma resolução a qualquer preço, mas também não pode dar-se ao luxo de uma escalada sem limites. O que eles estão efetivamente a tentar gerir é o ritmo e o alcance do conflito, não a sua continuação direta.

Se o conflito se estabilizar numa nova fase prolongada e não resolvida, as monarquias do Golfo provavelmente irão intensificar as suas medidas de proteção. Continuarão a ancorar-se nas garantias de segurança dos EUA, mantendo ao mesmo tempo canais diplomáticos com Teerão para reduzir o risco de repercussões diretas.

Essa abordagem de duas vias reflete uma realidade mais ampla: as monarquias do Golfo não estão em posição de moldar o resultado, apenas de gerir a sua exposição a ele. Nesse sentido, o Golfo está a preparar-se menos para a vitória e mais para a resistência.

* horas depois desta entrevista, a administração Trump enviou um plano de paz de 15 pontos ao Irão, que rejeitou as "propostas excessivas" e garantiu que não vai "permitir que os EUA de Trump ditem o tempo do fim da guerra".