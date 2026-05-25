Fim da guerra no Irão pode não significar que os preços do petróleo voltem aos níveis anteriores ao conflito

À medida que ganha força a possibilidade de um acordo de paz entre os EUA e o Irão, crescem também as esperanças de que os impactos económicos significativos do conflito possam ser atenuados.

Subsiste, porém, grande incerteza quanto ao estado exato das negociações e aos termos específicos de qualquer acordo, incluindo no que diz respeito ao Estreito de Ormuz, uma via marítima vital para a passagem de grande parte do fornecimento mundial de petróleo.

Mas se este for realmente o fim da guerra e o estreito estiver prestes a reabrir, o que acontece a seguir? Quando voltarão os preços aos níveis anteriores ao conflito?

Não será tão cedo.

Em primeiro lugar, um cenário logístico complexo: uma vez reaberto o estreito, terá de decorrer um processo complicado e em várias etapas, que inclui a remoção de congestionamentos existentes, a redução de reservas acumuladas, o reinício da produção e a realização de reparações.

Quanto aos preços do petróleo e do gás: os traders já tentaram por várias vezes testar um novo patamar mínimo para o crude, mas este não tem descido abaixo dos 94 dólares por barril desde meados de março. Na sexta-feira, os futuros do Brent fecharam ligeiramente acima dos 100 dólares por barril e, caso haja otimismo nos mercados em relação ao progresso da paz, poderá haver nova pressão em baixa quando a negociação reabrir na noite de segunda-feira.

Os analistas do JPMorgan, que preveem a reabertura do estreito no início de junho, estimam que o petróleo deverá situar-se, em média, nos 97 dólares por barril ao longo do resto do ano.

Historicamente, o Brent precisa de rondar os 60 dólares para que o preço da gasolina desça para cerca de 3 dólares por galão, referiu Michael Green, estratega-chefe da Simplify Asset Management. O mercado de futuros só prevê esse cenário por volta de 2032.

Quanto mais durar esta paz, e quanto mais sinais houver de retoma da produção, mais os preços do petróleo poderão descer.

Mas há muitos “ses”.